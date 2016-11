Polda s velkou důvěrou

Česká policie už nějaký čas šetří, jestli ruský majitel Roman Popov HRB bank nevytuneloval. U policie působil František Dlouhý přes třiadvacet let od října 1988 do února 2012. Byl také od března 2012 do září 201.1 náměstkem pro strategický rozvoj a řízeni GIBS). kde měl na starost ekonomické a materiální zabezpečení nové vzniklé bezpečnostní složky. Potom pracoval v Moskvě v pobočce bezpečnostní agentury M2C (dříve ABL) a v roce 2015 se pak stal poradcem generálního ředitele akciové společnosti ERB bank. Podle nových informací musel Popov Dlouhému docela věřil, protože ho nechal pracovat přímo ve struktuře banky. Od letošního dubna působil jako jednatel v eseróČku HRB xyslems, které mělo v náplni činnosti vyjma blíže neurčené výroby i realitní byznys.

Případ bude mít jisté velmi zajímavý vývoj, protože podle zjištěni Odposlechu se o ERB bank zajímá nejen policie, ale i Bezpečnostní informační služba.