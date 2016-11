* Který kabelkový příběh je váš nejoblíbenější?

JOSEFÍNA: Náš úplně první příběh je lištička. Ester přinesla na jedno z našich prvních setkání svoji krabičku pokladů. Obě máme sbírky pokladů, které si schováváme od dětství. Hlava lištičky mě inspirovala ve vteřině. Malá lištička, která je schovaná pod stolem, číhá pod ubrusem… a na stole jsou talíře, na kterých si můžete měnit hráškovou polívčičku za mrkvovou a kapra za vánočku. ESTER: Všechny kabelky nesou něco z nás obou. Je těžké vybrat jednu. Kabelka s lištičkou dává dětem velký prostor pro fantazii. Nefunguje tady perspektiva a to je na dětské kresbě nejroztomilejší.

* Ušila jste i nějaký svůj osobní příběh? Čím jste se nechaly inspirovat?

JOSEFÍNA: Možná kabelka kočička. Tu jsem i osobně šila. Je na ní maminka kočka s cecíky, u kterých se perou a střídají malá koťátka. Obě máme rády mláďata a je to takový náš společný humor. Obě máme děti, takže se navzájem doplňujeme. Momentálně vzniká kabelka liška, lištičky s Budulínkem. ESTER: Nechávám se inspirovat úplně vším kolem sebe a dá se říct, že všechny nesou nějakou konotaci s mým osobním životem. Může to být cokoli, knihy, filmy, fotografie, ilustrace, tetování, móda. Největší inspirací jsou ale děti a jejich vnitřní svět, dětské kresby. Představím si sebe, co jsem měla ráda, když jsem byla malá Eťa, s čím jsem si hrála, co jsem si kreslila. Tu čirou dětskou radost a poťouchlost se pak snažím vložit do výjevu na kabelce a vymýšlím, které části by mě bavilo měnit.

* Voní všechny kabelky stejně, nebo mají různé vůně ?

ESTER: Zatím všechny kabelky voní stejně, nevinně, mejdlíčkově. ??