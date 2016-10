Lepší sedět než být mrtvý

Aby měl Islámský stát dost vojáků pro nadcházející bitvu o Mosul, vyhlásil prý amnestii na nejlehčí zločiny. Nevhodně oblečení lidé, kuřáci a jiné protistátní živly tak mohou opustit vězení, aby se nechali zabít ve jménu režimu, který je předtím odsoudil a uvěznil. Nakonec si tu nežijeme tak špatně.

Pro muže s příplatkem

Newyorské muže rozčílila drogerie, která pro ně zavedla speciální sedmiprocentní daň. Majitelka obchodu k tomu přistoupila poté, co si přečetla studii, podle níž je průměrná cena dámských výrobků právě o sedm procent vyšší. „Chceme zvýšit povědomí o tom, jaké je být ženou, aby to muži skutečně zažili,“ uvedla. Chytrá to žena. Obráceně by na tom holt nevydělala.

Koho volí kocouři?

Jedna z redaktorek francouzského deníku Le Monde nechala v tamních prezidentských primárkách strany ekologů hlasovat svého kocoura zvaného Gaston Lecat. Ve Francii to je docela průšvih, ovšem v Česku by něco takového nikoho nerozházelo. Koneckonců při pohledu na výsledky krajských voleb se zdá, že u nás k volebním urnám zašlo hezkých pár set tisíc kocourů. Že by ty Kostelecké párečky? Mňau.

Tak to zrušme

Máme za sebou další senátní volby a s nimi další „zjištění“, že je instituce zbytečná a drahá, takže by asi bylo nejlepší ji zrušit. Ti, kterých se voliči rozhodli zbavit, dostanou na cestu pěknou statisícovou almužnu. A pro ty, kteří sítem voleb prošli, vymyslel Andrej Babiš jinou mrkvičku – doživotní rentu. Proč ne? A když už jsme v tom, zrušme i úřad prezidenta. Ten už přece rentu má, ne?

Pravdu má náčelník

Posádka Pražského hradu opět posunula hranice virtuální reality. Pokud to nevíte, pravda je relativní a letové řády, radarové snímky a další fakta podléhají výkladu ovčí úderky. Jen aby se Hrad nemusel omlouvat za zpoždění na pohřbu slovenského prezidenta Michala Kováče. Přitom stačilo říct: „Sorry, zasekl jsem se nad becherovkou.“ I viróza od korunovačních klenotů je lepší než Ovčáčkovo plošné zvracení.

miliardy korun si bude muset připravit Česká republika pro bývalé vojáky, policisty a členy bezpečnostních složek. Poslanci schválili zrušení srážkové daně, která od roku 2011 snížila všem 40 tisícům vysloužilců jejich renty o 15 procent. Úpravu ve sněmovně nejvíc tlačili socialista Stanislav Huml a komunista Zdeněk Ondráček, kteří jsou… jak jinak, policejní rentiéři. Inu, pomáhej jiným, ale hlavně sobě.

Podvodníci s maturitou

Nový zákon o úvěrech připraví stovky makléřů o práci či přivýdělek. Naštěstí. Nově totiž budou moci prodávat úvěry jen lidé s maturitou. Stávalo se, že vám domů přišel nabízet „výhodné“ úvěry spolužák, který jen tak tak dokončil základní školu a pak se trápil na učilišti. Když potom začal vysvětlovat, jak výhodné je pro vás splácet úroky přes 50 procent, nevěděli jste, jestli se smát, nebo brečet.

Kde je sakra ten chlap?

Novopečený držitel Nobelovy ceny za literaturu, americký písničkář Bob Dylan, není k nalezení. Lidem z Nobelova výboru nezvedá telefon a nereaguje na emaily.

Proto sami pátrání už vzdali. Není tak vůbec jisté, jestli se Dylan dostaví, aby si cenu převzal, nebo jestli o jejím udělení vůbec ví. Možná je skutečnost mnohem jednodušší. Prostě slaví.