Bože, cara chraň

U příležitosti Putinových 64. narozenin sepsal server Lenta.ru seznam epitet, kterých se mu nedávno dostalo. Politolog Markov ho označil za „Che Guevaru dneška“, čečenský „chán“ Kadyrov se vyznal, že zemřít za Putina je „věc ze všech nejlehčí“, a bouřlivák Žirinovskij v září při přebírání metálu zanotoval „Bože, cara chraň“. A komik Chazanov prezidentovi rovnou přinesl kopii carské koruny.

Zvracím z tebe, příteli

V Pardubicích se porafali socani. Krajský šéf Svoboda poslanci Chvojkovi vytkl, že škemral o preferenční hlasy. Chvojka Svobodovi nadal do drzounů a dodal, že by blil. Na to si Chvojka vyslechl, že by „dřív mohl dělat z fleku domovního důvěrníka nebo pomlouvat jako informátor Burešových souputníků“. Jak známo, lidé jsou bratři, králové bratranci a sociální demokraté přátelé.

Šašek Hašek

Ameriku v posledních týdnech neděsí jen republikánský prezidentský kandidát Donald Trump, ale i ozbrojení klauni, kteří přepadávají lidi v metru a na ulicích. Nejznámější řetězec s rychlým občerstvením McDonald's na to zareagoval dočasným odklizením svého klauna Ronalda McDonalda. Moravská ČSSD by se tím mohla inspirovat a konečně někam uklidit šaška Haška.

Na zdraví!

Odstrašující obrázky na krabičkách cigaret ještě nestačily zaschnout a eurokomise už nám chystá něco podobného s tvrdým alkoholem. K hrůzostrašným obrázkům na cigaretách se už přihlásili skuteční pacienti.

Díky tomu víme, že nejsou mrtví a že k použití fotografií nedali svolení. To se u alkoholu nestane, maskoti se pohrnou. Becherovka už asi jedná na Hradě. Jen aby to tradiční likérku nepoložilo.

Ruské mrtvoly

Rusům nestačí pivo, vodka a další „normální“ destiláty. Navrch vypijí ročně kolem 600 milionů litrů lékařského alkoholu. Podle Vadima Drobise, ředitele Výzkumného centra federálního a regionálního trhu s alkoholem, není pití lékařského alkoholu závadné. „Kdyby to byla pravda, měli bychom tady kolem milionu mrtvol,“ prohlásil Drobis v Life TV. Takhle mrtvoly každé ráno vstanou a jdou zase pít.

Rumuni potáhnou dál

Německá vláda schválila návrh zákona, podle kterého budou mít občané nárok na vyplácení sociálních dávek až po pěti letech pobytu v Německu, nikoli po šesti měsících jako dosud. Ne, nejedná se o žádné opatření proti imigrantům. Dotkne se asi 450 tisíc občanů EU, kteří v Německu legálně pobývají. Rumuni a Bulhaři už začínají obhlížet nové trhy.

Deset na jednoho

Čerstvé statistiky počtu uprchlíků v Česku, které si vyžádal ČRo, jsou vskutku alarmující. V „centru zajištění“ Vyšní Lhoty v noci z 10. na 11. října pobývalo přesně sedm uprchlíků, na směny se jim věnovalo 68 zaměstnanců. V Drahonicích připadalo 43 cizinců na 56 zaměstnanců, v Bělé pod Bezdězem bylo 25 migrantů a 66 zaměstnanců. Propouštět se ale nebude, kdepak, to by bylo nezodpovědné.

Donald zahradníkem

Donald Trump nikdy nebyl dobrý na čísla - Nine Eleven (11. září) si plete se Seven Eleven (síť obchodů), své jmění násobí deseti a voliče minulý týden vyzval, aby mu šli 28. listopadu vhodit hlas. Ještě že jsou volby 8. listopadu. Spisovatel Jerzy Kosinski předpověděl, že se prezidentem USA jednou stane dementní zahradník, který bude mluvit jen o počasí a zalévání květin. I zahradník ale věděl, kolikátého je.