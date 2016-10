55 procent Američanů (nejvíce za čtyři roky) si myslí, že Barack Obama si jako prezident vede dobře. Co pro to Obama udělal? Nic. Zato na Hillary Clintonovou prasklo, že si před televizními debatami nechává otázky posílat předem; republikánský viceprezidentský kandidát Mike Pence zase při debatě zavrhl skoro všechno, co hlásá jeho šéf Donald Trump. Američanům možná svitlo, že budou na Obamu ještě vzpomínat s láskou.

Vstanou noví Babišové

V rozhovoru pro Lidové noviny Andrej Babiš vyplísnil politiky, že nečtou Baťův spisek Budujeme stát pro 40 milionů lidí, a nádavkem s vrozenou skromností vysvětlil, proč na billboardech používá své nové i staré fotky: „Vypadá to, že jsem se rozmnožil. Ale víte, kolik lidí říká, že by bylo potřeba ve vládě více Babišů? Tak teď už jsme dva.“ Aspoň víme, co nás čeká, až se klonovací mašiny holdingu rozjedou naplno.

Zbraň dobra

V Moskvě vyroste monument Michaila Kalašnikova, vynálezce nejrozšířenější zbraně světa - útočné pušky AK-47. Dominantou bude pětimetrový Kalašnikov s puškou v ruce, v pozadí zeměkoule a na ní svatý Jiří propichující draka. Autor návrhu Salavat Ščerbakov vysvětlil, že zeměkoule symbolizuje rozšíření AK-47 a Jiřího kopí samotný „automat pojatý coby zbraň dobra“. Ani Cimrman by to nevymyslel líp.

Písnička pro všední den

Kandidát na amerického prezidenta Donald Trump má potíž s hudbou. Nejdříve mu zbylí členové kapely Queen zakázali používat v kampani skladbu We Are the Champions, proti Trumpovi se ohradila ze stejného důvodu i britská zpěvačka Adele, proti byli i Neil Young, R. E. M. nebo Aerosmith.

Nakonec ale zastání přece jen našel. Poppunkoví Green Day mu nabídli pro kampaň svou skladbu American Idiot.

Pornem ke svobodě!

Hlavní ruský cenzurní úřad Roskomnadzor má plné ruce práce. Když v Rusku zablokoval přístup na dva největší pornografické weby na světě YouPorn a Pornhub, zarmoutil tím mnoho uživatelů, včetně asi tak půlky státní dumy. A tak Pornhub pod heslem Free Russia nabídl bezplatné sledování placeného obsahu na Pornhub Premium každému, kdo na stránky přistoupí z ruské IP adresy. Svoboda!

Ideologický smrad

Málokdo se poslední dobou stará o záložáky s takovou vervou jako poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Na Facebooku se třeba pozastavila nad tím, jak je možné, že naši vojáci fasují instantní halal polévku s kuřecí příchutí, která je podle ní „ideologicky i nutričně“ nevhodná. Záložákům ovšem chutná. Možná by ji měla ochutnat i Černochová. Žádní teroristé v ní prý neplavou.

100 tisíc eur stála španělského chlapce sláva. Dvanáctiletý hudebník chtěl na internetu proslavit svou kapelu. Založil si proto účet na AdWords. Úplně ale nepochopil, jak reklama funguje a že za kliky Googlu zaplatí. Naopak si myslel, že na ní sám vydělá. Společnost prohlásila, že se poplatků vzdá. A slavným se José Javier opravdu stal. Dokonce globálně. Snad to jeho kapela Los Salerosos zúročí.

Barbie na terase

Do sbírky politického bizáru přispělo před krajskými volbami další dílko. Nezávislá kandidátka za Úsvit Dominika Myslivcová svůj program rovnou nazpívala. Mezi chytrými, zvukomalebnými rýmy vyniká hlavně refrén. V něm blogerka voličům slibuje, že se o ně bude starat jako o svoje vlasy. Moc růžově se to totiž rýmuje s voličskými hlasy. A co třeba dodat: Skoč z terasy? Čauky mňauky!