Oxytocin do frňáku

Když odstraníte .kultúrnu nátierku*, co vám zpod ní vyleze? Že Donaldovo -tlachání v převlékárně“ svoji machistickou sebejistotou nevybočuje z velmi podobného chování řady jeho předchůdců ve vedoucích pozicích, natožpak běžného vychloubání dobře vybavených heterosexuálních samců ve sprchách fitnesscenter? Evoluční antropologové se sice pod své pupíky při sprchování nedívají, ale jinak je jejich vědecké pozorování dominantních samců u nám blízkých druhů velmi relevantní.

Stačí jen sledovat výstupy velmi renomovaného lipského Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Ten sice přímo nezkoumá chování Donalda Trumpa, ale jeho terénní pracovníci dospěli již k mnoha hodnotným výsledkům empirickým výzkumů, které problém ilustruji a je třeba je v zájmu popularizace vědy zmínit. Jsem vlastně velmi rád.

že Lucy P. Marcusová si tohoto bohatého zdroje nevšimla, protože jako autor Makra ji rád doplním.

Vezměte v potaz například skutečnost, nakolik sekundární znaky u dominantních samců orangutanů, tedy mohutné lícní laloky a krční vak. ovlivňuji jejich reprodukční úspěch. Vědci ze saského Lipska pečlivě geneticky spočetli.

kolik potomků ve srovnání se všemi přítomnými samci po sobě zanechal v národním parku Tanjung Puting příslušně vybavený .král lesa“, pojmenovaný jako Kusasi. Genetická stopa během deseti let jeho vlády byla naprosto zřetelná, asi sedmdesátiprocentní. Ostatních jedenáct potenciálních otců se zapojilo do genetiky bud před jeho dominancí, anebo až na jejím sklonku, než ho vystřídal někdo jiný.

Reprodukční úspěch

Trump dával svoji možnost chovat se vůči ženám velmi dotíravě do kontextu se svým postavením bohaté celebrity. To bude také ten jeho problém, že prodchnut dominancí nečekal na souhlas. Performeři všeho druhu navíc hovoří o fenoménu „groupies“. Nejde přitom o nic kulturně nového a jeho začátky budou zcela určitě evolučné biologické.

Pár let předtím v podobné detailním výzkumu Institutu Maxe Plancka v pralese TaT na Pobřeží slonoviny dosáhli potvrzení evolučněantropologického podezření. proč se v mnoha jiných ohledech podobáme víc šimpanzům než orangutanům, kteří jsou býložraví, laloky nelaloky. Lov je to, co udělalo ze šimpanzů nejbližší příbuzné lidi, a ochota dělit se o maso je podle všeho to, co zajišťuje šimpanzím samcům reprodukční úspěch. Kdo umí lovit a umí se dělit a budovat aliance - o to pravděpodobně v evoluci kdysi šlo. Mezi kmeny se ovšem bojovalo tvrdě, na život a na smrt.

Pak je tady ještě jedna věc. kterou vyzkoumali soudruzi v Lipsku. Dělení se o potravu je i v pralese spojeno s vyšší produkcí hormonu oxytocinu. Neptejte se na detaily toho. jak na to přišli, v podstatě měřili úroveň oxytocinu v tělesných tekutinách šimpanzů v různých situacích.

Opravdu zajímavé na t om je to. že hladina oxytocinu stoupla po dělení jak u obdarovaného, tak u přijímajícího, a to více. než když se vzájemně probírali v srsti, což mají šimpanzi rádi a používají to při upevňování sociálních vazeb často („maličkou masáž. nechcete?“). Oxytocin v klinických výzkumech u lidi má kladné účinky na potlačováni strachu, zvyšuje důvěru a snižuje agresivitu. U zdravých mužů pak zvyšuje schopnost empatie, o léčbě -ego manů“ nejsou záznamy.

Dokonalý Trump

Abychom to zkrátili. Donald Trump bohatě naplňuje nejen požadavky všech feministek, jak má vypadat dokonalé -male chauvinist pig“. ale je perfektní i z hlediska evoluční antropologie. Chová se opravdu nespoutané, veškerou politickou korektnost hází bokem, slibuje něco. co aritmeticky ani logicky nesedí dohromady. Jeho vystoupení moji synové pečlivé sledují na YouTube a chechtají se přitom. Ty jeho nehoráznosti vůbec neberou vážné, je to pro ně komik na velkém -stand-upu“. a připusťme, že dovedl být občas vtipný, ba výstižný. Moje děti se narodily po pádu zdi a vyrostly v nejšťastnějším -hlubokém míru“, takže politicky je pro ně Trump samozřejmě nepřijatelný. ale stejně nevážný, jako mně přijde hrozivý. Jsou perspektivy, kterým se nesměji, ve vlastním zájmu.

Jediná otázka je. nakolik američtí voliči, ale zejména voličky za pár týdnů posoudí, že Donald se blíží archetypům dominantního alfa samce více. než jsme pod fasádou pár tisíciletí lidské civilizace doufali. Když Donald tvrdí, že Hillary je na drogách, tak já bych mu stříkal oxytocin do frňáku od večera do rána.

Nechtěl bych skončit na Planetě opic.*

O autorovi| Miroslav Zámečník, zamecnik@ml.cz