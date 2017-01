Ostravská vzpoura

Pokud se dá hmatatelně popsat situace, která panuje uvnitř ČSSD, stačí otočit pozornost na severovýchod. Přesněji řečeno do Ostravy. Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek nezískal podporu ve své domovské místní stranické organizaci v Ostravě-Porubě, když se hlasovalo o nominaci do sněmovny. Severní Morava se podle všech signálů stává rozbuškou, která ohrožuje stávající vedení strany v čele s Bohuslavem Sobotkou.

Moravskoslezská barikáda

Zaorálkova patálie sama o sobě katastrofu nepřinese. Neuspěje -li doma, dostane podporu z jiných organizací a lídrem krajské kandidátky nakonec zřejmě bude. Je to ale symptom rozhádaného regionu, kde nemají potíž ignorovat rozhodnutí pražských stranických orgánů. Výsledkem toho je, že ostravská okresní organizace má dokonce dva předsedy.

Do čela vzbouřeného tábora patří poslanec a místopředseda ostravského okresního výboru Adam Rykala, na druhé straně stojí bývalý hejtman a krajský stranický šéf Miroslav Novák. Ten by měl Bohuslavu Sobotkovi dělat v regionu pořádek, ale nedaří se mu to.

Důkazem je dění v okresní ostravské ČSSD, která je s více než 800 členy jednou z nejsilnějších regionálních organizací. Na konci listopadu tam proběhla konference, nebo spíše revoluce. Delegáti odvolali Novákova koně a šéfa okresu Lumíra Palyzu a devět členů výboru. Oficiálním důvodem byl neúspěch vedení po krajských volbách.

Jenže Palyzy se bývalý hejtman Novák zastal. Výsledek konference napadl a svoje výhrady poslal mimo jiné do Prahy do Lidového domu. Novákovi vadily technické věci - například špatně napsané volební lístky delegátů do třiceti let, jejichž jména nebyla podle abecedy.

K Novákovým výhradám se sešla dvě stanoviska. Jedno z okresní kontrolní komise Novákovy výhrady smetlo, druhé z pražského ústředí bylo ale ostřejší.

Tamní ústřední kontrolní komise výhradám vyhověla a Palyzovo odvolání bylo podle ní neplatné. Politické grémium zároveň Ostravským uložilo, aby se nescházeli na další okresní konferenci, kterou měli naplánovánu na týž den, tedy 13. ledna.

Nejprve se měl sejít okresní výbor a svolat jinou konferenci, a to až na začátku února.

Důvod je jasný. Novák a spol. dostali čas poměry v Ostravě urovnat. Původně se dokonce uvažovalo až o osmdesátidenní lhůtě, kdy by mohla konference proběhnout.

Truckonference

Jenže ostravský okresní výbor ukázal Praze lidově řečeno prostředníček. Svoji okresní konferenci večer uspořádal. „Delegáti odhlasovali, že konference proběhne, a proto jsme pokračovali podle plánovaného programu. Je pro nás směrodatné stanovisko okresní kontrolní komise, která konstatovala, že usnesení přijatá na konferenci v listopadu jsou platná,“řekl Adam Rykala, místopředseda okresního výboru.

Delegáti znovu odvolali Lumíra Palyzu a zvolili novou předsedkyni Janu Vajdíkovou. „Jsem si vědoma, že pan Palyza se cítí být po rozhodnutí předsednictva nadále předsedou, ale já jsem přesvědčena stejně jako ostatní, že jeho odvolání bylo platné, a především že nemá podporu většiny členů,“ reagovala nová předsedkyně.

Aby toho nebylo málo, konference odhlasovala políček exhejtmanu Miroslavu Novákovi, který má napříště problémy řešit v kraji a nestěžovat si v Praze.

V pozadí všeho je samozřejmě boj o to, kdo ovládne region a obsadí čelná místa na kandidátkách strany před volbami do sněmovny. Pohledem na preference ČSSD je zřejmé, že do sněmovny se probojuje méně kandidátů než při minulých volbách. Na Ostravsku jde zejména o to, kdo bude dvojkou za předpokládanou jedničkou Zaorálkem.

A ještě jedna důležitá věc. Rykala a Palyza nebyli vždy proti sobě. Jejich jména se dokonce vyskytují v kauze obviněného ostravského lobbisty Martina Dědice.

Zda budou závěry okresní konference z pátku třináctého platit, není jasné.

Hraje se totiž také o to, kdo z regionu pojede na březnový sjezd strany, kde se bude volit nové vedení ČSSD. Delegáty na sjezd volí právě okresní konference, jejíž závěry nemá ústředí problém zrušit.

Jediným krokem, který šéf kraje Novák zatím udělal, je odsunutí krajské konference, která měla proběhnout v pátek 20. ledna a měla řešit nominace na celostátní vedení strany. Kraj bude podle něj zasedat zřejmě 9. února a očekává, že se předtím, v pořadí už potřetí, sejde ostravský okres, prý by to mělo být 5. nebo 7. února. Podle Nováka je oprávněn zasedání svolat jen Palyza, a ne nová předsedkyně.

Jak je patrné, pokud rebely exhejtman Novák neodsune, Zaorálek ani Sobotka nebudou mít v sále březnového sjezdu zástup vítačů z Ostravy. Mohla by to být nakonec docela zábava. •

O autorovi| Petr Weikert, weikert@mf.cz