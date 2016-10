Rekordman Stropnický

Pokud se nic zvláštního do 12. listopadu na ministerstvu obrany nestane, jako že nestane, bude Martin Stropnický rekordmanem zahřívajícím křeslo v paláci v Tychonově ulici na pražských Hradčanech. Rekord zatím s 1017 dny držel ministr obrany bez chutě a bez zápachu za sociální demokracii Vladimír Vetchý. Následuje disident, diplomat a někdejší lobbista Alexandr Vondra s 879 dny, pak zpěvačka a odbornice na dopravní letadla a obrněné transportéry Vlasta Parkanová s850 dny a astrolog, za jehož éry se snad poprvé podařilo prostřelit armádní letoun zevnitř, Antonín Baudyš s 811 dny. Nynější čínský velkobyznysmen Jaroslav Tvrdík strávil na obraně v součtu 766 dnů a diplomat a nákupčí pandurů Karel Kuhnl 761. Není divu, že Stropnický drží jak židovská víra. Za jeho éry totiž obrana skoro nic nenakupuje, knoflíky na vojenských mundúrech v kancelářích ztrácejí lesk a vojákům rostou pupky.

Pitr jede do Kraillingu

Skoro to už vypadalo, že bývalý elitní detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Luděk Žákovec dohlídal byznys Tomáše Pitra. Právě k němu po odchodu z ÚOOZ zamířil atraduje se, že byl s bodyguardem Pavlem Šrytrem (aktuálně stíhaným pro podezření z vraždy bosse podsvětí Antonína Běly) jedním ze dvou důvěryhodných lidí, kteří se starali o Pitrovy peníze, když dlel ve švýcarské vazbě.

Jak se zdá, vazby se tak úplně nezpřetrhaly.

Přítelkyně Tomáše Pitra, advokátka Kateřina Radostová, koupila letos 17. května firmu Sindur Trade, kterou vzápětí přejmenovala na Trustee Consulting. Jediným společníkem se po jejím odchodu na konci května stal jednatel firmy, druhdy známý automobilový závodník, později úspěšný úvěrový vypouštěč z IPB Antonín Charouz a k němu jako druhý jednatel promptně přisedl Luděk Žákovec. Linka Pitr-Žákovec tedy zjevně neustále funguje.

A aby toho nebylo málo, advokátka Radostová se točí kolem vymáhání téměř ukradené nafty z českých hmotných rezerv v německém Kraillingu. Areál na skladování pohonných hmot v Německu, kde v tancích stále leží podstatná část „ochraňované“ české nafty, koupila po zkrachovalé firmě Viktoriagruppe společnost Krailling Oils Development, zapsaná v obchodním rejstříku letos. Za nového vlastníka pak jednala právě advokátka Radostová a Odposlech čeká, kdy se na scéně objeví nový tandem Charouz-Žákovec.

Andrejův odpustek

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se nedávno veřejně vyznal z obdivu vůči lidoveckému ministrovi kultury a knězi Danielu Hermanovi. Na svůj Twitter napsal, že si ho váží, a navíc přitom citoval Masaryka.

Neangažovaný pozorovatel hned mohl nabýt dojmu, že se bývalý komunista Babiš snad dal na křesťanskou nauku.

Ale nenechme se mýlit. Jak zjistila redakce Odposlechu z vládních kuloárů, tato Babišova láska k bližnímu Hermanovi má pragmatické cíle, jak je u velkého kapitalisty zvykem. Babiš už pomalu začíná skládat svou novou vládu, jež by měla tuto zemi řídit již od příštího podzimu. Počítá i s variantou jednobarevného menšinového kabinetu, který by mohla podpořit nějaká z menších stran. Ovšem do vlády si nechce vzít pouze členy hnutí ANO. Kromě „nezávislých“ odborníků chce oslovit právě i Daniela Hermana z KDU-ČSL, i když lidovci nebudou v koalici. Podle informací Odposlechu Babiš usilovně hledá morální autority, o jejichž dobrou pověst by se mohl opřít. Herman má nyní aureolu odpůrce české servility vůči Číně a tuto pověst chce Babiš využít. Je ale vidět, že si šéf ANO z křesťanství vybírá jen to, co se mu hodí - odpustky si sice může koupit, ale svatým se tím ještě nestane.