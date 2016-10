Čest národa přispěchaly zachránit i četné univerzity a vysoké školy, jež přijaly výzvu rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka (ten, co čínskému místodržícímu Mi-loš’i Ze’minovi kdysi nedopřál ani možnost promluvit ke studentům), a vyvěsily na znamení vzdoru a nesouhlasu tibetské vlajky. Statečnost se však na akademické půdě nerodila snadno.

Odposlech získal ověřenou informaci o elektronických oběžnících, jimiž byli obesíláni vedoucí pracovníci jedné z nich. První: „Na znamení nesouhlasu… vyvěsíme tibetské vlajky.“

Druhý (asi po třiceti minutách): „Vlajky nebudou vyvěšeny.“

Třetí, po delší době a tentokrát všem, doprovázený prohlášením na sociálních sítích: „Univerzita vyvěsila tibetskou vlajku!“ Tak jen aby vám to, chlapci a děvčata, vydrželo, až bude k brodu doopravdy blízko.

Čistý čistič

Bývalý manažer skupiny PPF označovaný za „muže na špinavou práci“, byznysmen Karel Pražák, zahájil tažení za svůj lepší obraz na veřejnosti.

Poté, co se o něm neobjevují jiné články než ty, které popisují jeho vazby na stíhaného Petra Sisáka, „kmotra“ Tomáše Hrdličku či exministra dopravy Aleše Řebíčka, si najal mediálního mága a bývalého moderátora Československé televize Jiřího Hrabovského, jehož agentura stála třeba za veleúspěšným doktorským protestem Děkujeme, odcházíme.

Pražák se nyní staví do role člověka, který dospěl do nového životního stadia a buduje svůj vlastní byznys. Aktuálně jedna z firem patřících do jeho investiční skupiny koupila společnost Nej.cz, která je druhým největším poskytovatelem kabelové televize v České republice. Hlavní cíl je však zjevný, vzdálit Pražákovu kontroverzní osobu co nejvíc od Petra Kellnera.

Kampaně o odcházení Hrabovského mediální agentura umí. Tak uvidíme, jestli to dopadne jako u doktorů – a nikdo nikam neodejde.

Alex ví, co chcete

Tým mediálních a politických poradců Andreje Babiše se ještě více zprofesionalizuje.

Podle zjištění redakce Odposlechu mají přijít noví lidé a tím potvrdit důležitost nadcházejících sněmovních voleb, po nichž se Babiš chce stát premiérem. Do týmu už se také naplno zapojil jeho nejdůležitější člen, o kterém se toho ovšem málo ví. Americký poradce českého původu Alexander Braun má ve světě pověst „kouzelníka s kampaněmi“. Klade důraz na průzkumy veřejného mínění a podle nich pak zdůrazňuje programové priority, které politici komunikují s veřejností.

Hnutí plánuje v příštích měsících řadu vlastních průzkumů, mimo jiné orientovaných na ty voliče, pro které je hnutí ANO druhou nejpravděpodobnější volbou. Ty pak chce za každou cenu přetáhnout k sobě. Alexander Braun není kreativec, ale pragmatický analytik, který právě pomocí nejrůznějších dat o voličích dokáže „číst jejich myšlenky“. Tímto svým přístupem k politickému marketingu Babiše podle informací Odposlechu nadchl. Šéf ANO mu proto velmi důvěřuje a doufá, že ho právě Braun dostane příští rok do Kramářovy vily. Možná, že si pak oba v teple u Kramářova krbu uvědomí, že oproti náročným a drahým průzkumům veřejného mínění existují mnohem efektivnější a spolehlivější způsoby, jak získat informace o lidech.