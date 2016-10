Společnost Česká energie patří do skupiny CE Group Ladislava Drába. Ta buduje mimo jiné obří plynový zásobník v uranových dolech v Dolní Rožínce. Při troše pátrání není problém zjistit, že Ladislav Dráb sponzoroval také prezidentskou kampaň Janu Fischerovi, kterého později i zaměstnal. Drábovým partnerem v podnikání je jeho švagr, mimochodem velmi zajímavá postava, exdůstojník komunistické rozvědky Eduard Pálka.

Aktuálně jsou některé Drábovy vlajkové firmy v insolvenčním řízení a mají dluhy i vůči státu. Potíže firem Ladislavu Drábovi očividně nevadí a zdroje jsou dostatečné. Například již delší dobu financuje rodinnou nadaci exprezidenta USA Billa Clintona. V Praze před několika lety uspořádal konferenci, na níž americký bývalý prezident vystoupil, a k financování nadace se přiznává i na webových stránkách své nadace Drab Foundation.

Kaldův poslední zápas?

Tento čtvrtek se budou špičky TOP 09 zabývat tím, jak vyřešit postupně uvadající podporu veřejnosti svému polomrtvému projektu.

Volební výsledky kdysi ambiciózní konzervativní strany se začínají nebezpečně přibližovat magické hranici 0,9 procenta. Ve hře je ještě stále odchod Miroslava Kalouska z postu předsedy. Právě jeho pověst „arcilotra“ české politiky podle mnohých členů strany oslovených redakcí Odposlechu stojí za tím, že TOP 09 už zdaleka není tak sexy jako v době panování lesníka a hospodského von Schwarzenberga. Před čtvrtečním zasedáním výkonného výboru strany nemá „Kalda“, jak mu říkají jeho političtí souputníci, nic jistého. Svůj předsednický mandát koneckonců získal podmíněně, a to právě se slibem úspěchu v krajských a senátních volbách. A to nesplnil. Problém je ale v tom, že strana nemá nikoho jiného, kdo by mohl Kalouska nahradit. Populární Jiří Pospíšil, který zatím za stranu jen kandiduje a není ani jejím členem, je pro řadu lidí z vedení nepřijatelný.

Jeho věrným spojencem je pouze místopředseda Marek Ženíšek, jeho kamarád z Plzně, který ho do TOP 09 přivedl. Ve čtvrtek se tedy může stát cokoli. Nejčistším řešením by však bylo stranu rovnou rozpustit. Byl by to elegantní závěr a partaj by se tím vyhnula trapným koncům svých předchůdců: OH, ODA, US-DEU atd.

V Bratislavě máme plno

Nedávno se nejmenované zahraniční manažerce mezinárodní firmy, která žije třetím rokem ve slovenském hlavním městě, stala kuriózní příhoda. Když mladá Argentinka s přáteli chtěla navštívit restauraci v centru Bratislavy, hned po příchodu k ní přiklusal číšník a sdělil jí, že mají plno. Restaurace nebyla přitom ani zdaleka naplněná.

Číšník však stihl pohotově naznačit, že není problém v místech, ale že cizinci nejsou v restauraci vítáni. Nedorozumění, řeklo by se. Bratislavská Argentinka však na podobně „plnou restauraci“ narazila už podruhé. Vypadá to, jako by slovenský extrémně pravicový politik Marian Kotleba začal skupovat podniky v Bratislavě. Nebo v nich jen sedí stále více jeho příznivců.

V Česku takové problémy rozhodně nemáme. Když před lety přijel převzít od vlády Novou huť mladý Aditya Mittal, otevírali mu vrátní v Marriottu dveře dokořán, přestože exotickým vzhledem připomíná obyvatele smíchovské Čečeličky. Zlé jazyky ovšem tvrdí, že to bylo tím pláštěm z velbloudí srsti. *