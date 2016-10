Když byl donucen opustit svou funkci po aféře s červenými trenkami skupiny Ztohoven, jež nahradily prezidentskou standartu, zakotvil na zcela neočekávaném místě. Po práci pro ministerstva vnitra a obrany, po angažmá u Bezpečnostní informační služby a misi v Iráku v barvách ministerstva zahraničí, po rolích poradce na obraně i na zahraničí a samozřejmě po působení na Hradě skončil u knížek. Ano, velký propagátor jízdy na historických kolech a bezpečnostní odborník zcela překopal svou dosavadní kariéru a stal se personálním ředitelem Národní knihovny. Buď někdo velmi prozíravý nahoře předvídá v knihovně nějaký zásadní bezpečnostní malér – pravděpodobně kvůli literatuře s nevhodným obsahem –, nebo se všeumělovi Fulíkovi okruh vyhřátých židlí povážlivě ztenčil.

Vyšší princip mravní

Jeden známý redakce Odposlechu chtěl dát synovi k 17. narozeninám kartičku s návodem, jak se zachovat, když jej budou chtít strážníci odvést na služebnu, protože jej nachytali, jak si dává malé pivo. Není totiž trestné, když mladistvý požívá alkoholické nápoje, popotahován pro chování v rozporu se zákonem může být jen ten, kdo nezletilci nápoj podá. Chtěl tak synovi i sobě ušetřit další potupnou návštěvu služebny a vyzvednutí syna pod vlivem jednoho malého. Když jste ti novináři, zeptejte se strážníků, podle jakého paragrafu vlastně jednají, požádal redakci. Vrtalo nám to hlavou. Odpověď nás velice uklidnila. Rozhodně nejde o nějakou nezákonnou buzeraci. Je tu totiž podezření z nemravného života. A to strážníky ctí: mravnost nade vše!

Rudá svatba

Z komunistů se stává žádaná nevěsta.

Premiér Bohuslav Sobotka údajně slyšel, že se o jejich přízeň uchází Andrej Babiš a jeho hnutí ANO. A když už to slyšel, nechtěl zůstat pozadu. V jednom z posledních rozhovorů řekl, že by s KSČM mohl spolupracovat i na vládní úrovni. A hned také veřejně komunistům sdělil podmínky dohody, chce jen pár ústupků ohledně členství v NATO a EU. Spíš než na příčetnost premiéra jeho slova ukazují na to, jak velká vznikla za dobu vládnutí averze mezi ANO a ČSSD.

Komunisté si teď budou moci vybírat, jestli se jako trojka dají dohromady s první, nebo druhou nejsilnější stranou v zemi.

Sněmovní volby budou už příští rok a leccos naznačí výsledky nynějších krajských voleb. Teď jde jen o to, jestli se také premiér Sobotka doslechne, jaké dalo komunistům podmínky ANO. Andrej Babiš je určitě chytřejší a nebude jim to vzkazovat přes noviny. On to přece s komunisty na tajňačku umí.

Za Brožovou pozitivnější

Čínské úřady začaly kontrolovat rozhlasové, televizní a internetové vysílání společenských zpráv a zábavy, ve kterých není „dostatek pozitivní energie, správných hodnot a?estetiky“. Toto zjištění bylo nedávno zveřejněno v oběžníku Hlavní správy pro záležitosti tisku, rozhlasu, ˘ lmu a televize Čínské lidové republiky. Doslova se v něm uvádí, že „ve společenském a?zábavním zpravodajství musejí dominovat základní ideologické tendence Číny obsahující pozitivní energii“. Regulátor v Číně tak převzal pod kontrolu veškeré společenské a zábavní zpravodajství v rádiích, TV, audio­ a videomediálních kanálech. Zejména se zdůrazňuje, že ve zpravodajské produkci je nutné upustit od „nevhodných vtipů ve vztahu k?tradicím, znesvěcení klasiků a?otevřeného obdivu k?západnímu způsobu života“.

V oběžníku se již nepíše, zda se těmito pravidly musejí řídit i Číňany spoluvlastněná média v cizích zemích. Je pravda, že na TV Barrandov, spoluvlastněné čínskou CEFC, si už nějaký čas můžeme pochutnat na čínských dobrotách, projet se lodí stovky kilometrů po Mekongu, nahlédnout do plovoucích domácností či se důkladně potoulat po Hedvábné stezce. V tištěných médiích CEFC už se tolik pozitivních informací nedočteme.

Jenže pozor, čínský regulátor se domnívá, že ve vysílání novinek není žádoucí stavět na piedestal různé hvězdy, miliardáře, internetové a další celebrity a dělat senzace z epizod jejich soukromého života či rodinných hádek. Těm, kdo poruší pravidla, hrozí potrestání od veřejného opovržení až k odnětí licence. Abychom v České republice předešli podobným trestům, Odposlech navrhuje zařadit do vysílání další pořady s oblíbenou českou herečkou Kateřinou Brožovou. Tentokrát ze života běžných lidí. Z pořadů Brožové totiž nad jiné srší jak estetika, tak správné hodnoty. Ale především dostatek pozitivní energie. A bude vymalováno.