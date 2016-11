Od úsvitu do soumraku

Když zazní slovo advokát, mnoho lidí si představí stoh listin, pracovní stůl a podmračeného pána.

Něco na tom možná je, ale realitu to vystihuje zhruba stejně jako obrozenecký mýtus o holubičí povaze průměrného Čecha.

Odhoďme stereotypy a připusťme, že advokáti bývají zhusta vášnivými sportovci, hudebníky, sběrateli umění či mecenáši. Mnohdy výborně vaří a jako kdokoli jiný umějí ocenit dobré jídlo. Během snídaně, oběda či večeře s klienty i kolegy nebo na oslavě úspěšně uzavřeného obchodu či soudního sporu. Jistě není náhodou, že se například v okolí Florentina (sídlí zde advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a Weinhold Legal) otevírají stále další nové podniky, které jako by byly pro podobné příležitosti stvořeny.

Pokud vám práce nedovoluje nové restaurace, bistra či kavárny pravidelně objevovat a zkoušet, dáme vám par tipů na místa, kde budete spokojeni nejen s klienty a kolegy, ale i s rodinou a přáteli. Vyzkoušeli jsme je za vás a zkontrolovali jsme i dlouho osvědčené podniky.

La Bottega Linka (Havlíčkova 13, Praha 1)

Máte-li v plánu začít pracovní či volný den snídaní, zkuste se vypravit do nově otevřené restaurace La Bottega Linka u pražského Masarykova nádraží.

Poslední počin Riccarda Lucqueho a Ondřeje Rákosníka, ke kterým se v Lince jako spolumajitel přidal manažer obchodu Lukáš Pospíchal, nadchne nadčasovým interiérem a zejména působivými světly. V rozlehlé členěné restauraci je zároveň dost místa na to, abyste si mohli nerušeně popovídat.

Vaří tu samozřejmě po celý den, zvlášť snídaně ale stojí podle našeho názoru za to. Na velkém dřevěném prkénku dostanete pod názvem La Bottega snídaně vejce nahniličko, šťavnatou grilovanou salsicciu, grilované rajče s parmezánem, dále dušenou šunku prosciutto cotto, pár tenkých plátků voňavého salámu a tvrdého sýru asiago. K tomu chléb, který ve všech Bottegách pečou dle italské receptury, máslo a meruňkovou marmeládu – a hlavně báječný croissant, kterému se v Itálii říká cornetto a pořádná italská snídaně se bez něj prostě neobejde. Italové preferují sladké snídaně. Cornetto s marmeládou či vanilkovým krémem a cappuccino jsou klasikou, bez které prakticky nelze začít den. To si samozřejmě – pokud zrovna nemáte čas na dlouhý ranní rozhovor u jídla – můžete dát také. A stejně tak sladkou snídani, ve které nechybí ovesná kaše a vafle, takže pokud se tu rozhodnete pojíst s dětmi, spokojené budou určitě odcházet i ony.

Café Savoy (Vítězná 5, Praha 5)

Na levém břehu Vltavy je tradičním místem pro schůzku u dobré snídaně Café Savoy. O víkendu jej většinou zaplní rodiny s dětmi, ke kterým je zdejší personál velmi milý, ovšem ve všední dny je díky mimořádně pozorné obsluze ideálním místem pro pracovní schůzku. Rozhodně vám však doporučujeme rezervaci.

Dopoledne můžete vybírat z řady snídaňových setů. Pokud máte čas jen po ránu a čeká vás náročný den plný jednání, nešiďte se a dejte si francouzskou snídani, která dokáže nahradit plnohodnotný oběd. Dostanete grilované vepřové klobásky s hranolky, tzv. francouzský toast – obalený, smažený a podávaný s javorovým sirupem, chybět nebude ani čerstvý pomerančový džus, vejce, pražská šunka a další lahůdky. Savoy můžeme doporučit v kteroukoli jinou denní dobu, ale snídaně js ou tu zkrátka vyhlášené.

Tip na závěr. Pokud chcete potěšit kolegy nebo rodinu, nechte si zabalit pár minivětrníků. Úspěch je zaručen.

Next Door by Imperial (Zlatnická 3, Praha 1)

Nově otevřenou restaurací v bezprostřední blízkosti Florentina je Next Door by Imperial. Další z podniků spojený se Zdeňkem Pohlreichem. Next Door nabízí modernější interiér než protilehlé Café Imperial. Chcete-li na schůzku klid, nechte se usadit v jedné ze dvou předních místností. Nejživěji je v hlavní místnosti s otevřenou kuchyní, kde se budete cítit dobře, pokud si chcete víc užít jídlo než pracovat. Ve všední dny nabízí restaurace sympatické byznys polední menu, které dostanete na stůl rychle a především si na něm opravdu pochutnáte. V nabídce je vždy polévka, předkrm, dva teplé hlavní chody a salát. Nechte se ale zlákat i dezertem, zejména čokoládový dome je vynikající.

Už po pár dnech od otevření podniku se začala restaurace plnit hosty, takže i tady doporučujeme rezervaci. Otevřeno je od sedmé hodiny ranní, můžete tu tedy i posnídat a samozřejmě rovněž povečeřet. Pro někoho může být nevýhodou fakt, že se podnik stal místem schůzek řady známých lidí z nejrůznějších oborů, a skutečné soukromí se proto jaksi vytratilo.

Aromi (nám. Míru 6, Praha 2)

Známá italská restaurace Aromi je ideálním místem pro pracovní oběd, nejen když máte cestu k městskému soudu. Rozlehlé prostory restaurace včetně zahrádky, která je otevřená za teplého počasí, dávají možnost vybrat si stůl přesně podle účelu návštěvy. Na jednání s klientem tu klid najdete, stejně tak prostor pro větší oslavu.

Aromi je známé především nabídkou čerstvých ryb, které vám personál přinese ukázat až ke stolu a popíše, jaké druhy přípravy se k jednotlivým rybám budou hodit nejlépe. Pokud máte dostatek času, neváhejte a dejte si některou z ryb a jako předkrm třeba těstoviny. Tady totiž rybu opravdu umějí připravit. Můžete si ale vždy vybrat i z týdenního menu, ve kterém najdete zvýhodněnou polední nabídku, kde nechybí salát, polévka, těstoviny, hlavní jídlo a dezert. Součástí restaurace je i bistro, ve kterém si můžete dát například zajímavý salát nebo některý z malých dezertů a kávu.

SaSaZu (Bubenské nábřeží 306, Praha 7)

Návštěvou této fusion restaurace potěšíte, jak můžeme z vlastní zkušenosti dosvědčit, klienty, kolegy i rodinu. SaSaZu je fajn jak na oběd či večeři, tak třeba na vánoční večírek nebo víkendový brunch s dětmi, o které se tu dobře postarají. Restaurace se nachází přímo v areálu Holešovické tržnice.

Parkovat ale lze přímo před vchodem, nenechte se proto odradit poněkud ošumělou lokalitou. SaSaZu je živý neformální podnik, vždy plný hostů, ale i tak poskytuje dostatek prostoru pro případné soukromé hovory. Stačí si dobře vybrat stůl.

Po celý den tu platí stálá nabídka, rozdělená do sekcí dle způsobu přípravy pokrmů. Jedná se o menší porce, takže vybírejte tak tři až čtyři na osobu. Personál dokáže jídlo zpravidla velmi dobře popsat, a pokud si nejste jisti, neváhejte se poradit, co přesně si máte pod jednotlivými položkami menu představit. Doporučujeme vyzkoušet prověřené stálice – thajský papájový salát, SaSa křupavou rolku s lososem a tuňákem v řase nori, bombajské kuře na másle a navíc třeba shawarmu na čínský způsob s lahodnými foie gras. Pokud máte co slavit, nechte si určitě přinést koktejlový lístek. Alcron (Štěpánská 40, Praha 1)

Pokud dáváte přednost klidnější noblesní večeři v příjemném prostředí, doporučujeme restauraci Alcron opakovaně oceněnou jednou hvězdou průvodce Michelin. Určitě tu budete potřebovat rezervaci, nejlépe několik dní předem. Odměnou vám bude nejen výjimečně dobré jídlo a profesionální obsluha, ale i klid na případné obchodní jednání.

Restaurace nabízí degustační menu o čtyřech až sedmi chodech, které si sami sestavíte z jídelního lístku. Při výběru téměř nelze šlápnout vedle, nechte

se unést svou momentální chutí. Začít můžete čtyřmi chody a v průběhu večera si případně doobjednat další. Restaurace nabízí k pokrmům vinné párování a objednat si můžete i míchané nápoje ze známého Be Bop Baru umístěného v lobby hotelu Alcron. Návštěva této restaurace je sázkou na jistotu a pro výjimečné příležitosti bude jistě dobrou volbou.

Hemingway Bar Praha (Karoliny Světlé 26, Praha 1)

Uzavřený obchod se sluší oslavit skleničkou dobrého alkoholu. Hemingway Bar je bezpochyby jedním z nejlepších barů v Praze, a pro mnohé dokonce tím vůbec nejlepším. O jeho úrovni svědčí umístění na konci první stovky žebříčku nejlepších barů světa, který vyhlašuje portál Drinks International.

V Hemingway Baru dbají na barmanské řemeslo i na nabídku prémiového alkoholu, díky němuž jsou zdejší míchané nápoje tak dobré. Ať už budete vybírat z koktejlového lístku, nebo si nápoj necháte upravit podle svých preferencí, dostane se vám náležité pozornosti a skvělého drinku. Fajnšmekrům doporučuji včas rezervovat místa na baru tak, abyste mohli koktejly „poladit“ přímo s barmanem. Pokud chcete u drinku přece jen pracovat, rezervujte si místo v horním patře, kde je větší klid než v rušné spodní části baru.

Cocktail Bar L’Fleur (V Kolkovně 920/5, Praha 1)

Oslavit pracovní úspěch nebo jen „spláchnout prach“ po náročném dni můžete v baru L’Fleur, který vás zaujme krásným interiérem s nádechem luxusu. Páni se rádi nechají okouzlit širokou nabídkou whisk(e)y, dámy si zase rády vychutnají nabídku šampaňského. Rozlévají ho tu po sklence a mívají otevřené opravdu zajímavé lahve od malých producentů, kteří dávají přednost přírodním vínům.

Stěžejní částí nabídky jsou ale míchané nápoje, které tu připravují špičkoví barmani. Adrián Michalčík, jehož běžně potkáte za barem, se letos dostal do finálové šestice světové barmanské soutěže Diageo World Class (Bartender of the Year), a loni jeho kolega Vítězslav Cirok skončil dokonce na fantastickém třetím místě. A nejen oni dva vědí, co za barovým pultem dělat. I tady můžete vybírat ze zajímavě sestaveného koktejlového lístku nebo svěřit svá přání barmanovi a nechat si namíchat drink přesně dle své chuti. A když na vás přijde v průběhu večera hlad, poradí si tu i s tím.

Výčet restaurací a barů, který vám překládáme, je jen malou ochutnávkou. Věříme nicméně, že vás některý z podniků zaujme, a až si příště budete sjednávat pracovní schůzku v centru Prahy, nebudete muset dlouho pátrat v paměti, kam zajít. Dobrých restaurací, barů a kaváren je v Praze naštěstí mnoho.

O autorovi| Klára Donathova, donathova@mf.cz