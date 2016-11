Od kočárů až po těžké vojenské speciály

V roce 2013 to s Tatrou vypadalo špatně.

Skončila v exekuci, ale nakonec se dostala do rukou nových vlastníků - Jaroslava Strnada a Reného Matery, což byl začátek nového vzestupu. A Tatra si vzhledem ke své historii a unikátnosti produkce určitě zaslouží, aby zůstala mezi klenoty českého průmyslu. Vždyť jde o jednoho z nejstarších dosud existujících výrobců vozidel na světě. Už v roce 1850 totiž Ignác Šustala v Kopřivnici začal s výrobou kočárů a bryček, a založil tak tradici dnešní společnosti Tatra Trucks. Šustalova společnost v 80. letech 19. století přidala i výrobu železničních vagonů. Velká změna nastala v roce 1891, kdy se ze společnosti Šustala & Comp. stala Nesselsdorfer Wagenbau díky kapitálovému vstupu vídeňských bankéřů. Od té doby se používala značka NW.

Kočáry nahradily automobily

Po smrti Ignáce Šustaly měl v kopřivnické vagonce hlavní slovo Hugo Fischer von Roslerstamm, který se hlavní měrou zasloužil o stavbu prvních motorových vozidel v kopřivnické firmě. První vůz Prasident z roku 1897 se zapsal do historie a díky němu se dnes společnost Tatra Trucks může pyšnit titulem třetího nejstaršího výrobce osobních vozidel na světě. Aby toho nebylo málo, o rok později v Kopřivnici postavili první nákladní automobil, což z dnešní společnosti Tatra Trucks činí druhého nejstaršího výrobce nákladních vozů vůbec. Tradice výroby těžkých nákladních vozů s pohonem všech náprav začala v roce 1908, kdy vznikl plněpohonný tahač typ R nazývaný Jaguar.

Po první světové válce se automobilka Tatra stala nedílnou součástí československého průmyslu. V roce 1918 se přejmenovala na Kopřivnickou vozovku a sídlo firmy přesídlilo z Vídně do Prahy. O rok později se na kapotě nákladních vozů TL-2 a TL-4 poprvé objevil znak s nápisem Tatra. Počátek 20. let se stal milníkem v historii Tatry díky zavedení originálního tatrováckého podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávislými polonápravami, který je typickým znakem tatrovek do dnešních dnů. Autorem této koncepce byl Hans Ledvinka, hlavní postava meziválečného období v dějinách Tatry. Tatra ve 20. a 30. letech patřila do koncernu Ringhoffer a vyráběla celou plejádu nákladních i osobních vozidel, ale i vojenských speciálů, autobusy, železniční techniku, letadla atd.

Na začátku byla Tatra T-111

Ve 30. letech se Tatra do historie automobilismu zapsala originálním aerodynamickými vozy T-77, T-87 a T-97. Během druhé světové války vznikla další tatrovácká legenda, typ T-111. Ta se stala po roce 1945 pro znárodněný podnik Tatra nosným výrobním programem. Komunistická vláda v 50. letech rozhodla, že se Tatra soustředí jen na produkci těžkých nákladních vozidel, ale nakonec byla zachována i výroba luxusních osobních automobilů, která skončila až na sklonku 90. let minulého století. Od té doby tedy hrály prim hlavně nákladní vozy, po typu T-111 přišla Tatra T-138 a T-148, v 70. letech T-813 a na počátku 80. let pak T-815.

Po změně režimu a v novém prostředí tržní ekonomiky Tatra postupně rozšířila portfolio typů a začala do svých vozidel montovat i zahraniční komponenty.

Výrazným rozšířením výroby a posunem do budoucna bylo představení moderního středního nákladního vozu T810 (nyní řada Tactic) v roce 2004 a především typu T815-7 (nyní řada Force), jež jsou primárně určeny pro vojenské zakázky, ale prosazují se i v civilní sféře. Zatím nejnovějším přírůstkem do modelové palety společnosti Tatra Trucks je typ Phoenix, který vznikl v roce 2011 na základě spolupráce s firmou DAF a je nyní páteří civilní produkce.

Před třemi roky upadající firmu převzali noví vlastníci Jaroslav Strnad a René Matera a od té doby Tatra Trucks zvyšuje výrobu a nabírá nové zaměstnance.

Zatímco v roce 2014 vyrobila 850 vozidel, letos už to bude 1300 kusů a do firmy přišlo 300 nových pracovníků. Na příští rok se plánuje výroba 1700 vozidel. Tatra také mimo jiné prohlubuje kooperaci se společnostmi holdingu Czechoslovak Group vlastněného Jaroslavem Strnadem. To například otevírá možnosti pro budoucí spolupráci s automobilkou Avia, která chystá opětovné spuštění výroby.

