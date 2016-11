O přístavy v Hamburku už nestojíme

Česká republika je připravena vzdát se dvou přístavních ploch v Hamburku, které má historicky od města pronajaté na základě Versailleské smlouvy. Týdeníku Euro to potvrdilo ministerstvo dopravy. Nájem vyprší v roce 2028 a do zanedbaných území už podle vyjádření úřadu do té doby nepůjdou žádné velké investice.

„Česká republika vede s Hamburkem jednání o výměně těchto území za jiná, logistiky výhodnější a perspektivnější“ řekl Tomáš Neřold, mluvčí ministerstva dopravy. Změna se bude týkat území Saalehafen a Moldauhafen, která na sebe navazují.

Nápad je výhodný oboustranně. Od moře jsou oba přístavy vzdáleny přibližně sto kilometrů a velké lodě se do nich nedostanou. Ač dříve ležely na okraji Hamburku, dnes území spadá do jeho rozvojové části. Město Hamburk jednalo s ministerstvem dopravy o výměně míst za jiná už před více než rokem, kdy uvažovalo, že v přístavech vznikne zázemí, pokud by Hamburk pořádal olympijské hry. Když z nápadu sešlo, zdálo se, že výměna neproběhne, jednání ale běží dál.

Obě území dlouhodobě chátrají a nejsou příliš využívána. Ministerstvo dopravy dokonce svého času doplácelo nájemcům, kteří je využívali. Dnes je má v pronájmu od státu firma WPS z Kolína, jíž je postoupil předchozí nájemce, společnost Eko Logistic.

Fakt, že stát přestává do těchto přístavů investovat, neznamená, že už tam peníze nepůjdou. Podle smlouvy je při předávání v roce 2028 bude muset vrátit v takovém stavu, v jakém je převzala. V přístavech tedy bude muset proběhnout přinejmenším sanace budov.

O nových místech, která by mohlo Česko získat, ještě není rozhodnuto. Jisté naopak je, že peníze ze státní kasy poputují do třetího českého území v Hamburku -Peutehafenu. Počítá se s 15 miliony, které půjdou na opravu poškozeného stání pro lodě a pláště budovy, do níž dlouhodobě zatéká. Milionem a půl má pomoct i státní dopravní fond.