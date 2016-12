Nejlepší český dron je Miloš

„Neměli bychom se bát pořídit si i bitevní drony,“ poradil vrchní velitel české armády naposled i armádním generálům, kteří na rozdíl od něj o armádě něco vědí. Nebo to aspoň předstírají.

Zeman je tím trochu zaskočil, jak už bývá jeho zvykem. Moc totiž nevědí, na co by nám drahé drony byly, pokud si s nimi nechtějí hrát na Hradě. „Je to banální, až absurdní,“ řekl k Zemanovým radám armádní expert František Šulc. Navíc drony už máme. Naším nejlepším bezpilotním letounem, co sem tam někde pustí bombu, je totiž sám Zeman. Ani u něj už nějaký čas nikdo neví, kdo ho vlastně pilotuje. Slušnou škodu ale napáchat umí.