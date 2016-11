Nejlépe se nakupuje na Moravě

Bezplatná Wi-Fi síť pro zákazníky, vlastní pekárna, výroba kynutých knedlíků či dětský koutek, kde můžou rodiče nechat své potomky a bez stresu se vydat mezi regály. Už i supermarkety v Česku se začínají předhánět v tom, kdo zákazníkovi kromě širokého výběru potravin a vyleštěného ovoce nabídne něco navíc.

Nicméně cesta je pořád ještě dlouhá.

A aby obchodníci vycházeli lidem vstříc o něco víc, vznikla nová značka Diamantová liga kvality. Ocenění, které letos poprvé v historii uděloval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR společně s ministerstvem průmyslu a obchodu, pomůže zákazníkům najít obchody s nejkvalitnějšími službami a zbožím.

„Ocenění by měla prodejny motivovat, aby se trvale zlepšovaly,“ věří Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. „Potvrdilo se, že v České republice máme řadu prodejen, které splňují vysokou kvalitu služeb, šíři sortimentu a vstřícnost zaměstnanců vůči zákazníkům,“ uvedla před slavnostním večerem, který se konal 15. listopadu v pražském prostoru La Fabrika.

Z devatenácti prodejen nominovaných řetězci Albert, Globus, Lidl a Tesco se nejvýše umístily jejich moravské prodejny.

Pomyslné zlato bral hypermarket Globus v Ostravě, těsně za ním skončil znojemský Albert.

Tajný nákup

A teď zásadní otázka: Jak se vlastně hodnotilo, kdo vyhraje? Nejdůležitějším kritériem byl takzvaný mystery shopping.

Dvojice porotců si pokaždé detailně prošla prodejnu a zaměřila se na několik klíčových záležitostí.

Posuzoval se vzhled obchodu včetně čistoty a třeba i uložení produktů v regálech, kvalita nabízených potravin a uzenin a v neposlední řadě vstřícnost k zákazníkům - jak dokážou prodavači poradit nebo jak rychle se umějí pokladní vypořádat s dlouhými frontami.

To ale není vše. Následovala kontrola dodržování hygienických pravidel anebo způsobu, jakým prodejna informuje o alergenech v prodávaných výrobcích.

„Zvýšená pozornost je věnována matkám s dětmi nebo starým lidem. Zaregistrovali jsme také zlepšující se spolupráci s lokálními dodavateli i to, že ve své nabídce myslí rovněž na zákazníky se zvláštními požadavky na výživu,“ upřesňuje Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pro obchod.

Po jídle i obuv

Vítězné prodejny se nyní budou moci dva roky honosit známkou Diamantová liga kvality. Ovšem nic není definitivní, a vítězové se proto musejí připravit na další neohlášené návštěvy kontrolorů.

I když je to jen pár dní, co Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR udělil historicky první ocenění, pořadatelé už dnes plánují, že soutěž do budoucna rozšíří.

Kromě prodejen s převážně potravinovým sortimentem budou o vítězství v Diamantové lize kvality pravděpodobně soupeřit i obchody s elektronikou, obuví či kosmetikou. 9

Žebříček nejlepších prodejen

(maximální možný zisk 200 bodů)

Cena za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost

(zisk 195 a více bodů)

• Albert Znojmo, Vídeňská ulice

• Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice

Zvláštní cena prezidentky Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR

(zisk 180 a více bodů)

• Albert Okříšky, ulice Boženy Němcové

• Albert Znojmo, Vídeňská ulice

• Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice

• Lidl Beroun, Plzeňská ulice

• Tesco Roztoky u Prahy, Lidická ulice

• Tesco Brandýs nad Labem, Tovární ulice

Vítěz Diamantové ligy kvality

(zisk více než 150 bodů)

• Albert Olomouc, Zikova ulice

• Albert Okříšky, ulice Boženy Němcové

• Albert Znojmo, Vídeňská ulice

• Albert Znojmo, Brněnská ulice

• Albert Třešť, Revoluční ulice

• Albert Praha 4, Želetavská ulice

• Albert Praha 9, ulice Bratří Venclíků

• Albert Příbram, Brodská ulice

• Albert Děčín, Uhelná ulice

• Globus Ostrava-Plesná, Opavská ulice

• Globus Praha 5, Sárská ulice

• Lidl Příbram, Evropská ulice

• Lidl Beroun, Plzeňská ulice

• Tesco Brno, Vídeňská ulice

• Tesco Roztoky u Prahy, Lidická ulice

• Tesco Praha 9, Veselská ulice

• Tesco Brandýs nad Labem, Tovární ulice

Finalista Diamantové ligy kvality

(zisk 125 až 150 bodů)

• Albert Jihlava, Hradební ulice

• Tesco Expres Bělehradská Praha 2, Vocelova ulice