Nebavilo nás poslouchat, nejde to

Tenhle stát má dobré základní systémy pro digitalizaci služeb, je hrozná škoda, že se nevyužívají vpřívětivé podobě pro lidi a firmy, říká Aleš Kučera, strategic business development manager společnosti NEWPS. CZ.

* • Proč vznikl portál PODEJTO?

• Vznikl z potřeby ukázat lidem i firmám, že díky datové schránce nemusejí ztrácet čas a peníze při komunikaci s úřady. Že nedává smysl, aby si brali volno, když potřebují zajít na úřad s nějakým papírem. Že existuje forma a nástroje, jak můžete většinu komunikace s úřady řešit z domova, z práce, prostě odkudkoli. Stačí ktomu počítač, internet a datovka. Dneska lze během pár minut vyřešit to, co jinak zabere spoustu času a hlavně energie. Stát vybudoval velmi dobré systémy, které provozuje, ale nedokáže funkce těchto systému více „prodat“ formou svých služeb, které jsou „sexy“ pro lidi běžně využívající technologie. Zatím nedokázal udělat marketing, aby se zapojil do využití těchto služeb i soukromý sektor - dodavatelé elektřiny, plynu, vody, banky atd. Vše by se dalo jednoduše propojit a člověk by nemusel třeba kvůli změně adresy běhat od čerta k ďáblu. Víc elektronických služeb pro občany a firmy znamená víc možností, jak ulehčit státnímu rozpočtu a zjednodušit práci úředníkům. Tak jsme se rozhodli, že tomu trochu pomůžeme. Na jednoduchém portálu najdete všechno pohromadě. Navigace vám pomůže při hledání příslušného formuláře či žádosti. Předvyplní za vás příslušné kolonky a nabídne rejstřík adresátů, kam co poslat.

* • Takže přes PODEJTO můžete podat cokoli?

• Pokud to umožňuje zákon apovaha věci, lze poslat prakticky jakékoli podání formou elektronického dokumentu ze své datové schránky. Dokument nelze podat jedině za situace, kdy si daný úřad stanoví přesný formát, ve kterém přijímá data, oficiálně ho zveřejní a všichni ho pak musejí pro danou věc používat. Možnost komunikovat s úřady elektronicky je naše právo, které máme garantované zákonem, a to se týká i tzv. správních řízení. Takže ano, ve většině případů můžete přes PODEJTO poslat cokoli. Přes PODEJTO dneska podáte různá daňová přiznání, požádáte o vrácení přeplatku, změníte registrační údaje, pošlete přehled o příjmech, zjistíte, kolik si za vás lékaři u vaší zdravotní pojišťovny účtují, požádáte si o informace na úřadu podle zákona o svobodném přístupu k informacím, zahájíte správní řízení při porušení životního prostředí nebo černé stavby, zažádáte si o výpis z rejstříku trestů nebo živnostenského rejstříku, ale také obratem zjistíte, o kolik bodů jste jako řidič přišel. Je toho moc a výhodou je, že je všechno přehledně na jednom místě a zdarma.

* • Problém bude možná ta datovka. Nemá u lidí příliš dobré jméno….

• Já už se těmto důvodům musím smát. Když někdo někde ukradne někomu data, začnou se všichni bouřit a psát statusy a rozhořčené články o tom, jak je to špatně zabezpečené a jak se to mělo udělat jinak. A když tu stát postaví a zároveň garantuje, že tenhle systém splňuje a eliminuje všechna bezpečnostní rizika elektronické komunikace, tak je to také špatně a začne se mluvit o tom, že datovky jsou vlastně e-mail, tak proč je používat. Začne se z toho dělat „politika“. Už se neřeší, jak dobrý či špatný je to nástroj a k čemu všemu by ho mohli občané používat. Okamžitě se řeší, kolik to stojí, jaká partaj ho postavila a která by ho tím pádem měla pohřbít, či spíše ignorovat a nerozvíjet. Jenže datovky žádný e-mail - naštěstí - nejsou! A proto mohou garantovat to, co garantují. Jak na straně státu, tak na druhé straně. Proto jsme tento nástroj pro náš portál PODEJTO také vybrali. Je to jednoduché, zdarma a víte přesně, komu co posíláte, kdy to posíláte, kdy to adresát otevřel a kdy vám odpověděl. Komunikace prostřednictvím datovky má stejnou účinnost jako úkon učiněný písemně a podepsaný u okénka na úřadě. Máte pocit, že tohle umí e-mail?

* • Dalším problémem je, že spousta úřadů stále elektronicky komunikovat nechce.

• To máte pravdu. Pořád se stává, že člověk, který si zřídil datovku, dostane obsílku do schránky a jde poslušně na poštu, aby nakonec v obálce našel něco, co bezpochyby mohlo být posláno elektronicky. Jen si nějaký úředník nevšiml, že je 21. století, a nezkontroloval, zda má dotyčný datovku. Ano, tohle je a bude problém lidí, ne systémů. Tady musí vstoupit do děje opět stát. To on by měl po svých zaměstnancích vyžadovat plnění zákona. To on by měl trvat na využívání svých zřízených a provozovaných systémů. To on by měl ulehčovat svým občanům a zjednodušovat j im život. PODEJTO už je jen jedna z možností, přes kterou to funguje. •

O autorovi| Václav Herz herz@mf.cz