(Ne)chcete mě?

Že je načase podívat se do nitra své strany a zeptat se jí, jestli ho pořád ještě chce ve svém čele. Pro jistotu už ale rozdává noty, jakou chce slyšet odpověď. „Dnes někdo dokonce říkal, že se mu to ani nechce dělat, ale že to pro mě udělá, když to pokládám za důležité. A já to za důležité pokládám, protože tu zpětnou vazbu potřebuji,“ řekl Kalousek.

Jak šlechetné a jaká zpětná vazba! To ale není vše. Své odpovědi budou členové vedení TOP 09 svému předsedovi posílat v obálce a pro jistotu anonymně, snad aby pak zase nemuseli na kobereček ke knížeti jako Hudeček s Vávrou. A sakra: i v KSČ kdysi soudruzi mívali odvahu vyříkat si vše face to face, jak říkáme dnes. I když je pravda, že za to pak někteří skončili na popravišti. *