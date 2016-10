Na Andělu neuniknete

Páteční farmářský trh na pěší zóně před vstupem do stanice metra Anděl patří mezi nejnavštěvovanější pražské trhy. Jedete-li k Andělu metrem nebo tramvají, nemůžete se mu prakticky vyhnout. Statistiky udávají, že tudy denně projde až osmdesát tisíc lidí, takže o zákazníky mají stánkaři postaráno, aniž by se museli jakkoli snažit. I proto trh funguje už od sedmé hodiny ranní a dá se tu pohodlně nakoupit cestou do práce. Brzy ráno je tu nejméně lidí, sortiment nejširší a zboží nejčerstvější.

Trh má za sebou poměrně bouřlivou sezonu.

Pozemek, na kterém se každý pátek od jara do podzimu trh koná, nebo by se spíše měl konat, patří hlavnímu městu Praze a spravuje jej Technická správa komunikací (TSK). Od TSK měl pozemek v nájmu původní provozovatel farmářských trhů, společnost Lucky service. Nájemní smlouva uzavřená mezi TSK a firmou Lucky service však vypršela na konci dubna, a ještě než se tak stalo, začaly se dít věci. TSK vyhlásila veřejnou soutěž na nového nájemce pozemku určeného k provozování trhů. To se samozřejmě nelíbilo provozovateli trhu, který má uzavřenou smlouvu s městskou částí Praha 5 až do konce roku 2023. Jak je to možné, když městská část pozemek nevlastní, nedokážou přijatelně vysvětlit ani odpovědné osoby na příslušném úřadu. Stalo se, a tak bylo potřeba se se vzniklou situací nějak vypořádat. TSK vyhlášenou soutěž nakonec zrušila, pěší zónu poskytla po dobu konání farmářských trhů do výpůjčky městské části a jede se dál v prakticky nezměněné podobě. Hledání právně přijatelného řešení trvalo jeden měsíc, takže v květnu byl Anděl bez trhu, prodejci bez možnosti prodávat své zboží a kolemjdoucí i pravidelní zákazníci bez příležitosti nakoupit, jak byli zvyklí.

Vzhledem k vysoké návštěvnosti tohoto místa se tu pravidelně konají velikonoční a vánoční trhy, a tak je sezona farmářských trhů dosti omezená. Praha 5 má teď pozemek ve výpůjčce jen v pátek, a to do 21. října 2016. To potvrzují i prodávající na farmářském trhu, kteří doufají, že se pro letošní rok podaří vyjednat výpůjčku ještě o pár týdnů déle, než se na prostranství u vstupu do stanice metra Anděl začnou konat trhy vánoční. Zatím to vypadá, že by to snad mělo vyjít alespoň do 18. listopadu. Dokud jsou trhy v plném provozu, prozradíme vám, co u kterého stánku koupit.

U Anděla se díky dobré lokalitě a přirozeně zajištěnému dostatku zákazníků prodává spousta věcí, bez kterých by se trh jistojistě obešel. Najdete tu ale i stánky s opravdu kvalitní produkcí českých farmářů a při troše štěstí tu nakoupíte základní potraviny na celý týden dopředu. * Trh se koná zpravidla od dubna do listopadu, vždy v pátek od sedmi do 19 hodin na pěší zóně před stanicí metra Anděl.

(Stánky jsou řazené směrem od Knížecí k Andělu.)

Šťastné saláty

Zelenina a bylinky ze stánku rodiny Šťastných z Tišic u Mělníka dokážou učinit šťastným kdekoho. Stánek vyniká sortimentem i milou a vlastní produkce znalou obsluhou. Rodinu Šťastných najdete kromě Anděla i v sobotu na náplavce. Můžete tu koupit neuvěřitelný sortiment zelených salátů, třeba dubáček nebo římský salát, bez kterého se pravý Caesar neobejde.

Vždy tu mají krásné čerstvé bylinky od koriandru přes tymián a rozmarýn po hladkolistou petržel. Na první pohled zaujmou barevné ředkvičky, kterých Šťastní prodávají osm druhů, mívají tu fialový i zelený květák nebo žlutou mrkev. Kromě toho tu samozřejmě koupíte i standardní druhy zeleniny a na podzim také několik druhů dýní.

Schauerovy zahrady

Nejsladší hrušky, jablka a švestky, které pěstuje rodina Schauerova nedaleko Úštěka v Horní Řepčici na úpatí Českého středohoří, koupíte právě v tomto ročním období v jejich stánku u Anděla. Ovoce je ošetřováno pouze biologickými prostředky.

V nabídce je vždy několik odrůd, které vám prodávající dokážou velmi dobře popsat. Máte raději hrušky tvrdé, nebo měkké, že se v puse jen rozplývají?

Stačí se zeptat. Dozvíte se, za kolik dní která odrůda změkne nebo ze kterých švestek bude nejlepší koláč.

Farma Trněný Újezd

Stánek s bioprodukty rodiny Holovských z Trněného Újezda je jedním z důvodů, proč na trh k Andělu pravidelně chodím. Koupíte tu výborná kuřata, ale třeba i jen velké masité skelety na polévku, hovězí a vepřové maso v mnoha podobách včetně mletého, skvělé vyškvařené sádlo ve skle, které se dobře skladuje. Dá se tu objednat například svatomartinská husa, ráda tu kupuji jehněčí, když právě je. Záleží na domluvě a ta je s ochotnou paní u stánku pokaždé možná. Mívají tu i vajíčka, ale na ty se přijímají vždy předchozí týden objednávky. Tak dobrá vajíčka v biokvalitě totiž jen tak někde nekoupíte.

Pekárna Zlivice

Na trhu je několik stánků se sladkým i slaným pečivem. Koláče, buchty, linecké nebo koblihy koupíte i jinde.

Sem se chodí především pro poctivý chléb z žitného kvasu, který vydrží dobrý několik dní. Vlastně možná i o dost déle, protože největší bochník, který tu můžete koupit, je tříkilový.

Pekárna sídlí ve Zlivicích, pár kilometrů od Písku, a chléb se v ní peče už od roku 1938. Pokud jste nepodlehli kváskové mánii a chleba si nepečete sami doma z pečlivě pěstovaného kvasu, ten zlivický bude důstojným řešením. Koupíte tu bochníky rozličné gramáže, můžete se spolehnout na to, že chléb vám bude chutnat a že za dva dny nezplesniví.

Kozy z Pěnčína

Kozí Farma Pěnčín se nachází nedaleko Jablonce nad Nisou a je přístupná veřejnosti, takže pokud se chcete přesvědčit o tom, že se tam chovaná zvířata mají skutečně tak idylicky, jak si představujete, můžete se tam vypravit. Ve volném výběhu tam nechovají zdaleka jen kozy, ale i ovce, krávy a prasata. Na trhu prodávané produkty jsou především kozí a ovčí, většina z nich má biocertifikaci. Mě zaujalo zvláště ovčí mléko, které je k dostání málokde a i v domácích podmínkách si z něj můžete vyrobit skvělý ovčí jogurt, pokud si ho rovnou nekoupíte. Za vyzkoušení stojí také ovčí a kozí kefír.

Farma Jamboz

Pravděpodobně největší stánek na celém trhu patří zelenině a ovoci, které pěstuje rodina pana Jambora na okraji Čáslavi. Jde o nejvzdálenější stánek od metra, hned u stanice tramvaje, možná proto je tu vždy velká koncentrace nakupujících, kteří se cestou k metru nechají zlákat netradičními druhy zeleniny, jako jsou třeba barevné mrkve nebo barevný květák. Mají tu ale v podstatě všechny druhy zeleniny, na které si vzpomenete, ale například i vlastní melouny. U některých přepravek se zeleninou najdete rovnou i recepty, jak ji upravit. Občas tu bývají trochu zmatky u placení, ale nic, co by se nedalo zvládnout.