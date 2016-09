Monitor - Ozvěny

Odpočívej v pokoji Levná ropa má v Rusku na svědomí strašlivé tragédie. Před časem dopadla policie v Chakasii místní dealerku právě ve chvíli, kdy měnila drogy za živé sele. Žena putovala do vazby a pašík, coby předmět doličný, do místního zooparku. Jenže jak praví bible, „marnost nad marnost, všechno je marnost“. Ženu poslal soud na pět let do vězení a vedení zoo oznámilo, že nebohé, mezitím již plně vzrostlé, prase předhodí lvům.

Podržte se nebe, cizinče Hradní paní Ivana Zemanová je vskutku drsná žena. Pořídila si revolver, jezdí do Afghánistánu, šampaňské otvírá zásadně sekerou, a nyní dokonce na milovickém tankodromu uspořádala dámskou střeleckou soutěž nazvanou Bezpečí v rukou žen. Tedy… už jsme tu měli premiéra, který poslouchal milenku, tak proč ne prezidenta, který ženě pigluje uniformu? K poctěéé… zbraň!

Rozsévač Performer, básník a někdejší signatář Charty 77 Milan Kohout chce na Hrad. Je to jistě výrazný kandidát, ovšem běžnému, pořádkumilovnému občanovi jeho rozhodnutí na klidu nepřidá. Klaus měl svá pera, Zeman korunovační klenoty. Jakým způsobem se chce o vlast zasloužit Kohout, jehož nejslavnějším činem bylo (údajné) nalití vlastního semene do svěcené vody v jednom polském kostele, se nechceme ani domýšlet.

100 dolarů a pár kliknutí stačí, abyste se stali digitálním rezidentem ve státu, do kterého jste nikdy ani nevkročili. Zemí zaslíbenou, ve které si můžete za méně než tři tisíce korun založit firmu nebo do ní přesunout finance, je Estonsko. „Fyzicky nejsme schopni zlepšit naši populaci. Tak proč to neudělat online?“ zní od zástupců malé země. Nová doba, na takový Kypr jste si pro papíry museli aspoň zajet.

Mater semper certa Britským vědcům se podařilo vyrobit myš. Jen ze spermie, bez použití vajíčka. Trik spočívá v tom, „oblbnout“ spermii, aby si myslela, že oplodňuje vajíčko, a nikoli obyčejnou nastrčenou buňku. Jinak řečeno, teoreticky by mohl mít muž potomka s jiným mužem nebo dejme tomu se svým palcem u nohy. Není to úplně lákavá představa, a navíc s ní mizí i poslední konstanta tohoto světa - matka je vždy jistá.

Když se jde štěstíčku naproti Německý fotbalový klub „pralesní“ ligy PSV Oberhausen deklasoval SV Vonderort II 43:0. Jde o nejšílenější událost, ke které na hřišti došlo od roku 1998, kdy blesk v Kongu zabil kompletní jedenáctku klubu Bena Tshadi, kdežto hráče Basangany ušetřil. Fanoušci mrtvých tenkrát tvrdili, že jde o práci mocného kouzelníka, kdežto přeživší chabě namítali, že je jenom ochránily kopačky s tlustou gumovou podrážkou.

Pošťáci, pozor! Přepravní síť DPD Group představila v Paříži doručování drony v přímém přenosu. Drony dokážou letět autonomně rychlostí až 30 km/h, přepravit balíček do čtyř kil v okruhu 20 kilometrů za pomoci zabudované GPS a kamery s aktuálními daty z terénu. Až si nového trendu všimne Česká pošta, mají naši pošťáci utrum. Obratem si pořídí flotilu neremcajících mechanických dříčů. A určitě je naučí prodávat i pojištění.

Zdendo, děkujem! Tak jsme zase slavní. Čech Zdeněk Gažda shodou náhod natočil kolaps Hillary Clintonové a tím dost možná rozhodl americké prezidentské volby. Američané jsou totiž velmi hákliví na projevenou slabost svých potenciálních lídrů a Hillaryino vrávorání se nejednomu vypálilo do sítnice. A víte, co je na tom nejbizarnější? Gažda není žádný krvelačný republikán, ale údajně fanda Hillary. Takže všichni: Zdendo, děkujem!