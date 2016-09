Monitor - odposlech

S odchodem Romana zČEZ jako by umělecké ambice vedení firmy vymizely.

Naštěstí jen na čas. Na televizních obrazovkách teď nově září druhý muž ČEZ Pavel Cyrani. Konkrétně v reklamě, ze které je jasné, že ČEZ má recept na všechny problémy svých zákazníků. V dobách stereotypně opakujících se témat typu „kdy skončí šéf ČEZ Daniel Beneš“ či „situace na trhu s energiemi je špatná“ je to pro zaměstnance energetické společnosti příjemné osvěžení. Na firemních chodbách a v zákoutích teď Cyranimu neřekne nikdo jinak než hvězda. A navíc sílí přesvědčení, že pokud Babiš přece jen prosadí svou a Benešovu partu z ČEZ vymete, Cyrani bude první, kdo dostane lukrativní nabídku. Z televize.

Drzá holka

Šéfka Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková to se svou kandidaturou za Úsvit - Národní koalici do Senátu myslí smrtelně vážně. V rámci kampaně na Ostravsku navrhla například vyvlastnit majetek uhlobarona Zdeňka Bakaly.

Vitásková si kvůli kandidatuře založila webové stránky Drzáholka.cz, kde veřejnosti prezentuje svůj pohled na energetiku a kauzu solárních elektráren synů byznysmena Zdeňka Zemka, za niž byla nepravomocně odsouzena k osmi a půl roku za mřížemi. Profiluje se jako ostravská patriotka, dokonce do Ostravy převedla klíčový odbor úřadu - vydávání licencí. Z reakcí na webu Drzáholka.cz je zjevné, že z postu šéfky ERÚ se v „regionu razovitem“ kandidovat vyplatí. S Alenou Vitáskovou je na mítincích možné nejen poklábosit, ale dokonce si i zatrsat, což se líbilo zejména Bartošům z Petřek: „Dobrý den, líbí se nám váš styl jednání. Vystoupení vPetřkovicích s výbornou kapelou jsme nestihli. Kdy budete s nimi a v kolik v okolí Ostravy nebo na Prajské?“ Drzá holka nedrze reaguje a slibuje, že muzika bude. Srandy s vysokou státní úřednicí už bylo snad až příliš. A to jí mandát končí až příští rok.

Přizpůsobivý poradce

Poradce, stratég a imagemaker ministerstva zdravotnictví (dříve reportér televize Nova a mluvčí Prahy 4) Michal Sochor řeší velký problém. Koncem srpna jej podle informací Odposlechu zastavila policejní hlídka po 17. hodině v Brandýse nad Labem. Při dechové zkoušce měl prý nadýchat více než jedno promile požitého alkoholu. Zasahujícím policistům nespolupracující Sochor přesto sdělil, že se z incidentu vylíže. Podle jeho vlastních slov mu krevní testy upraví tak, aby byly vpořádku, v pražské Nemocnici Na Bulovce. Když se to v nemocnici dozvěděli, trochu je to rozezlilo. Jisté je, že piráta z ministerstva čeká soud, trest a odebrání řidičáku, protože řídit s více než jedním promile je trestným činem. A na ministerstvu, kde se řeší, jak Sochorovu kauzičku ututlat, se pak bude možná pít v pracovní době o fous míň. Jestli to ministr dovolí.

Kdo je tady idiot?

Šéf pražských Pirátů Jakub Michálek zvažuje, že bude u soudu po Pavlu Bémovi požadovat finanční satisfakci za to, že jej v novinách označil za idiota, což je dle exprimátora diagnóza, nikoli nadávka.

Idiotem nazval Michálka proto, že poukázal na to, že magistrát ztratil exprimátorovo majetkové přiznání, a dovolil si zapochybovat, zda si Bém našetřil na svoje himálajská dobrodružství v době svého primátorování. Exprimátor povoláním psychiatr pirátskému „cápkovi“ kromě toho, že je retard, ozřejmil, že dokumenty měly být skartovány. Pokud by měl být Michálek skutečně idiot s IQ pod 35 (psychiatrická diagnóza), pak je to s naším školstvím na pováženou - i v takovém stavu lze patrně souběžně vystudovat práva a matfyz. A idioti budou asi i archiváři.

Státní oblastní archiv totiž za ztrátu dokumentů udělil pražskému magistrátu minulý týden stotisícovou pokutu. Nebo je spíš na diagnózu někdo jiný?