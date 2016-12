Stavba plánované R35 stále nemá jasné termíny, navíc současná silnice mezi Mýtem a Mohelnicí spíš kvůli opravám vozovky a častým nehodám na mnoha místech připomíná parkoviště, a to jak známo dokážou ohlídat i důchodci, kterým není třeba platit výstavbu nové služebny.

Ale nebuďme jen kritičtí, má to i své výhody. Až se někdy po roce 2050 s velkou slávou otevře nový úsek dálnice mezi Hradcem Králově a Mohelnicí, a všichni budou překvapeni tím, že se něco takového vůbec podařilo, může třicítka mužů v uniformě dlící na služebně ve Vysokém Mýte konečně nasednout do služebních vozů (v té době už nejspíš vznášedel) a místo na polní cesty vyrazit hlídat dálnici. Buď připraven!

D jako debil

Nápad prorazit tunel metra linky D z Pankráce do Písnice a stanice na trase přidávat až později, jak to oznámila primátorka Krnáčová s radním Dolínkem, vyvolal hromadné klepání na čelo. K čemu utrácet miliardy, když tím tunelem nebude kromě pankráckého vzduchu a návštěvníků Sapy nikdo jezdit?

Podle dobře informovaného zdroje Odposlechu je ale realita trochu jiná.

Tunel pro prázdné vagony nikdo stavět nechce, jde jen o to, donutit majitele pozemků na trase, kteří spekulují o jejich co největším zhodnocení a zdržují výkup, k větší vstřícnosti hrozbou, že v jejich lokalitě taky nemusí být stanice metra ještě dlouhé roky, což by hodnotu jejich parcel podstatně snížilo. Nátlak používaný v privátním sektoru však komunální politici komunikačně nezvládají.

Nemluvě o tom, že jim patrně vůbec nedochází, o kolik důležitější pro pražskou dopravu je následná část linky – z Pankráce na náměstí Republiky.

Nuselský most už dost dlouho potřebuje údržbu a jeho uzavření pro veškerou dopravu bez existence objízdné trasy metra by znamenalo pro Prahu dopravní apokalypsu.

Kdo pak to dluží

Ministerstvo financí má aktuálně jednu potíž, o které se nevyplatí mluvit. Dluží totiž peníze za faktury svým dodavatelům, a už prý kvůli tomu dokonce platilo pokuty. Proč se o tom nesmí mluvit?

Dodavatelé mají strach, že kdyby se ozvali, přišly by na ně daňové kontroly a vůbec by měli potíže, které se tak náhodou stávají, když naštvete správce daní. Stačí, co mají za starosti s berňákem firmy podnikající s biopalivy, lezoucí tak ministru financí trochu do řep ky. Za pozornost také stojí ale především to, proč ke zdržování při platbě faktur dochází. Podle zdrojů Odposlechu je to údajně proto, že šéf resortu Andrej Babiš chce všechno osobně vidět, aby se náhodou nevyhazovaly peníze, přičemž nikomu jinému kromě vlastní osoby nevěří. A to na úřadu potom faktury tak trochu plavou ve splatnosti. Je to důkazem toho, že ne kaž dá úsporná taktika se musí nakonec vyplatit. A to je prý ještě dost věcí, o kterých AB ani neví, protože se za ním úředníci bojí přijít. Celé si to začíná říkat o jeden velký coming out.