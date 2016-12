Miloši, končíš

Donald Trump pozval Miloše Zemana na návštěvu do Bílého domu, protože prý byl jediným evropským prezidentem, který ho veřejně podpořil před volbami. Ano, o tom žádná. Ostatně Zeman je jediný i v mnoha dalších věcech. „Je to výborná zpráva, protože Spojené státy jsou klíčový partner a spojenec," komentoval pozvání ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. To jistě je. Jen doufejme, že Zeman Trumpa nepřehlédne, jako na Hradě nedávno přehlédl amerického velvyslance - nejslavnější blonďák na světě to prý fakt nemá rád.