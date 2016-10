Miliardový polštář

Dalších 645 milionů pak ke konci roku dlužila tuzemské firmě Charlton. Celkem tedy šlo o závazky ve výši 3,18 miliardy korun.

Obě společnosti spadají do Tykačova impéria. Tyto půjčky označuje těžební společnost jako „jiné závazky“. Kromě nich dlužila Vršanská uhelná ke konci minulého roku přes 950 milionů společnosti Satoranix. Tento dluh je označený jako závazek vůči ovládané nebo ovládající osobě.

Důvodem finančního posilování během minulého roku byla možnost, že by ČEZ využil právo (opci) na prodej Elektrárny Počerady právě Vršanské uhelné. „Bylo potřeba mít finanční polštář, abychom byli schopni reagovat na využití opce. Kromě toho se zajišťovaly úvěrové linky od bank,“ komentuje úvěry Tykačův mluvčí Jan Chudomel.

ČEZ totiž mohl loni uplatnit opci a Elektrárnu Počerady Tykačovi prodat. Nakonec ale polostátní energetická společnost loni v květnu oznámila, že ji nevyužije.

Energetický kolos ale bude mít ještě jednu možnost elektrárnu prodat, pokud bude chtít. Má totiž ještě jednu opci na prodej Elektrárny Počerady, která může být využita v roce 2024. V tomto případě by ČEZ podle výroční zprávy za rok 2015 inkasoval dvě miliardy korun. Od opce ale lze do konce roku 2019 odstoupit. Do té doby se proto ČEZ musí rozhodnout, zda ji uplatní, či nikoli.

Miliardy nasypané do Vršanské uhelné ale nebudou rozhodně v příštích letech zahálet. „Investiční program je rozsáhlý.

Zahrnuje modernizaci elektrárny ve Chvaleticích a Hořanský koridor,“ uvádí Chudomel. Vršanská uhelná musí podle něj udělat přeložku komunikací nebo produktovodu z Unipetrolu, aby se dostala do dalšího dobývacího prostoru.

V letošním roce by nicméně měla být prodloužena splatnost půjčky od společnosti Charlton ve výši 645 milionů. „Zatím o tom není rozhodnuto,“ dodává Chudomel.

Mimochodem právě přes Charlton půjčil Tykač v minulosti několik miliard korun skupině J&T. Bylo to ještě předtím, než se kvůli energetice se zástupci J&T do krve rozhádal. Rozchod vygradoval na začátku roku 2007. „Vzhledem ke vzniklé situaci se finanční skupina J&T rozhodla vypovědět všechny smluvní vztahy, předčasně splatit svoje závazky a tím ukončit spolupráci s panem Tykačem a jím ovládanými společnostmi,“ komentoval půjčku v roce 2007 v časopise Týden Jozef Tkáč, hlavní postava finanční skupiny J&T.

Peníze poskytnuté Vršanské uhelné se navíc Tykačovi zhodnocují lépe, než kdyby je nechal v bance. Půjčky od Charltonu a Satoranixu jsou úročeny roční sazbou 4,57 procenta a peníze od firmy Charlinvest pak sazbou, která se odvíjí od jednoměsíční sazby PRIBOR, za niž si peníze půjčují banky mezi sebou. Ta je pak navýšena o 2,2 procentního bodu. Nyní by se půjčka úročila sazbou 2,4 procenta. Je to ovšem jen nepatrně více než úroky u půjček pro Vršanskou uhelnou od bank.

Vršanská uhelná patří do energetické skupiny Czech Coal, kterou Tykač kontroluje se svým byznysovým souputníkem Janem Dienstlem.

