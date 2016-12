Město musí dýchat a rozvíjet se

Praha je atraktivní destinace s obrovským potenciálem rozvoje. Podle výkonné ředitelky developerské společnosti Central Group Michaely Tomáškové jde ale o to, jestli se Praha rozvíjet vůbec chce. „Můžeme mít z Prahy město, které se bude obnovovat a regenerovat zevnitř, nebo se může bezúčelně rozrůstat do polí a z širšího centra se stane skanzen. V každém případě bychom si měli vybrat,“ tvrdí Tomášková.

* Končí rok 2016, rok tzv. realitního boomu. Vypadal tak z perspektivy největšího pražského developera?

Z našeho pohledu nepochybně ano. V Praze je v tuto chvíli po bytech velký hlad, a pokud máte připravenou kvalitní nabídku, nedostatek zákazníků ani jejich zájmu rozhodně nepociťujete. Hlavní město je prostor, který stále přitahuje nové obyvatele, jak ze zbytku země, tak ze zahraničí. Těmto lidem se v Praze líbí, chtějí se tady usadit a potřebují někde bydlet. Otázka zní: kde a jak. V současné době levných hypoték se jim poměrně logicky zdá jako výhodné řešení koupě nového bytu, a jde tedy jen o to, najít ten správný. Důležité ale je, aby je během hledání ta chuť bydlet v Praze neopustila. Takže abych se vrátila k vaší původní otázce. Minimálně naše společnost jako lídr trhu boom pociťuje. Letos prodáme zhruba 1250 bytů, což bude o čtvrtinu více než loni. Nám se tedy opravdu daří. Nicméně celý trh nového bydlení v Praze vzroste letos jen asi opět procent, což znamená, že velcí hráči včetně nás posilují a menší firmy stagnují, protože nemají co prodávat. Nicméně pokud se něco hodně rychle nezmění, boom narazí do zdi a ten náraz pocítíme všichni. V developmentu logicky hlavně menší hráči. My máme výhodu plynoucí z velikosti firmy. Současně připravujeme velké množství projektů, a pokud se nám povolování některého z nich pozdrží, můžeme ho nahradit jiným. V konečné fázi ale problém dopadne na zájemce o nové byty, které prostě nebudou.

* Čím to je?

„Rychlostí“ veřejné správy a její neochotou povolovat nové projekty. A bohužel především zneužíváním práva zasahovat do stavebního řízení ze strany samozvaných občanských sdružení. Aktuálně nám realizace jednoho projektu - od zakoupení pozemku přes získání všech povolení, postavení domu až k jeho kolaudaci - trvá neuvěřitených deset let.

* A největší problém?

Když jsem před dvanácti lety do Central Group nastupovala, Praha určitě měla problémy, ale rozhodně se vědomě nestavěla proti jakémukoli rozvoji. Teď mi připadá, že Prahou v řadě případů zní ukřičený hlas ekologických aktivistů či zhrzených staromilců, kteří ačkoliv nejsou odborníky a zastupují jen minoritu z nás, rozhodují otom, že se město do budoucna nebude rozvíjet a přestane být pro mladší a nově příchozí obyvatele dostupné.

* Změnilo se za těch posledních deset let ještě něco?

Spousta věcí. Především naši klienti jsou náročnější. Mají větší znalosti realitního trhu a také mnohem jasnější představu, co chtějí. Také přichází více lidí, kteří vidí v nemovitostech efektivní způsob investování. Při nejisté budoucnosti penzijního systému jde o chytrý způsob zabezpečení na doby budoucí. Máme tak stále častěji kupující s plánem byt dlouhodobě pronajímat a do budoucna jej třeba nechat dětem nebo lidi, kteří spekulují na zvýšení ceny bytu během výstavby. Koupí byt za zaváděcí ceny v době výstavby a po dokončení projektu ho se ziskem prodají.

* Dá se tedy nějak definovat zájemce o koupi bytu v Praze?

Spíš to funguje naopak - podle bytu lze odhadnout zájemce. Rodiny s dětmi mají tendenci vybírat spíš lokality na periferiích, nicméně s dobrou občanskou vybaveností a dopravní dostupností do centra. Mladí a singles naproti tomu poptávají menší byty v módních čtvrtích, jako jsou Žižkov, Smíchov nebo Vršovice, a finanční investoři či cizinci chtějí byty v nejužším centru.

* Je koupě bytu v Praze dobrou investicí?

Podle mého názoru ano. Pokud vyberete dobrý projekt, šance, že proděláte, je zanedbatelná. Jedná se v podstatě o jednoduchou rovnici. Praha má zhruba 600 tisíc bytů, letos úřady vydaly povolení na výstavbu necelé tisícovky nových. Přísun zájemců o život v Praze ale neochabuje.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz