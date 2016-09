Když ministr financí označil poslance, kteří schválili minulý týden onen lex Babiš, jako zoufalce nic netušící o světě, měl tak trochu pravdu. Nejen proto, že zákazy vlastnit média či čerpat dotace a získávat státní zakázky na své firmy dokáže snadno obejít. Jako vlastník se skrýval od svého začátku podnikání s Agrofertem po celá devadesátá léta ato, jak je to se zákazem čerpání dotací, dostatečně dokumentuje jeho kauza Čapí hnízdo, jakkoli je maličká a okrajová v jeho miliardářském byznysu. Ten člověk vždy udělal, co si zamanul, a bude tak činit i dále. Zákony pro něj platí jen v t om případě, že mu vyhovují. Jinak je bez jakékoli skrupule obejde.

Schválená norma je tak demonstrací toho, že ostatní politické strany mají nějaké ponětí o skutečných dopadech Babišova střetu zájmů na tuto zemi a j e jí fungování. Ale to je tak asi vše. Bohužel zafungovalo až to, když Babišovy noviny začaly ostrou střelbu na sociální demokraty.

Nakolik je to skutečně majitelovým zadáním, přitom není moc jasné. Takový deník Dnes sociální demokraty nikdy nemiloval a nakonec j im před lety usmažil jejich premiéra a chráněnce svého současného vlastníka Stanislava Grosse.

Navíc pluralitu názoru v médiích lze likvidovat i bez vlastnických práv. A na babišovské struně brnkají i veřejnoprávní média či Economia.

Přitom při přenastavování dotačních mechanismů tak, aby vyhovovaly Agrofertu, koaliční partneři dokonce aktivně asistovali a obsazování státních firem obchodujících s Babišovým holdingem jen trpně přihlíželi. Nakonec Sobotka, když navrhl prezidentu Zemanovi Babiše na post ministra, tak věděl nejen o gigantickém rozsahu konfliktu zájmů, ale i o tom, že ten návrh je v rozporu s tehdy platným lustračním zákonem, z něhož tak učinil svým rozhodnutím mastný papír od sekané. Jakou hodnotu má v tomto světle krásný nový lex Babiš?

Po třech letech vládnutí je zřejmé, že zhruba čtvrtině voličů toto jednání majitele Agrofertu a ministerstva financí nevadí a zřejmě ani do budoucna vadit nebude. Schválený zákon budou tito lidé považovat za zlovolný pokus zkorumpovaných partají dostat toho jediného, „ktorý tu nekradne“, z politiky, protože je ohrožuje tím, že chce zavést pořádek a řídit stát jako firmu. Těch voličů je na první pohled příliš na to, aby bylo možné se s jejich zástupci ve sněmovně nebavit a postavit je do izolace, v níž jsou už přes čtvrtstoletí komunisté. Demokratické partaje tak musejí především zapracovat samy na sobě. Bohužel to platí především pro pravicovou opozici, která se zat ím tváří, jako by už o své voliče zběhlé k politické divizi Agrofertu vůbec nestála. Politická neschopnost opozice je v tomto ohledu tristní a do sněmovních voleb zbývá pouhý rok.

To samozřejmě neznamená, že by existující střety zájmů ministra financí nebylo možné nějak legislativně řešit. Například už dávno padaly návrhy převést výkon akcionářských práv v podnicích obchodujících s Agrofertem z ministerstva financí na jiný úřad, kde ten konflikt prostě nebude existovat. Také lze řešit neúnosnou situaci s podporou biopaliv první generace. Není nic snazšího než v nějaké rozumně krátké době tuto podporu řepkové sněti českého zemědělství zlikvidovat.

Podobných případů, kdy lze zbavit Babiše údajně nezneužívané příležitosti, která dělá zloděje, existuje mnoho.

Jenže pak, na rozdíl od lex Babiš, vždy velmi reálně hrozilo, že Agrofert rozbije vládní koalici, takže vše bylo smeteno hezky česky pod koberec. Přitom právě v takových střetech by se velmi zřetelně ukázalo, „kto tu chce kradnúť“. A došlo by to možná i významné části z té výše zmíněné čtvrtiny voličů. Nehledě na reálně existující zájem daňových poplatníků.