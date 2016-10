Luxus s puncem rodinné značky

Příští rok bude společnost Klenotnictví Dušák slavit půlkulaté výročí, ale malý dárek k narozeninám si dala už letos. Tím byla celková rekonstrukce historicky první prodejny v pražském Kolowratském paláci Na Příkopě 17. Bylo to nutné, postupem doby tu prodejní plochu rozšiřovali a interiér přizpůsobovali požadavkům nově příchozích značek. Pak ale nastal čas na trochu radikálnější krok. Podla motta společnosti „Výjimečný obchod pro výjimečné lidi“ tu vznikl luxusní a designově nadčasový interiér, osobitě podtrhující charakter značky Dušák.

Design pro hodinky

Klenotnictví Dušák bylo založeno uznávaným odborníkem v oboru hodinář, zlatníkem Miroslavem Dušákem, v roce 1992. Dnes stojí ve vedení firmy jeho dcera Markéta Dušáková se svým manželem Zdeňkem Kverkou. Rodinná tragédie je postavila před hotovou věc – vést dál do té doby úspěšnou společnost, což vlastně znamenalo skočit do vody a rychle se naučit plavat. Pomohl mladistvý elán, dobré jméno firmy a do jisté míry i menší míra zkušeností, která velela, aby vedli tento náročný byznys po svém. Zdeněk Kverka při vzpomínkách na tyto začátky říká, že se všechno učil hlavně srdcem. To, že je klenotnictví srdeční záležitostí, dosvědčuje právě i nově rekonstruovaná prodejna. Architektonické studio, které by dokázalo naplnit všechny požadavky, našli po delším vybírání ve Švýcarsku.

Studio Dobas AG patří v oblasti designu luxusních prodejen ke světové elitě a pravidelně se podílí i na expozicích největšího hodinářského veletrhu v Basileji. Koncept studia Dobas AG doplnila v projektové a realizační části česká architektonická kancelář ASGK Design pod vedením architektky Gabriely Kaprálové, která se už podílela na realizaci projektu Omega Boutique Praha na Staroměstském náměstí.

Tradiční mechanika zůstane

Ojedinělý luxus prodejny podtrhuje rovněž koncept světelných a dekorativních prvků české a přitom světoznámé sklářské společnosti Lasvit i dominanta celého interiéru – závěsný prvek Uovo uznávaného designéra Ronyho Plesla. Svou nemalou roli při rekonstrukci sehrála i generální ředitelka Klenotnictví Dušák Michaela Jetmarová. Ta začala pro firmu pracovat externě v roce 2007 jako marketingová poradkyně, ale právě dohled nad celkovou rekonstrukcí prodejny měla už jako generální ředitelka firmy, a mohla tak nechat vdechnout interiéru své pocity, které na jedné straně nechávají chodu prodejny potřebný řád a na druhé straně ponechávají prostor pro estetično.

Svůj přechodný domov na cestě ke klientům tu našly produkty velikánů švýcarského hodinářského průmyslu, jako jsou například IWC Schaffhausen, Omega, Breitling, Longines, Rado, Jaeger-LeCoultre, Ulysse Nardin, Breguet, Blancpain či Jaquet Droz i exkluzivní značky šperkařského světa Chopard nebo Tamara Comolli.

Zdeněk Kverka je přesvědčen, že tradiční mechanika je věčná a že tuto klasiku trend chytrých hodinek neohrozí.

Přesto se nebrání inovacím. Příkladem může být kolekce nástěnných a stolních hodin Qlocktwo (na obrázku), které čas neukazují, ale „říkají“ ve dvaceti šesti jazykových mutacích včetně češtiny.