Kvalita se vám nakonec vyplatí

* Oba vaše hotely, Port u Máchova jezera a Horizont v Krkonoších, stojí na exkluzivních místech a patří do čtyřhvězdičkové kategorie. Nejsou spíš pro cizince, máte už dost domácí klientely?

« Naopak, Češi už umějí ocenit kvalitu. Dokážou si užívat nadstandardu a také vědí, že to vše má svoji cenu. Jsou rovněž náročnější, porovnávají služby v Česku se zahraničními a to je samozřejmě tlak i na nás. Znamená to nepolevovat v dalším vzdělávání zaměstnanců a stále zvyšovat kvalitu služeb.

* V Česku bývá problém získávat kvalitního zaměstnance…

« V oblasti gastronomie a hotelnictví je to jeden z největších problémů. Stále méně mladých lidí volí učební obor, ani hotelové školy nemají dostatek studentů. Přestože práce v těchto oborech je velmi zajímavá, pořád ještě nemá ve společnosti potřebný kredit. Kuchaři jsou sice dnes mediálními hvězdami, ale přesto tento obor mladé lidi neláká. Proto si svých kvalitních zaměstnanců velmi vážíme. Odměnou nám jsou poměrně stabilní pracovní týmy.

* Jak se proměnili za 20 let klienti v Krkonoších? Dříve do vašeho hotelu jezdili hlavně Němci…

« Když jsme na podzim roku 1994 začali provozovat hotel Horizont v Peci pod Sněžkou, Čechů bylo mezi klienty necelých pět procent. Největší procento tehdy opravdu tvořili Němci a hned za nimi byli Holanďané. Dnes je více než 50 procent Čechů, za nimi následují s přibližně 35 procenty turisté z Německa, Poláci, Holanďané a nesmíme zapomenout ani na expaty, cizince trvale žijící v Praze, kteří jsou pro nás také významnými hosty. Pec pod Sněžkou je dnes pravděpodobně nejrychleji se rozvíjejícím rekreačním střediskem v Krkonoších, ale na druhé straně si pořád zachovává vlídnou tvář horského městečka „s chaloupkami po kopcích“. Příznivé pro nás je, že se nemění jen klientela, ale i období, kdy k nám hosté přijíždějí. Češi začínají objevovat krásu Krkonoš i mimo hlavní zimní sezonu. Chtějí si užít trochu jiné hory také v létě, v období babího léta nebo pozdního jara.

* Jak se vyvíjí hotelnictví u „českého moře“ – Máchova jezera? Tam vlastníte rovněž flotilu výletních lodí a provozujete kemp a dvě pláže…

« Máchovo jezero, kdysi vyhlášené centrum rekreace, prožívá renesanci. Máchův kraj je dnes velmi populárním cílem turistů všech věkových kategorií a má také co nabídnout. Přírodní krásy a historické památky spojuje síť dobře značených cyklostezek a turistických tras, vylepšily se i ubytovací a stravovací služby. Dá se říci, že zde došlo k jednoznačnému posunu „od kvantity ke kvalitě“. V našem hotelu Port jsou díky velkému počtu firemních akcí, které se u nás konají, dominantní tuzemští hosté, tvoří až 80 procent klientely. A hotel Port určitě nezahálí ani mimo období své hlavní letní sezony. Na kolo i na procházky láká okolní příroda po celý rok a například zamrzlé Máchovo jezero má své jedinečné kouzlo.

* Jaký je průměrný věk vašich hostů?

« Přijíždějí k nám hosté všech věkových skupin. Oba hotely si oblíbily rodiny s dětmi, máme certifikaci Baby Friendly a naše animátorky se dětem starají o pestrý program. To využívají nejen mladí rodiče, ale stále častěji k nám přijíždějí trávit čas se svými vnoučaty i aktivní prarodiče.

* Má na sezonu v Česku vliv hrozba terorismu?

« Určitě ano, Češi minimálně jednu dovolenou letos tráví doma a také zahraničními turisty jsme vnímáni jako bezpečná destinace. Ale myšlení a návyky Čechů se změnily již dříve. Dovolená doma, v Česku je dnes populární. Rádi svým dětem ukazujeme naši zemi. Troufnu si říci, že k tomu částečně přispěla i kampaň CzechTourismu nazvaná Česko – země příběhů. Také nám samozřejmě pomáhá i slabá koruna.

* V sousedním Rakousku je boom wellnessu, u nás zatím tento trend není tak silný. Jak vycházíte wellnessově laděným turistům vstříc vy?

« Oba naše hotely mají v oblasti wellness co nabídnout. Hotel Horizont má krytý bazén, vířivku a saunu. Hosté si mohou zahrát squash, ricochet a stolní tenis či kuželky nebo jít na spinning. Sledujeme vývoj ve wellnessu a pozorujeme větší příklon k tzv. medicalwellnessu, což je spojení wellness služeb s léčebnými procedurami. V Horizontu mohou hosté během svého pobytu využít kromě různých masáží i některé druhy vodoléčby. Je to určitá přidaná hodnota, kterou oceňují nejen hosté po sportovních výkonech, ale hlavně starší generace. Hotel Port má bazény dva, venkovní a vnitřní, vířivku, páru i saunu a samozřejmě je zde v nabídce několik druhů masáží. Hosté mohou využít dvě bowlingové dráhy a vnitřní badmintonový kurt. Velmi dobře vybavená je půjčovna kol a věcí pro vodní sporty.

* Jak se vyvíjí situace ohledně firemní klientely?

« V posledních letech je to stále lepší. Firmy jsou už zase ochotny investovat do svých zaměstnanců a partnerů nemalé částky. Největší procento firemních klientů je z bankovnictví, pojišťovnictví a IT. Dnešní akce jsou více pracovní, ale nesmějí u nich chybět zážitky. Firmy po nás stále chtějí něco nového, neotřelého. Třeba outdoorové teambuildingové akce. Vedle ubytování, stravování a konferenčních služeb totiž umíme nabídnout široké spektrum aktivit i mimo hotel.

* Vaše hotely mají více než 60procentní obsazenost, což je velmi dobré. Ale asi jste zažili třeba po finanční krizi horší chvíle…

« Samozřejmě že jsme v tomto složitém období zažili slabší chvíle, ale dá se říci, že nás také mnohému naučily. Zaměřili jsme se více na strukturu našich nákladů a hlavně na produktivitu práce. Dnes toho s méně, ale lépe zaplacenými zaměstnanci zvládneme mnohem více než dříve. Důležité pro nás vždy bylo, ani ve špatných dobách, neslevit z kvality služeb. A to se nám vyplatilo, v obou hotelích nyní máme poměrně velké procento hostů, kteří se k nám rádi vracejí.

