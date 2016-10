Krušovice odhalují tajemství

Nejen český štamgast si už začíná zvykat, že v pivním světě existuje více druhů piv, než je jen ten jeho oblíbený ležák. Dřív si třeba nedokázal představit, že by oběd či večeři zapíjel něčím jiným, ale nové pivní druhy si dovedou „říct“, k jakému jídlu se vlastně hodí.

Krušovický pivovar, jehož historie se podle písemných dokladů datuje až do 16. století, si vždy zakládal na tom, že vaří pivo z českých surovin. Je to hlavně prvotřídní Žatecký chmel, ječný slad z českého dvouřadého ječmene, který dává pivu spolu s chmelem jeho typickou „pitelnost“, a v neposlední řadě také kvalitní voda z křivoklátských lesů. To vše s kumštem a láskou zdejších sládků vytváří nezaměnitelný výsledek.

Je jednoduché se o tom přesvědčit – Královský pivovar Krušovice totiž kromě svých piv nabízí také možnost exkurzí, díky kterým návštěvníci nahlédnou i do výroby. Ty nejsou určeny pouze českým zájemcům, prohlídky totiž vedou i průvodci, kteří hovoří německy, anglicky nebo rusky, a podle požadavků zajistí výklad i v dalších jazycích.

Kromě prohlídky se pochopitelně degustuje také zdejší pivo a zájemci se mohou účastnit kurzu pivního sommelierství. Co to vlastně je? Jak už jsme řekli, na světě není jen typický český ležák, ale i spousta dalších pivních druhů. Právě pivovar Krušovice se snaží propagovat takzvané párování piva s jídlem. Mužem na svém místě v této problematice je krušovický sládek a pivní sommelier Michal Havrda.

Je samozřejmé, že vedle exaktních poznatků tu mohou hrát roli i subjektivní pocity, ale dá se říci, že třeba tmavá piva, kde se používá výrazný podíl pražených sladů se silným aromatem kávy či hořké čokolády, se výborně hodí ke sladkým dezertům s kávovou nebo čokoládovou chutí. Oba prvky k sobě prostě ladí.

Výjimkou ale není ani opačný princip párování, a to doplnění chutě jídla. Například kombinace lehkého pšeničného piva s rybou. Tu si často na talíři zakapeme citronem.

Jeho kyselost tu nahradí právě typický ovocně nakyslý charakter chuti pšeničného piva, který dobře doplní méně výraznou chuť rybího masa. I v tom ovšem najdeme určité zákonitosti – k lehčím jídlům podáváme také lehčí piva, k tučnějšímu masu se hodí pivo výraznější hořkosti, jako je např. Dvanáctka. Alkohol a hlavně hořké látky z chmele obsažené v pivu totiž významně napomáhají trávení a vstřebávání tuků. Není ovšem pravidlo, které by se nedalo porušit. Každopádně návštěva krušovického pivovaru vám odhalí taje této poměrně nové kulinářské disciplíny.