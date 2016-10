Křetínského tiskárna na peníze

Daniel Křetínský dotáhl do konce rozhodující obchod svého života a chystá se vkročit mezi světovou energetickou elitu. Rok trvala transakce, během níž Energetický a průmyslový holding (EPH) vyčlenil svá lukrativní infrastrukturní aktiva do dceřiné společnosti EP Infrastructure (EPIF) a poté třicet procent akcií dcera prodala za cenu převyšující jeden a půl miliardy eur. Nabyvatelem je skupina globálních investorů vedená australskou investiční společností Macquarie Infrastructure Real Assets (MIRA).

Investory ostře sledovaná transakce ale nakonec končí poněkud překvapivě, protože zároveň dochází k rozchodu mateřské EPH se skupinou J&T, která stála u zrodu dnešního energetického hráče evropského významu a z významné části financovala jeho expanzi. Z EPH neodcházejí jen menšinoví partneři z J&T, jak se s tím od počátku podle zákulisních informací počítalo, ale i lídr celé slovensko-české party Patrik Tkáč.

Důvod neznámý

Skutečné důvody tohoto rozchodu od dlouho sdíleného stolu přitom nejsou příliš jasné a celkem pochopitelně vyvolávají spekulace. Podle některých se odchod Patrika Tkáče a private equity entit J&T, které se vážou na další postavy skupiny, připravoval dlouhodobě. „Chtějí odejít z EPH už více jak rok,“ říká finančník obeznámený se situací okolo holdingu. A dodal: „Vyhodnotili si, že byznys je na vrcholu. Pro ně je správná doba se toho zbavit.“ Hybatelem byl přitom právě Tkáč, který dospěl k tomu, že kvůli přílivu levných peněz z Evropské centrální banky a vysokému ohodnocení firem je správná doba na exit z Energetického a průmyslového holdingu.

Pro holding se přitom reálně nic moc nezmění, protože zůstává Dan Křetínský, který stál za jeho stvořením. „Patrik Tkáč je pasivní investor. Všechno to řídil Dan Křetínský a kluci kolem něj,“ dodává zmíněný finančník.

Ale vynořují se i spekulace jiné, spočívající v méně dobrovolném odchodu.

V bankovních kruzích delší čas kolují informace o tom, že J&T Banka vede dosti náročnou diskusi s bankovním dohledem ČNB, kterému se nezdá vysoký podíl úvěrů vůči majetkově spřízněným osobám.

Rozchod s EPH by tak uklidnil regulátora, a navíc J&T pomohl rozvázat ruce pro další projekty.

Rozchodu Tkáče a Křetínského ale mohly napomoct kromě levných peněz i vzájemné neshody, které se týkaly postoje Křetínského k čínským investorům do finanční skupiny J&T. „Hádali se na téma vstupu Číňanů do EPH. Křetínský chtěl standardní investory,“ dodává bankéř, který si nepřál být jmenován. Čínská skupina CEFC chtěla podle něj vstoupit do EPH: „Byl to jeden z důvodů, proč šli do J&T.“

Vzpomínky na Karibik

A týdeník Euro získal od jednoho obvykle dobře informovaného zdroje také informaci, že spojení EPH s J&T se nezamlouvalo skupině Macquarie, protože před dávnými lety figurovala v jednom skandálu z Karibiku. Hlavní osobou kauzy byl nicméně slovenský miliardář Mario Hoffmann, který byl viněn, že na ostrovech Turks a Caicos zkorumpoval tamního premiéra Misicka a získal od něj za podhodnocenou částku stoletý nájem na šest set hektarů pozemků, na nichž chtěl postavit luxusní hotelový resort. Nikdo z J&T sice nebyl z korupce viněn, ale jejich banka měla projekt financovat. K žádnému soudu však nedošlo a Hoffmann nakonec v roce 2012 spory s tamní vládou urovnal, ale pro společnost Macquarie se majetkové spojení s J&T i tak jevilo jako reputační riziko, které by mohlo v některých zemích, kde působí, vyvolat problémy s regulátory finančních trhů. A Tkáč tak jednou ranou vyřešil několik problémů najednou.

Na vlastním

Samotné vypořádání celé složité transakce bude zřejmě trvat hodně dlouho a nebude se odehrávat zdaleka jen v hotových penězích. Současná vlastnická struktura vypadá následovně. Po třiceti sedmi procentech akcií holdingu drží přes své offshorové struktury EP Investment a Milees Limited Daniel Křetínský a Patrik Tkáč. Zbývajících 26 procent vlastní společnost Biques, v níž mají podle serveru MotejlekSkočdopole.com po 27 procentech partneři J&T Peter Korbačka a Igor Rattaj. Devatenáct má Martin Fedor a po devíti Ivan Jakabovič, Dušan Palcr a Jozef Tkáč (Patrikův otec). Holding pak ze sta procent vlastní EPIF. Nově mu bude patřit jen sedmdesát procent a téměř celý ho ovládne Daniel Křetínský, který bude držet 94 procent akcií. Zbytek má být rozdělen mezi manažery EPH. První má být z inkasovaných miliard vyplacen Biques.

Z částky za podíl v EPIF tak moc nezůstane.

Vypořádání s Patrikem Tkáčem bude trvat dlouho a hodnota jeho podílu se bude odvíjet od vývoje hodnoty celé firmy.

Světové ambice

EPH se tak momentálně jeví jako slušná tiskárna peněz.

Připomeňme, že v roce 2014 na prodeji svého podílu Křetínskému a Tkáčovi vydělal nejbohatší Čech Petr Kellner podle odhadů zhruba dvacet miliard korun a nyní se bude rozdělovat minimálně dalších čtyřicet miliard. Často se sice skloňuje vysoká míra zadlužení, ale vzhledem k mohutné cash flow a impozantním provozním výsledkům i tomu, že vlastníci si dosud nikdy nerozdělovali dividendy, nevznikaly nikdy pochybnosti o jeho solventnosti a bez problémů získává financování na další a další akvizice.

V současnosti se z EPH daří zejména německému Mibragu, který byl koupen od státního kolosu ČEZ. Šlape rovněž opatovická elektrárna a Pražská teplárenská. Velkou slávou naopak nejsou aktiva v Itálii a Británii. Celkově ale EPH vykazuje impozantní výsledky.

Konsolidované tržby vzrostly loni meziročně o čtvrtinu na 4,6 miliardy eur a provozní zisk EBITDA se zvýšil o necelou pětinu na 1,64 miliardy eur.

Okolo celého holdingu se mohou začít dít ještě velké věci. Pro EP Infrastructure by totiž Křetínský rád získal investiční rating, což by umožnilo získat další úvěry na expanzi. Ve hře podle finančníků může být také uvedení na burzu energetické části – EP Energy. Tím by Křetínský získal další peníze na vyplacení Tkáče a spol. a zároveň na další akvizice. Právě australská investiční banka Macquarie by mohla pomoci při jednáních s londýnskými finančníky, což by mohlo do značné míry otevírat dveře na finanční trhy. „EPH potřebuje jednoho reputabilního západního investora,“ uvádí v této souvislosti k příchodu Macquarie Michal Hrmo, senior konzultant EY. „Snaží se přestoupit do světové ligy,“ upozorňuje.

A v té je australský investor etablovaným hráčem. Tato skupina je největším správcem infrastrukturního majetku na světě. Spravuje podíly v energetických, dopravních a zemědělských firmách a v nemovitostech v úhrnné hodnotě více než 100 miliard dolarů. V minulosti fondy investovaly do řady mezinárodních letišť nebo ropných terminálů, telekomunikací a do čističek odpadních vod.

O autorovi| Pavel Páral paralp@mf.cz, Vladan Gallisti gallisti@mf.cz