Kreativní hairdressing

Jana Burdová patří mezi nejvýraznější kadeřnické osobnosti České republiky. Je trojnásobnou držitelkou titulu kadeřník roku udělovaného v rámci nejprestižnější kadeřnické soutěže Czech & Slovak Hairdressing Awards. Deset let vede úspěšné kadeřnické studio poskytující servis na nejvyšší úrovni

* Jano, vybudovala jste vlastní obchodní značku, která úspěšně produkuje výjimečné kadeřnické a kosmetické služby již více než deset let. Jak se daří luxusním službám v současné době v České republice?

Studio Jana Burdová jsme otevírali v době, kdy se začínalo stále častěji mluvit o začátcích celosvětové ekonomické krize. Málokdo z nás věděl, jaký vliv to bude mít na chování klientů. Ze zkušenosti mohu potvrdit fakt, že pokud obchodujete s luxusem, zájem je v České republice výrazný. Pokud mluvíme o luxusu z hlediska nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb nebo zboží a maximálního ohledu na zájem a očekávání zákazníka. Dlouhodobě naše služby vyhledávají lidé, kteří chtějí zažít pocit klidu a důvěry. Přejí si, aby o jejich vzhled pečoval skutečný odborník. Chtějí informace, jak o svůj vzhled pečovat i doma zdravým způsobem.

* Jak se mění servis poskytovaný v kadeřnických a kosmetických službách v posledních deseti letech?

Naštěstí moc, a to ve všech ohledech. Žijeme v době, kdy je vnějšímu vzhledu často dáván minimálně stejný význam jako jiným hodnotám. Týká se to pracovního prostředí, ale stále více i našeho soukromého života. Pokud si přejete na své okolí působit určitým dojmem, například potřebujete v práci potvrdit svou úspěšnost, zaujmout svého manžela nebo se prostě jen cítit lépe při pohledu do zrcadla, nevystačíte s přístupem „umýt a jít“. Pokud se rozhodnete spolupracovat s odborníky, hledejte takové, kteří berou svou práci vážně. A buďte nároční na to, jak se během společné práce na úpravě svého zevnějšku cítíte. Například pečuje-li o vás kadeřník kvalitním způsobem, zajímá se o váš životní styl, pochopí vaši osobnost i touhu vypadat určitým způsobem a to vše zakomponuje do návrhu střihu, barvy a další péče. Dokáže najít více stylů, které vám budou slušet, a rozhodovat bude spolu s vámi. Bude vnímat, jak se cítíte po změně. A hlavně – pokud nebudete zcela nadšena z výsledku, v klidu najde vhodné řešení tak, abyste se cítila být sama sebou.

* Pomáhá tomu i vývoj v oblasti vlasové kosmetiky?

Ano, klienti dnes žádají viditelné výsledky a produkty, které nepoškozují zdraví, navíc s jednoduchou aplikací. Dnes už opravdu umíme řešit problém například hodně zeslabených nebo vypadávajících vlasů mnohem úspěšněji než před deseti lety. Nejvýraznější změnou v poskytování kadeřnických a kosmetických služeb je způsob práce, který vede k uzdravení vlasů a pleti. V tomto směru by už odborníci neměli dělat kompromisy.

* Víme o vás, že považujete celoživotní vzdělávání ve svém oboru za nezbytné, proč?

Vzdělání je důležité v každém oboru, minimálně v rozsahu získávání a výměny informací. V Čechách má náš obor jeden velký handicap. Nepodařilo se mu zatím zcela srovnat krok s Evropou. Zatímco kadeřnický svět se v šedesátých letech začal rychle rozvíjet a měnit, v českých odborných školách se učebnice dodnes příliš nezměnily. Možná proto vás dodnes některá kadeřnice přivítá větou: „Tak jak to chcete?“ A pokud výsledek není podle vašich představ, dozvíte se, že „takhle jste to přece chtěla“. Pokud s vámi někdo takto zachází, jednoduše odejděte.

* Vy sama i vaše značka jste velkým propagátorem zdravého životního stylu, projeví se například strava na našich vlasech nebo pleti?

V každém případě a zásadně. Vlasy jsou orgán lidského těla podobně jako pokožka. Pokud naše tělo nebo duše strádá, mozek jednoduše přesměruje energii do životně důležitějších orgánů a my si všimneme, že vlasy jsou najednou bez lesku, lámou se nebo vypadávají. Neuvědomíme si souvislost například s dlouhodobým vyčerpáním, nebo neřešeným osobním problémem. Vlasy a pleť jsou vlastně první projev určité nerovnováhy v našem těle. Samozřejmě nás ovlivňuje také genetika, ale více než šedesát procent vyplývá právě z našeho životního stylu. Jednoduše řečeno, abych vypěstovala klientce krásné zdravé vlasy, musím ji nejdříve dostat do pohody. Začínáme střihem, který podpoří hezké rysy tváře, zvolíme odstín barvy vlasů podle pleti a barvy očí tak, aby se cítila svěže a šik. Když se člověk cítí krásně, začíná se jinak chovat a má chuť v této cestě pokračovat. Snažím se, aby moje práce byla jakousi motivací ke změně nejen vzhledu, ale k chuti mít více rád sebe sama. Tohle vědomí totiž dělá tu nejkrásnější proměnu a je zdrojem velké energie.

* Jakou roli ve vaší práci představují neustále se měnící módní trendy?

Mám je ráda, avšak nepřeceňuji je. Pro práci s klientem využívám mnohem více jeho osobní styl. Trendy ho mohou doplňovat, nikoli převálcovat. Výjimkou jsou osobnosti, které svůj styl staví právě na změně, tam mohu využít trendy opravdu naplno. Využívám k tomu zkušenosti ze Sassoon Academy v Londýně. Je to absolutní špička především ve vývoji technik střihů a světových kadeřnických trendů. Několik týdnů v roce mám možnost pracovat s lidmi, jejichž kreativita nemá žádné hranice. Tuto inspiraci pak přenáším na svůj tým a klienty našeho Studia. Jako součást vzdělávání i zábavy.

* Která práce je pro vás větší zábavou – vedení firmy, nebo práce s klientem?

Abych mohla dlouhodobě pracovat s klienty v Čechách na té úrovni, kterou potřebuji, vytvořila jsem kolem sebe prostředí, kde poskytujeme kadeřnický servis způsobem, jež by obstál v Paříži, v Londýně nebo třeba v New Yorku. Tento přístup je dennodenní výzvou jak pro mne, tak pro mé spolupracovníky. Stává se pro nás více vášní než prací. Rutina je neznámý pojem. Při práci s náročnou klientelou neustále improvizujeme, vnímáme změny očekávání a přizpůsobujeme se jim. Takový způsob práce generuje spoustu energie pro všechny zúčastněné. Jsme v podstatě taková kreativní dílna.

* Zmínila jste spolupráci s náročnou klientelou, čím je specifická?

Tím, že považuje jakékoli své přání za možné. O nápadech ani nemluvím. Někdy nevím, jestli inspirujeme klienty my, nebo více oni nás. Je to milé. Velmi si vážím toho, že nám důvěřují natolik, že bývají velice otevření. Tímto způsobem vlastně relaxují. Klient u nás není pánem, je naším přítelem. V tomto nastavení fungujeme tak nějak přirozeně.

* Jaké jsou vaše plány v příštím roce?

Zmíním jeden, který, pokud se povede, přinese mnoho radosti. Společně s mými zaměstnanci jsme založili nadaci Děti pomáhají dětem. Myšlenka je prostá. Děti, které si chtějí nechat ostříhat své dlouhé vlasy, je naším prostřednictvím darují jiným, kteří o vlasy přišli v důsledku onemocnění. Jsme ve fázi příprav a na počátku příštího roku bychom si přáli první realizovanou pomoc. Moc se na to těšíme. l

Kadeřnické a Kosmetické studio Jana Burdová u nádraží 11, teplice kontakt: +420 775 888 732 recepce@janaburdova.cz www.janaburdova.cz