Visa Inc. Generální ředitel vydavatele platebních karet Visa Inc. Charles Scharf (50) k 1. prosinci odchází. Ve funkci ho nahradí Alfred Kelly (58), bývalý prezident kartové společnosti American Express a současný člen správní rady firmy Visa. Scharf zorganizoval spojení firmy Visa s evropskou sesterskou společností Visa Europe. Pod jeho vedením se cena akcií firmy více než ztrojnásobila. Do funkce nastoupil v listopadu 2012, kdy nahradil Josepha Saunderse.