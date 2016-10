CTP Za řízení marketingové komunikace a PR aktivit developerské společnosti CTP nově zodpovídá Tomáš Tesař. Ve firmě bude mít na starost podporu prodeje prostřednictvím externích komunikačních aktivit včetně reklamních kampaní, digitální komunikace, eventů a konferencí. Kromě České republiky bude zodpovědný i za další země střední a východní Evropy, kde CTP působí. Do společnosti přichází z The Royal Bank of Scotland, kde vedl téměř devět let komunikaci pro region střední a východní Evropy. Tomáš Tesař vystudoval mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze.