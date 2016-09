Centropol

Majitel ústecké skupiny Centropol, jednoho z největších alternativních dodavatelů energií v Česku, Aleš Graf se přesune z postu předsedy představenstva do čela dozorčí rady. Představenstvo povede nově ředitel firmy Jaromír Chabr. K 1. září zároveň opustil Centropol dosavadní člen představenstva a technický ředitel Petr Landovský. Výměna v čele představenstva je podle skupiny završením série změn.

Vizeum

Vedením mediální agentury Vizeum byla od 1. září pověřena poprvé žena. Šárka Štěpánová nastupuje do mediální agentury po Marku Hofhanzlovi, který se ujal vedení sesterské agentury Carat. Do pozice managing directora přichází Štěpánová po čtyřletém působení v mediální agentuře MEC, kde byla ředitelkou Analysis and Insight.

CZC.cz

Novým marketingovým ředitelem internetového prodejce počítačů a elektroniky CZC.cz se stal Michal Gabriel. Do CZC.cz nastoupil z pozice account manažera digitální agentury H1.cz, kde pracoval od roku 2011. Gabriel působil od roku 2007 do roku 2009 jako manažer projektů tanečního studia Dancers 4 you, v roce 2010 si krátce vyzkoušel funkci architekta hardwaru technologické společnosti OldanyGroup a současně pracoval jako administrátor operačních systémů a sítě grafického studia 3P. •