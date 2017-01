KPMG Jindřich Vašina, partner odpovědný za audit

Novým vedoucím partnerem oddělení auditu KPMG Česká republika je Jindřich Vašina. Do této role se posouvá z pozice vedoucího oddělení auditu zaměřeného na finanční instituce. Za to odpovídá i nadále. Jindřich Vašina má rozsáhlé znalosti v oblasti auditu a poskytování poradenských služeb finančním institucím a klíčovým privátním skupinám. Do české kanceláře KPMG nastoupil v roce 1998, hned po studiích na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2002 je registrovaným daňovým poradcem, od roku 2007 pak registrovaným auditorem. Ve volném čase rád sportuje (fotbal, hokej, cyklistika, lyže), a to nejraději se svými třemi dětmi.