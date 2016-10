Kongresové centrum Praha

Roman Ray Straub * generální ředitel Novým generálním ředitelem Kongresového centra Praha byl 1. října 2016 jmenován Roman Ray Straub. Ten má dlouholeté a bohaté zkušenosti, které získal ve vysokých řídících pozicích v mezinárodních společnostech v několika evropských zemích a v USA. Do Kongresového centra Praha přichází s cílem dostat jej do roku 2020 mezi top pět evropských kongresových center. Jeho první pracovní zkušenosti z Prahy pocházejí z poloviny 90. let, kdy zde otevíral čtyřhvězdičkový hotel Don Giovanni. Do Prahy se Roman Ray Straub vrátil v roce 2002. V hotelovém řetězci Vienna International Hotels & Resorts byl v pozici generálního ředitele přes deset let zodpovědný za řízení pražských hotelů andel's, Diplomat, Andel's Suite a angelo. V roce 2006 byl jmenován členem představenstva řetězce Vienna International Hotels & Resorts. V posledních čtyřech letech byl generálním ředitelem hotelu Grand Hotel Europa, Palenca Luxury Hotels, v rakouském Innsbrucku.