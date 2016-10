Komárkův boj

Jiří Komárek a jeho bývalý šéf Robert Šlachta před prázdninami rozdmýchali válku policajtů, která se proměnila ve vzájemné obviňování z úniku informací a vyvrcholila vznikem parlamentní komise k reorganizaci policie. Právě slučování elitních útvarů bylo spouštěcím mechanismem tvrzení vyřčeného Šlachtou a Komárkem, že se v Česku citlivé kauzy s politickým podtextem zametají pod koberec.

Spory gradovaly koncem června trestním oznámením policejního prezidenta Tomáše Tuhého, který Komárka obvinil z pomluvy a dalších trestných činů.

Komárek vzápětí kontroval v červenci svým „trestňákem“ na Tuhého a ministra vnitra Milana Chovance. Jenže jak se ukazuje, Komárek při svých nebývale tvrdých výrocích na adresu vedení policie vycházel z mylných informací, Tuhý je z kola venku a Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřování „zaklekla“ na Komárka.

Neprokázaná esemeska

Jádro příběhu spočívá v údajných únicích z citlivých případů, ve kterých figurují i policisté - známé jsou kauzy ÚOOZ - olomoucký Vidkun (kde vtenatech detektivů na chvilku uvízl i exministr vnitra Ivan Langer) nebo pražská Beretta (kde podle ÚOOZ informace vynášel detektiv protikorupční policie a státní zástupkyně).

Komárek své tvrzení stavěl především na stíhání majitelů olomoucké IT společnosti Tesco SW, přestože ke spisovému materiálu kolegů neměl mít vůbec přístup. Šlo o textovou zprávu prozrazující chystaný zátah protikorupční policie.

Počátkem srpna Lidové noviny napsaly o tom, že syn majitele firmy Tesco SW David Tesařík zmíněnou esemesku obdržel z německého čísla, které komunikovalo s jiným německým telefonem, do něhož byla v minulosti vložena SIM karta patřící exmanželce policejního prezidenta.

Jak se později ukázalo, esemesku „Můj zdroj jen věděl, že si mají přijít

tatu“ Tesařík odeslal, a nikoli přijal.

Propojení na bývalou manželku policejního šéfa se přímo prokázat nepodařilo.

„Prohlášení důstojníků o tom, že stojí za brutálním únikem informací v kauze, v níž má jít o stamiliony, se nezakládá na pravdě,“ nechal se slyšet policejní prezident. A dříve neohrožený detektiv Komárek, který se pokoušel neúspěšně dostat na Celní správu, kde už působí jeho někdejší šéf Robert Šlachta, tak začal bojovat o svoji bezúhonnost a velmi pravděpodobně i svobodu.

Setkání v Olomouci

Několik svědků týdeníku Euro potvrdilo, že se Komárek se svým šéfem Robertem Šlachtou scházejí s vedením olomouckého vrchního státního zastupitelství, které je v tažení proti šéfům policie podporovalo. A to nejen mediálně. Například počátkem září, den po Komárkově druhém výslechu před parlamentní komisí se sešli na olomouckém úřadu i s Ištvanovou českou kolegyní Lenkou Bradáčovou.

Přestože se Ištvan, Šlachta i Bradáčová ke konkrétním otázkám většinou otevřeně nevyjadřují, v horizontu tří hodin zaslali všichni tři téměř identické dementi, v němž setkání popisované svědky popřeli (viz box).

Další schůzka se pak údajně odehrála přímo na olomouckém státním zastupitelství, těsně před polednem 7. října. Šlachta se před ní setkal s Komárkem ve fastfoodu jednoho z olomouckých obchodních center. Setkání Šlachty s Komárkem, přestože je jeden celník a druhý civilista, vůbec nejsou ojedinělá, podle očitých svědectví se jich odehrálo mnohem víc. Jiří Komárek odmítl o schůzkách s týdeníkem Euro mluvit.

Bývalý ostravský šéfdetektiv ovšem nehledá zastání jen u žalobců. Vstříc mu v jeho boji vycházejí i bývalí kolegové z ostravské expozitury ÚOOZ, kterou po jeho odchodu čerstvě vede Komárkova pravá ruka Daniel Valouch. Jak známo, v Česku se všechno „rozkecá“, a tak z ostravské Stodolní ulice, kde expozitura ÚOOZ sídlí, doputovala do týdeníku Euro důvěryhodná informace, že bývalí kolegové pomáhali Komárkovi s výstupy ze spisových materiálů ÚOOZ, aby se mohl případnému vyšetřování efektivněji bránit.

Nemůžeme do spisu

Týdeník Euro se proto dotázal Generální inspekce bezpečnostních sborů, v j a -kém stadiu se Tuhého oznámení na Komárka nyní nachází. „Dozorový státní zástupce svým opatřením neumožnil vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů nahlížet do spisu, proto takové informace vedení inspekce nemá k dispozici,“ oznámila překvapivé opatření dozorujícího žalobce Pavla Prygla z pražského vrchního státního zastupitelství mluvčí GIBS Radka Sandorová.

Prygl sám potvrdil, že expozitura GIBS Tuhého oznámení nadále prověřuje.

„Vprůběhu prověřování byla s ohledem na souběžnou činnost parlamentní vyšetřovací komise ve věci provedené reorganizace části policie učiněna taková opatření vpřístupu ke spisovému materiálu, aby bylo eliminováno eventuální narušení vlastních postupů jak policejního orgánu GIBS, tak i uvedené komise,“ vysvětluje Prygl bez bližších podrobností, proč vedení GIBS nesmí nahlížet do spisu vedeného na Komárka. A na adresu týdeníku Euro dodal: „Vzhledem k vašim dotazům, je však zřejmé porušení povinností ze strany GIBS, které bude předmětem samostatného šetření.“

Jiřímu Komárkovi teď kvůli vývoji kauzy „brutálního úniku“hrozí stíhání nejen za pomluvu, ale i za zneužití informací veřejného činitele nebo ohrožování utajovaných informací. Není to ovšem jeho první problém ve službě. Už kdysi se rozhádal s kolegy z olomoucké policie, z nichž někteří dnes figurují v kauze Vidkun.

Svědek vyšetřovatel

Před časem prosákly do médií také informace o jeho roli při vyšetřování moravské lihové aféry, jejímž organizátorem byl odsouzený zlínský lihový boss Radek Březina. Ostravská expozitura ÚOOZ zahájila v lednu 2013 vyšetřování údajného desetimilionového úplatku pro Komárka, který mu prý nabídl Březina. Kauzu začali detektivové vyšetřovat na základě úředního záznamu Komárka, který domnělý pokus o úplatek oznámil. Spis pak papírově vedl aktuální šéf ostravské expozitury Valouch.

Podřízení se tehdy velmi divili, proč se Komárek účastní porad vedení k lihové aféře, když sám ve věci podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti figuroval jako svědek. „Po rozšíření úkonů trestního řízení bylo pracovníky 1. oddělení poukazováno na podjatost expozitury Ostrava důvodu působení Komárka jako korunního svědka a současně nadřízeného všech policistů 1. oddělení. Po uvědomění si problému došlo ke konzultaci s Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci. Závěr byl takový, že Komárek nesměl být podepsán pod žádnou písemností, kde figuroval jako svědek,“ sdělil pod příslibem anonymity jeden z detektivů.

„Vpraxi se potom Komárek účastnil většiny porad, předsedal jim, seznamoval se s důkazy a současně úkoloval policisty,“ podotkl. Při razii v lednu 2014 byl Komárek v řídícím štábu s náměstkem olomouckých návladních. „Komárek jako svědek si ve skutečnosti řídil celou realizaci,“uzavřel zdroj týdeníku Euro. Týdeník Euro oslovil Jiřího Komárka, aby se k nashromážděným zjištěním vyjádřil. Ten to ale odmítl se slovy: „Na vás chvilku nemám, budete se tázat zbytečně.“

Studená válka

Parlamentní komise pro reorganizaci policie vyslýchala Jiřího Komárka dvakrát, strávil před ní skoro 15 hodin. Příliš ji ale nepřesvědčil, poslanci si jednomyslně odhlasovali, že pro exdetektivova tvrzení nejsou žádné pádné důkazy. „On sám říkal spíš kritické názory na reorganizaci policie, než že by předkládal nějaké důkazy. Potom ta legrace s odchozí esemeskou, o tom si musíme ještě povykládat. Když to pak říkají i státní zástupci, tak by to měli doložit,“ hodnotí Komárkovo vystoupení před komisí její šéf Pavel Blažek. Podle něj bude zapotřebí znovu vyslechnout některé aktéry kauzy, především olomoucké státní zástupce, kteří Komárkovy informace zpracovali ve vztahu k policejním špičkám.

„Kdyby byla mezi státními orgány skutečná válka, jak bývá ve filmech, bylo by to možná lepší než tahle válka studená přes trestní oznámení,“glosuje s nadsázkou Blažek. Komise ještě vyslechne bývalého šéfa olomoucké GIBS Tomáše Uličného, který tvrdí, že například v kauze Vidkun byly důkazy získávány protizákonně a že byl 45 hodin mučen spánkovou deprivací. „To kdyby se prokázalo, tak je to na vodě úplně celé. Pokud důkazy získávali nezákonně, celá ta věc musí padnout. Ato je strašně závažná věc,“ dodává Blažek.

Podřízení se divili, proč se Komárek účastní porad vedení k lihové aféře, když sám ve věci podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti figuroval jako svědek.

Neviděli jsme se, neviděli jsme se, neviděli jsme se

Odpovědi na dotaz ohledně olomoucké schůzky

• Vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová: „Obecně platí, že obsah interní komunikace uvnitř státního zastupitelství podléhá povinnosti mlčenlivosti. Jelikož vás nechci vystavit zveřejnění nepravdivé informace, ve vztahu ke které bych požadovala opravu, odpovím zcela jasně. Ne, nesetkala. Napříště je třeba opírat dotazy o kvalitní zdroje.“

• Vrchní státní zástupce v Olomouci Ivo Ištvan: „Obvykle své schůzky nekomentuji, ale abych předešel nějakým spikleneckým teoriím, které se neustále vynořují, udělám výjimku. Nic z toho, na co se ptáte, není pravda. Je to nepravdivá informace od začátku do konce. Hezký den, více ověřených zdrojů a méně výmyslů.“

• Bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta: „Vámi uvedené informace se nezakládají na pravdě, k žádnému popsanému setkání nedošlo.“

O autorovi| Jan Hrbáček, hrbacek@mf.cz