Klíčem je osobní přístup

* Jste na trhu patnáct let. Vzpomínáte na začátky?

Bylo mi 29 let a v té době jsem měl za sebou již několik let v reklamním prostředí. Začínal jsem u Dana Závorky v ProArt Production jako asistent produkce a učil se. Po několika letech působení v reklamní agentuře Publicis jsem se rozhodl to zkusit sám. Dodnes si přesně pamatuji den, kdy jsem večer sledoval dokumentární film, ve kterém jeden významný obchodník řekl následující slova: „V životě okolo vás projde řada příležitostí aje jen na vás, jak s nimi naložíte, zda je uchopíte, anebo je necháte okolo sebe proplout. Vždyť co se vám může stát? Můžete spadnout dolů, ale vždy se zvednout a jít dál. Pokud si těch příležitostí nevšimnete, už se nikdy nemusejí vrátit.“ Byl to pro mě velký a zásadní impulz jít vlastní cestou. Stalo se to v roce 2001, tedy ještě před koncem zlaté éry reklamy. V době, kdy byla velká poptávka po službách eventových agentur, když ještě nebylo tolik specializovaných firem. Měl jsem elán, zkušenosti z českého i mezinárodního prostředí. Netrvalo dlouho a získal jsem první klienty a mohl začít budovat vlastní firmu. Měl jsem velké štěstí na výběr lidí do našeho týmu a jsem dodnes hrdý na to, že ti hlavní lidé, co se mnou začali firmu budovat, jsou se mnou dodnes.

* Jsou požadavky klientů jiné než dřív?

Požadavky klientů se v zásadě nemění a jsou stejné jako před patnácti lety. Rozdíl je v tom, jaké nástroje pro naplnění jejich představ používáme a s jakými rozpočty dnes pracujeme. Vše musí být maximálně efektivní. Je podstatně větší tlak na cenu a rozpočty jsou menší než v minulosti. Více peněz se investuje do aktivit směřujících k rychlému obchodnímu zisku a méně do imagových aktivit. Svět se zrychlil a dostupnost informací a možnost velmi rychle získat srovnávací nabídky prostřednictvím internetu snížily ceny na minimum. Pozitivní však je, že mnoho klientů dokáže ohodnotit naši práci v oblasti kreativity a kvalitní produkce.

* Pracujete pro zahraniční společnosti?

Ano, jsme moc rádi, že můžeme pracovat pro mezinárodní firmy, a je to pro nás velká zkušenost vzhledem k tomu, že jsme lokální agentura. V současné době řídíme projekty pro after sales mezinárodní automobilové společnosti v regionu střední Evropa a máme na starost několik kampaní, které adaptujeme pro konkrétní trhy. Velké mezinárodní společnosti mají vysoké nároky na interní procesy pro schvalování projektů, a to jak z hlediska kreativity, tak financí. Je to někdy velmi složité především při přípravě kampaní a jejich včasném odevzdání. Na druhé straně máme možnost konfrontovat své schopnosti v oblasti kreativní s mezinárodní konkurencí. Každý takový úspěch je pro nás velkou motivací a vždy si uvědomím, že i menší česká společnost může konkurovat nadnárodním gigantům.

* Co je tedy hlavním zaměřením vaší agentury?

Naše agentura vznikla jako specializovaná eventová agentura pod názvem Production Brothers a tehdy to byla její hlavní činnost. Po nějakém čase jsme začali rozšiřovat své služby a nabízet kompletní reklamní servis pro naše klienty. Změnili jsme název společnosti na Brothers - advertising & events. Event marketing je však nadále silnou stránkou naší agentury, a proto má své oddělení, které připravuje projekty pro koncové klienty a velké reklamní agentury. Náš tým tvoří lidé s dlouholetými zkušenostmi na reklamním trhu jak v oblasti kreativity, tak ve vedení projektů.

* Aco digitální média?

Nejsme specializovanou agenturou na digitální marketing, který je dnes velmi trendy, a je jasné, že velké množství peněz směřuje od klientů do této oblasti. Pro nás je podstatný osobní přístup ke koncovému zákazníkovi, hledáme způsoby, jak se s nimi potkávat a předávat jim osobní zkušenost s produkty či službami našich klientů. K tomu využíváme všechny reklamní nástroje, tedy i digitální média.

* Jak obtížné je získat nové zákazníky?

Není obtížné sehnat nové zákazníky, pokud svoji práci děláte s nasazením a prokážete klientovi své schopnosti. Rozhodujícím faktorem pro výběr agentury není pouze cena jejích služeb, ale především efektivita kreativních myšlenek. Pokud prokážete klientovi, že vaše řešení mu přináší obchodní efekt a zároveň posiluje jeho značku, získáte tím jeho důvěru. Pokud nabízíte za přijatelné peníze kvalitní služby, máte vždy naději na úspěch.