KDO ZASTAVÍ BABIŠE

Je pátek 7. října a lidé po celé zemi míří k volebním urnám - vybírají si své krajské zastupitele a senátory. V centrále hnutí ANO už ale začíná jiný příběh. Na jeho konci má jeho předseda a majitel holdingu Agrofert Andrej Babiš zcela ovládnout Česko, vstoupit do malostranské Strakovy akademie jako první a konečně se stát premiérem. Na pražském Chodově se schází vedení hnutí i jeho komunikační specialisté. „Bereme to hodně vážně,“ shodují se na dotaz týdeníku Euro někteří z nich.

Ještě není znám ani jediný odhad výsledků krajských voleb a ANO už začíná pilovat strategii pro volby následující, sněmovní, které jsou naplánovány na říjen příštího roku. Andrej Babiš oznamuje, že teď chce mít nad všemi kandidátkami naprostou kontrolu, bude osobně vybírat lídry i další uchazeče o poslanecký mandát. Zdůrazňuje, že už se nikdy nesmí opakovat blamáž při výběru nezkušených komunálních politiků. Ti v posledních dvou letech způsobili v mnoha městech a obcích naprostou erozi lokální politiky. Nesmí se opakovat ani trapné vytahování „kluků z plakátu“ - známých herců nebo novinářů, kteří se v reálné politice během vládního účinkování hnutí ANO v očích Andreje Babiše neosvědčili.

Naopak šéf ANO chce uskutečnit svůj plán a přeměnit hnutí z uskupení známých televizních tváří na spolek velkých byznysmenů. Jak zjistil týdeník Euro, Babiš už přemluvil ke vstupu do hnutí majitele jedné z největších středoevropských nápojářských skupin Kofola Jannise Samarase.

Moravskoslezský podnikatel veřejně podporuje hnutí už řadu let, patří dokonce mezi jeho sponzory. „Pan Samaras podal přihlášku do hnutí v oblastním sdružení Opava,“ řekl krajský šéf hnutí Josef Bělica.

Babiš už letos v létě motivoval ke vstupu do hnutí také úspěšného miliardáře Pavla Juříčka, majitele výrobce autodílů Brano. Juříček vede organizaci hnutí v Opavě, do níž právě nyní vstupuje i Samaras. Oba by mohli podle informací týdeníku Euro za hnutí kandidovat ve sněmovních volbách. A přidat se mají i další továrníci a byznysmeni. Andrej Babiš má v plánu ještě do konce roku objet několik dalších českých podniků a pokusit se přemluvit jejich majitele ke vstupu do politiky.

Vše pro hlasující důchodce

Babišovi mediální poradci chtějí v nadcházející kampani ještě více zdůraznit svéráznou osobnost předsedy hnutí.

„Zjistili jsme, že to je právě jeho mluva, jeho chování, jeho styl, který definuje celou image hnutí. Toto ještě zvýrazníme,“ uvedl jeden z poradců. Babiš už si na sněmovní kampaň pořídil multimediální kamion, který bude v následujících měsících brázdit Česko a sbírat hlasy.

Změna čeká i program hnutí. ANO musí reagovat na posun své voličské základny doleva. Podle interních průzkumů i podle volebního šetření agentury Median pro Českou televizi hnutí sbírá stále více levicových voličů ČSSD a KSČM, naopak v poslední době ztrácí některé pravicově smýšlející podnikatele či živnostníky.

Chystá se proto přepracování sociální části programu, zejména ve vztahu k penzistům. Andrej Babiš bude podle informací týdeníku Euro více prezentovat minulé i budoucí zvyšování důchodů.

Je vůbec možné tento předčasně rozjetý a nadopovaný buldozer zastavit? Kdo může sehrát roli pomyslného Chucka Norrise?

Právě proběhlé krajské volby ukázaly, že Andrej Babiš není neporazitelný. Hnutí ANO dosáhlo nejslabšího výsledku ze všech vítězných stran v krajských volbách od roku 2000. Zdaleka neobsadí plný počet hejtmanů v regionech, kde zvítězilo. A tyto volby také ukázaly směr, jakým můžou hnutí utíkat voliči či potenciální sympatizanti, zejména ti pravicoví a středoví.

Strana budoucnosti

Jsou tři dny po volbách a naproti mně sedí v kanceláři místopředsedy Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, šéf Starostů a nezávislých. Právě toto emancipované hnutí lokálních politiků dokázalo v krajských volbách podle dat Medianu nejvíce nahlodat voličskou základnu hnutí ANO. Starostové vyhráli volby v Libereckém kraji, skončili druzí ve středních Čechách. Celkově dosáhli bezmála deseti procent hlasů, což znamená pro zatím ne zcela celostátně ukotvenou stranu velký úspěch.

Petr Gazdík je „na koni“, ačkoli jeho červené oči a bledý obličej značí únavu.

„Vyjednáváme o krajských koalicích téměř nonstop,“ říká. Není se čemu divit.

Starostové měli týden po volbách šanci na zisk dvou hejtmanských křesel, a tedy na pomyslné třetí místo ve volbách. Čím to? Proč dokázali právě oni oslovit desetinu všech voličů?

„Lidé začínají chápat, že nestačí vytáhnout pár králíků z klobouku, tvář šéfa a k tomu pár desítek či stovek milionů kona run,“ říká trochu „naučeně“ Gazdík. Ale co když je ten klíč k hlasům jinde? Starostové nijak neskrývají, že nejsou ani levicoví, ani pravicoví. Tradiční politická ideologie v hlavách zkušených vůdců obcí narazila. Stejně jako v hlavě Andreje Babiše.

„Naše ideologie je cizí ošklivé slovo, které se jmenuje subsidiarita. Útočí na korupci, byrokracii, kterou způsobuje to, že se nerozhoduje blíže občanovi. Kdyby se rozhodovalo, mnoho těchto problémů by odpadlo. Subsidiarita je jasně středová, možná mírně středopravicová, mohou ji podporovat pravicové i levicové strany,“ připouští výhody svého postavení Petr Gazdík. Zároveň dodává: „Starostové jsou strana budoucnosti. Je jen otázka, jestli je to už společnost zralá, nebo potřebuje ještě další nárazy od klasických politických stran.“

Odspoda nahoru

Kromě toho, že si Starostové říkají „hnutí“, kritizují „klasické politické strany“ a zdůrazňují svou „neideologii“, chce předseda Gazdík hledat na kandidátku do sněmovních voleb „odborníky“. Není vám to trochu povědomé?

Lídr úspěšné kandidátky Starostů do Středočeského kraje a respektovaný starosta Kolína Vít Rakušan se snaží podobu svého hnutí s ANO vyvrátit. „Jsme antipól ANO. Kritizujeme, že je politika řízena centrálně a shora. My chceme více práv pro samosprávy a stavíme hnutí odspoda nahoru,“ namítá muž, o jehož politickém kreditu svědčí i to, že sám Andrej Babiš mu dal po volbách veřejně přednost při výběru středočeského hejtmana před vlastní kandidátkou Jaroslavou Jermanovou.

„Je tu ještě jeden výrazný rozdíl. My nejsme ochotni spolupracovat s komunisty,“ naráží Rakušan na současné námluvy hnutí ANO s komunistickou stranou jak na krajské úrovni, tak na té celostátní. Starostové ale naopak byli ochotni spojit se v krajských volbách například se Svobodnými, kteří popírají smysl evropské integrace. To je přitom v přímém rozporu s programovými body starostovského hnutí.

Rakušan se nakonec může stát jednou z tváří Starostů i pro sněmovní volby.

Už projevil ochotu příští rok hnutí pomoci. Ještě více preferenčních hlasů než on získala ve středních Čechách populární předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Ke hnutí se přidala jako dlouholetá zastupitelka středočeské obce Pyšely.

Petru Gazdíkovi se ale hned po volbách přihlásilo esemeskami dalších zhruba dvacet známých osobností, které jsou připravené za Starosty ve sněmovních volbách kandidovat. Mezi nimi jsou například lékaři či vysokoškolští učitelé.

V porovnání s dlouhodobou personální nouzí hnutí ANO Petr Gazdík jen pichlavě ocitoval někdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka: „Nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má?“

Gazdík v rozhovoru pro týdeník Euro uvedl, že on sám by upřednostnil, kdyby Starostové na kandidátce do Poslanecké sněmovny spolupracovali ještě s jinou politickou stranou. Se kterou, zatím neupřesnil.

A zjevně o t om ještě ani není rozhodnuto. Jisté je jen to, že to už nadále nebude TOP 09.

Plzeňská trojka

Když se Andrej Babiš několik dní po volbách rozčílil na svém twitterovém účtu kvůli sestavování krajské koalice na Plzeňsku, nechtěně na sebe prozradil, kdo mu může v budoucnu šlapat v rozletu na paty. Jsou to právě tři plzeňští politici, které ve svých tweetech napadl a kteří mají za sebou volební úspěch. Hejtmanem byl v Plzni zvolen bývalý generální ředitel a spolumajitel Škody Transportation Josef Bernard. Svou manažerskou a byznysovou zkušeností výrazně nabourává smysl Babišových billboardů o tom, že jedině šéf ANO přivede do politiky „zkušené praktiky, kteří rozumějí reálnému světu“.

Tyto poutače mimochodem visely i v Plzeňském kraji.

Babiš ve svém tweetu napadl Bernarda za „podivnou privatizaci Škody“ a „za vysávání peněz touto firmou z Českých drah a pražského dopravního podniku“. Bernard již dříve v rozhovoru pro Euro TV uvedl, že byl „profesionálním manažerem, předtím zaměstnancem, který o historii vlastnictví nic nevěděl a nebyl účasten privatizace podniku“. V souvislosti se zakázkami pro státní a městské společnosti ale připustil, že stát a města Škodě pomohly tím, že upravily podmínky tendrů, aby se jich mohla dříve zdecimovaná firma účastnit.

Babiš napadl i další úspěšné plzeňské politiky - Jiřího Pospíšila za TOP 09 a Martina Baxu z ODS. Europoslanec Pospíšil dokázal v krajských volbách přeskákat díky kroužkům z 50. místa kandidátky na první. Baxa dovedl plzeňskou ODS k nejlepšímu výsledku v celé zemi, k téměř 15 procentům. Babiš oba napadl, že je „řídí plzeňský kmotr ODS Roman Jurečko“. Oba jsou skutečně Jurečkovi blízcí, ale zároveň jsou schopni v kraji dlouhodobě úspěšně oslovovat pravicové voliče, což výsledkům hnutí ANO škodí.

Pospíšil stál o to, aby obě pravicové partaje spolupracovaly v předvolební koalici alespoň na krajské úrovni. Bývalý ministr spravedlnosti a místopředseda ODS se dosud zcela nevzdal myšlenky na spojení stran i v celostátní politice. To se ale v blízké budoucnosti jeví jako nereálné.

Podobně jako návrat Pospíšila do domácí politiky. Europoslanec teď podle svých slov čeká na vnitrostranickou reflexi slabých volebních výsledků TOP 09 a možná i na rezignaci předsedy strany Miroslava Kalouska, s nímž ho nepojí příliš vřelé vztahy.

V sociální demokracii rok před sněmovními volbami zcela jistě posílí jihočeský hejtman Jiří Zimola. Dokázal jako jeden ze dvou hejtmanů za ČSSD znovu vyhrát volby, před třemi roky přitom patřil do skupiny oranžových rebelů okolo Michala Haška. Je pravděpodobné, že Zimola příští rok na jaře získá také funkci ve vedení strany. Mohl by nahradit Haška a postavit se do role neformálního šéfa vnitrostranické opozice, který se na rozdíl od Sobotky soustředí na oslovování ztracených levicových voličů z venkovských regionů. *

Nový Hašek

Čerstvý hlavní rebel ČSSD Jiří Zimola v rozhovoru pro týdeník Euro nastínil boj proti Babišovi K Sobotkovu plánu oslovit více mladších a liberálních voličů z velkých měst:

Je to jedna z cest. Já si ale z pohledu jihočeského hejtmana myslím, že by ČSSD měla oslovovat také lidi práce, lidi z nejrůznějších profesních a zájmových sdružení, lidi, kteří žijí své obyčejné životy třeba na jihočeském venkově a pro které je městský liberál pojmem, jemuž nerozumí.

K Sobotkově síle vzdorovat Babišovi:

ČSSD není jen Sobotka, Chovanec nebo Zimola. Strana má 20 tisíc členů a každý předseda by si k sobě do týmu měl přibrat takové lidi, kteří budou schopni jednotlivé voličské skupiny oslovovat. Když nedokážu oslovit myslivce, hasiče, rybáře, včelaře nebo houbaře, musím mít vedle sebe někoho, kdo mluví jejich jazykem.

K budoucnosti Michala Haška v ČSSD:

Já si vážím každého sociálního demokrata, který dokáže přinést hlasy. A Michal Hašek toho v této oblasti hodně odvedl. To, že mu voliči dali stop, neznamená, že je neschopný. Doufám, že zakotví v nějaké profesi vzhledem ke své odborné erudici. ČSSD by si takových lidí měla považovat. Tito lidé mohou do myšlenek či strategie ČSSD promlouvat i z pozice členů či poradců.

K Sobotkovu záměru více otevřít stranu a kandidátky nestraníkům, lidem zvenku:

Pan předseda výslovně ocenil, že jsme do krajských voleb v Jihočeském kraji nominovali v první desítce dva nestraníky, zástupce zájmových sdružení. Souhlasím s otevíráním kandidátek lidem, kteří mohou přinést hlasy.

K odpovědnosti za slabší výsledek ČSSD ve volbách:

Voliči dali přednost hnutí ANO, i když naše krajské vlády fungovaly dobře, opravovaly se silnice, fungovala i vláda na celostátní úrovni, navyšovala se minimální mzda. My si musíme říct, nakolik za to může nesrozumitelnost ČSSD, když vysvětluje lidem tyto úspěchy, kauzy nebo pseudokauzy některých našich členů v krajích nebo únava voličů z našich kandidátů.

Josef Bernard svou manažerskou a byznysovou zkušeností nabourává hesla Babišových billboardů o tom, že jedině šéf ANO přivede do politiky „praktiky, kteří rozumějí reálnému světu“. Babiš už si na sněmovní kampaň pořídil multimediální kamion, který bude v následujících měsících brázdit Česko a sbírat hlasy.

Starostové nijak neskrývají, že nejsou ani levicoví, ani pravicoví. Tradiční politická ideologie v hlavách zkušených vůdců obcí narazila.