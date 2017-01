Kdo se směje naposled

Jan Harangozzo je muž, který žije se záviděníhodnou lehkostí. Svého času vlastnil Vysokou školu Karla Engliše, dva roky byl manželem televizní moderátorky Anety Savarové, a když ho obžalovali z podílu na konkurzních podvodech Berkova gangu, soud ho všech obvinění zprostil.

Roku 2011 mu Západočeská univerzita v Plzni coby zřejmě nejrychlejšímu ze všech „rychlostudentů“ odebrala titul magistra práv. Soudní tahanice se táhla léta, a když Krajský soud v Plzni toto „odtitulování“ před 14 dny konečně, byť zatím nepravomocně potvrdil, ukázalo se, že je Harangozzo zase o krok napřed.

Svůj v tuto chvíli neexistující magisterský titul totiž dokázal dobře zužitkovat: na jiné škole si díky němu pořídil titul doktora práv (JUDr.) a sebrat mu ho nejspíš vůbec nebude snadné.

Kromě zmíněného plzeňského rozsudku padl v posledních týdnech ještě další důležitý verdikt. Nejvyšší správní soud v prosinci definitivně stvrdil, že další z „rychlostudentů“ - předseda Sdružení sportovních svazů České republiky -Zdeněk Ertl definitivně přišel o své dva tituly (Mgr. a JUDr.). Jenomže i on je nad věcí. Titul JUDr. (jak se může každý přesvědčit na webu zmíněného sdružení) používá dál a tvrdí, že práva mezitím absolvoval jinde.

Stav šest let trvajícího „zápasu“ Západočeská univerzita vs. deset rychlostudentů se těmito rozsudky ustálil na skóre 9:1 a zjevně se už nijak divoce měnit nebude. Pro školu je to slušný výsledek, ovšem Harangozzo (u Ertla to tak jasné není) ji dokázal o pěkný kus slávy obrat.

Doktor práv Harangozzo

Samotného Jana Harangozza se týdeníku Euro sehnat nepodařilo. Fakt, že na jiné vysoké škole získal titul doktora práv, který zatím nikdo nezpochybnil, však potvrdil -přímo na chodbě Krajského soudu v Plzni - jeho advokát Radek Ondruš. Titul JUDr.

navíc před Harangozzovým jménem stojí hned v několika rozsudcích a své o něm vědí také soudci, kteří případ rozhodují.

Například plzeňský soudce Václav Roučka, jehož senát před čtrnácti dny potvrdil odebrání magisterského titulu Harangozzovi. „Z jaké školy titul JUDr.

má, nevím, ale tuto zvláštnost, až absurditu jsme vnímali také,“ říká Roučka s tím, že nový Harangozzův titul nehrál v rozhodování soudu žádnou roli. Podobně na věc hledí i soudce Filip Dienstbier z Nejvyššího správního soudu, který se složitým případem zabýval loni v létě: „Nekladli jsme si otázku, jestli existuje nějaké právní řešení této situace, protože to pro posouzení věci (správnosti či nesprávnosti odebrání magisterského titulu -pozn. red.) nebylo třeba.“

Zjistit, kde Harangozzo k doktorskému titulu přišel, není vůbec snadné. Centrální registr akademických titulů neexistuje a kromě čtyř českých právnických fakult ho mohl získat vlastně kdekoli v zahraničí.

Obvyklý podezřelý - Vysoká škola Danubius v šestitisícovém slovenském městečku Sládkovičovo, na které se stal doktorem práv například někdejší jihomoravský hejtman Michal Hašek - tentokrát „viníkem“ s nejvyšší pravděpodobností není. Prorektorka školy Alice Harajová to rozhodně popřela: „Titul JUDr. získal v roce 2009 na Bratislavské vysoké škole práva, a ne na naší Vysoké škole Danubius.“ Jde sice o jednoznačné vyjádření, ovšem vzhledem k tomu, že ho až do uzávěrky tohoto vydání týdeníku Euro Harangozzo nepotvrdil a Paneurópska vysoká škola (tak se dnes Bratislavská vysoká škola práva jmenuje) se ke konkrétním jménům odmítá vyslovit, je na něj třeba hledět s opatrností.

Sebrat, či nesebrat?

Otázkou také zůstává, co s Harangozzovým doktorským titulem bude dál. Jasné je jedno, případná cesta k jeho odebrání bude složitá, byť na titul svým způsobem nárok nemá, protože mu pro něj chybí zásadní předpoklad - titul magistra práv.

Jenže zrušit mu ho může jen škola, která mu jej udělila, a teoreticky i soud na základě žaloby ve veřejném zájmu. Podobné žaloby může podávat nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, jeho mluvčí se však k Harangozzovu případu zatím nechtěl konkrétně vyjádřit.

Titul JUDr. sice hezky vypadá (dodejme, že Harangozzo ho na rozdíl od Ertla nepoužívá), ale samospasitelný také není. Například advokátem by se Harangozzo, kdyby něco takového tedy chtěl, stát nemohl. Advokátní komora totiž vyžaduje, aby měl advokátní koncipient ukončené magisterské právnické vzdělání na české škole, což se jej jaksi netýká. Příliš mnoho politiky

Snad ještě zapeklitější je případ Zdeňka Ertla. O svých titulech se sice prostřednictvím své asistentky odmítl s autorem tohoto článku bavit, nakonec s ním však zabředl do přiměřeně čilé, ovšem předčasně ukončené e-mailové výměny názorů. Na otázku, proč odebraný titul JUDr. používá, nejdřív neodpověděl s tím, že je „v současné době hodně zaneprázdněn“ a připravuje ústavní stížnost. Druhý e-mail se od toho prvního lišil a končil nijak neupřesněnou poznámkou: „Jinak práva jsem dokončil i na jiné škole.“ Na další dotaz, na jaké škole se tak stalo, odvětil Ertl poněkud záhadně: „Je vtom moc politiky, počkám do vyřízení ústavní stížnosti.“ Ten samý - ještě dvakrát opakovaný - dotaz už zůstal zcela bez odpovědi.

Žádný advokát, soudce ani vysoká škola v tomto případě vodítko neposkytli. Jinak řečeno, nezbývá než si o věci myslet své.

Doklad či osvědčení

Západočeská univerzita zrušila po „aféře plzeňských práv“ deseti bývalým studentům celkem 12 titulů: jednoho bakaláře, sedm magistrů, tři JUDr. a jeden Ph. D. Kromě již zmíněného Harangozza s Ertlem šlo třeba o šéfa plzeňských strážníků Luďka Hosmana či děti „kmotra“ Mrázka - Michala a Moniku. Sedm postižených neučinilo nic, ovšem Harangozzo, Hosman a Ertl podali žaloby kvůli způsobu (jeho architektem byl advokát a někdejší náměstek ministra spravedlnosti František Korbel), jakým je vedení školy o titul připravilo.

Nejdřív to vypadalo na těžkou prohru univerzity, protože Harangozzo a Hosman v květnu 2015 u Krajského soudu v Plzni uspěli. Soud tenkrát rozhodl, že vysokoškolský diplom je jen dokladem, a nikoli osvědčením a de facto ho nelze zrušit, protože stejně, jako je podmínkou pro získání diplomu státnice a obhajoba diplomky, tak naopak pro odebrání titulu je „nutné nejprve učinit neplatnými právě onu státní závěrečnou zkoušku a obhajobu diplomové práce“. Jenže státnici i diplomku (u Hosmana šlo o bakalářskou zkoušku a bakalářskou práci) jim zkušební komise uznala, a nebylo tudíž co řešit.

Nejvyšší správní soud na to šel loni v červnu jinak. Diplom je podle něj i osvědčením a rektor školy ho zrušit může.

Hosman svůj bakalářský titul uhájil znovu a definitivně, protože školu normálně vystudoval, když „pouze“ opsal svou bakalářskou práci a rozhodnutí, jestli šlo o plagiát či nikoli, označil Nejvyšší správní soud za „otázku odbornou“, o které může rozhodnout výhradně zkušební komise a nikdo jiný (rektora či soud nevyjímaje).

Harangozzo ovšem v Plzni nesložil ani jednu zkoušku, studium od přijetí až po udělení magisterského titulu mu zabralo pouhé dva měsíce a navíc se ve školní knihovně nikdy nenašla jeho diplomka. Hájil se sice tvrzením, že všechny potřebné zkoušky složil na jiné škole, ovšem doklad o tom - podobně jako diplomka - není k nalezení. Jinak řečeno, mohlo jít o podvod od samého začátku a škola ho v takovém případě neměla ke státnicím vůbec pustit. Nejvyšší správní soud proto věc vrátil krajskému soudu s tím, aby zjistil, jak to ve skutečnosti bylo. A krajský soud před 14 dny rozhodl, že Harangozzo skutečně neměl na státnici nárok, a škola mu tudíž titul zrušila po právu. O věci bude nyní znovu rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Až do úmoru

Ještě krátce k Ertlovi. Ten podle rozhodnutí rektora o odebrání titulu absolvoval práva za dva a půl měsíce a uznány mu prý byly zkoušky, které v 70. letech absolvoval na elektrotechnické fakultě. Sám Ertl to sice v žalobě odmítl s tím, že na škole pobyl celých 15 měsíců a uznány mu byly zkoušky z jeho předchozího studia práv v 90. letech, ovšem vůbec nedostal šanci svou pravdu hájit. Dopustil se totiž školácké chyby a žalobu podal pozdě (s trochou škodolibosti bychom mohli poznamenat, že to s tím studiem práv opravdu nepřeháněl), takže ji soudy bez dalšího zkoumání odmítly.

Sebrat tituly Harangozzovi s Ertlem trvalo šest let a závěrečné slovo vlastně dosud nezaznělo. Pokud se školy a soudy pustí do rušení jejich nových titulů, bude to ještě dlouhé souzení.

O autorovi| Václav Drchal, drchal@mf.cz