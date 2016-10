Karel Bor • generální ředitel

Novým generálním ředitelem skupiny Lexxus Group se stal Karel Bor. V nové funkci zúročí dlouholetou praxi ve vedoucích pozicích developerských a realitních společností, mezi něž patří například realitní kancelář Knight Frank, skupina Immoflnanz Group či developerská společnost UBM. V těchto Hrmách získal bohaté znalosti a zkušenosti v oblasti prodeje či pronájmu rezidenčních a komerčních nemovitostí i na poli developmentu a investiční činnosti. Karel Bor vystudoval The University of Glasgow, kde získal titul MBA, a The College of Estate Management v Readingu.