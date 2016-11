Jsme pekárna, ne rozpékárna

Všichni o kvalitě mluví, ale málokdo ji skutečně drží. „My jsme dobří vtom, co děláme,“ říká René Hesoun, ředitel hypermarketu Globus Ostrava.

* Co pro vás znamená vítězství v Diamantové lize kvality a další dvě získané ceny?

Je to potvrzení skvělé práce celého týmu a také našich vysokých standardů. Zároveň je to rovněž velký závazek do budoucna, abychom i nadále naše služby poskytovali na té nejvyšší úrovni a pro naše zákazníky byli oblíbeným místem k nákupu.

* Proč zákazníci ve vašem obchodě rádi nakupují?

Jsme dobří vtom, co děláme. Jiné značky o řadě věcí často jen mluví, my to u nás ale skutečně děláme. V našem řeznictví denně bouráme a zpracováváme maso od brzkého rána, aby ho měli zákazníci na pultech vždy čerstvé. Jsme také skutečná pekárna, ne rozpékárna. Každý den vyrábíme čerstvé pečivo a díky tomu do něj nemusíme přidávat zbytečné stabilizátory. Jako první hypermarket jsme také začali šestkrát týdně vyrábět vlastní knedlíky, které neobsahují žádné konzervanty a barviva a jsou pouze ze základních surovin. Od května roku 2014 je mohou naši zákazníci koupit i v oddělení čerstvých potravin. Knedlíky jsou velmi oblíbené i mezi zákazníky naší Globus restaurace, kde loňská produkce dosáhla 30 tisíc kusů.

* Nakolik spolupracujete s regionálními producenty potravin?

Učím dál více lidí se probouzí zájem o lokální produkty. A Ostravsko není výjimkou. Proto se soustředíme na potraviny, které jsou vypěstované nebo vyrobené přímo u nás v regionu, a daří se nám to. Veškeré vepřové a hovězí maso v našem řeznictví pochází výhradně od spolehlivých českých a moravských dodavatelů. Stejný přístup zaujímáme i v naší pekárně. Mouku odebíráme od osvědčených moravských mlynářů a pochází z obilí z moravských polí. Všichni výrobci kvalitních potravin mají unás otevřené dveře. Jsme rádi, že podporou místních pěstitelů a výrobců pomůžeme nejen jim, ale celému regionu a rozšíříme a zatraktivníme také nabídku pro naše zákazníky.

* Současným trendem je zdravý životní styl. Zaměřujete se i na tuto oblast?

Tento trend vnímáme už několik posledních let. Spolu se zájmem o zdravý životní styl roste i zájem zákazníků o různé skupiny potravin. Lidé jsou lépe informovaní a zajímají se, co všechno mohou pro své zdraví udělat. Mnoho zákazníků již také například bio nevnímá pouze jako životní styl, ale rovněž jako záruku kvality, o kterou se mohou opřít další lifestylové směry jako raw, vegan, bezlepek a podobně. Vyberou si u nás vegetariáni, vegani, makrobiotici i lidé s intolerancí na lepek či laktózu. Sortiment „zdravého světa“ jsme rozšířili, a zákazníci tak najdou více než 1300 produktů na jednom místě. Naším dlouhodobým cílem je vycházet vstříc různým skupinám zákazníků s jejich různými stravovacími preferencemi a návyky.