Jídlo Z cvrčků vyhrálo

Dovážet cvrčky z Thajska, kde se pěstují v kádích, a pak z nich umixovat „hmyzí musli“, které je ekologické a výživné. To je nápad. Aspoň tak to přišlo porotě českého finále mezinárodní soutěže Chivas Regal The Venture, která hledá podnikatelské projekty s příznivým vlivem na společnost. Radek Hušek a Daniel Vach vysvětlili týdeníku Euro podstatu svého projektu.

* Co je vaší hlavní motivací?

Naší hlavní motivací je udržitelnost - chceme západní civilizaci poskytnout alternativní způsob stravování, morálnější a k přírodě šetrnější. Vyrábíme jakési musli tyčinky, jejichž hlavní součástí je mouka z cvrčků. Bílkoviny získané z hmyzu jsou stejně kvalitní, ne-li lepší než bílkoviny, které konzumujeme v mase savců, ptáků či ryb. Hmyz a jeho konzumace jsou jedním z řešení problémů environmentální udržitelnosti. Když si vezmete, kolik vyprodukují stáda dobytka skleníkových plynů, kolik zkonzumují vody a jaké množství antibiotik se kvůli jejich chovu dostane do volné přírody… A navíc je tu i morální aspekt, tedy zabíjení vyšších zvířat.

* Proč zrovna cvrčci?

Přemýšleli jsme o více druzích. Na světě je asi devatenáct set jedlých druhů hmyzu, například švábi. Ty jsme však zamítli kvůli jejich nepříliš dobré pověsti. Pro cvrčky domácí hovoří například to, že jsou schopni hromadného chovu a mouky z nich se produkuje stále víc, což její cenu každý rok sráží zhruba o 30 procent.

* Odkud cvrččí mouku dovážíte?

Cvrčci se chovají ve velké části Asie. My mouku dovážíme z Thajska. Jejich produkce pochopitelně splňuje všechny hygienické standardy a navíc dotyčná fair trade chovatelská farma zaměstnává ženy, které by jinak práci těžko hledaly. Také toto je náš další záměr - společensky prospěšné podnikání, které pomůže řešit nejen environmentální, ale i sociální problémy.

* V jakých podmínkách se cvrčci chovají?

Na farmách většinou cvrčky chovají ve velkých kádích. Krmí se hlavně bioodpadem a potravu mění na protein s velmi vysokou efektivitou. Při vhodné teplotě (což je zhruba 30 stupňů - pozn. red.) dospívají cvrčci během šesti týdnů. Dorostlí cvrčkové se nechají tři dny bez potravy, aby se pročistili. Pak se opláchnou vodou a zchladí. Zpomalí jim to metabolismus a začnou hibernovat. Usmrtí se zmrazením. Podle současného mínění vědy při tom bolest necítí.

* Podnikat v hmyzí gastronomii je dost neobvyklé. Kde se ten nápad vzal?

Dostaly se nám do ruky materiály o pojídání hmyzu i doporučení světové Organizace pro výživu a zemědělství soustředit se na jeho využití. Na stejné množství hmyzího proteinu je totiž potřeba dvanáctkrát méně krmiva než v případě skotu. Konzultovali jsme to s výživovými poradci a napadlo nás vyrábět tyčinky s hmyzím proteinem: jako prémiovou potravinu, určenou hlavně pro západní země, protože Evropa a Severní Amerika jsou jediné oblasti, kde se hmyz jako potravina zatím příliš nevyužívá. Založili jsme společnost Sens Foods, která vyrábí tyčinky Protein Bar a Energy Bar. S tyčinkami jsme poté vyrukovali na crowdfundingovém webu Kickstarter. Plánovaných deset tisíc eur se podařilo vybrat s předstihem, což nám stačí na výrobu čtyř tisíc tyčinek. Od toho pak byl už jen krůček k účasti v soutěži Chivas Regal The Venture.

* Co plánujete do budoucna?

Už během této soutěže jsme absolvovali mentoring, který nám může pomoci naši ideu prosadit. Před finále v New Yorku pojedeme na podobnou přípravu do Oxfordu. Zatím jsme se soustředili spíše na ty, kteří vědí, že se způsobem našeho stravování je něco špatně, a snaží se to třeba z etických důvodů řešit. Nyní si chceme vybrat za cíl lidi, kteří se o nové pohledy na stravování příliš nezajímají. Chceme fungovat jako nadnárodní společnost, prezentovat prémiové výrobky, které svým způsobem mohou být „sexy“ a změnit zažitý způsob stravování. Nemělo by zůstat jen u tyčinek. V Belgii už například nabízejí hmyzí burgery. My chceme spustit výrobu těstovin a také chleba.

O autorovi| Ivan Verner spolupracovník redakce