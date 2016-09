JENDA UŽ JEDE

Jana Velebu, senátora a šéfa Strany práv občanů (SPO), jíž radši odebral své jméno i Miloš Zeman, ve volební kampani určitě nepřehlédnete. Bývalý zemědělec, šéf Agrární komory, blízký přítel i velký obdivovatel prezidenta a také milovník venkova brázdí Vysočinu ve velkém červeném zetoru, své celoživotní lásce. „Zvelebíme Vysočinu“ má napsáno na straně vleku, který táhne za sebou.

„Dvacátého prvního srpna 1968jsem byl ještě jako student na brigádě v Zetoru, v 80. letech tam vyráběli 28 tisíc traktorů ročně“říká mi devětašedesátiletý Veleba ráno na náměstí v Novém Městě na Moravě, odkud startuje svou spanilou jízdu. Ta obsahuje 19 etap s celkovou délkou tři tisíce kilometrů a skončit má až zvolením Veleby do krajského zastupitelstva Vysočiny. Bude to fuška: Zetor Crystal 160 má maximálku 42 kilometrů za hodinu a senátor v něm už dlouhou dobu neseděl, takže jeho jízda zrovna nepřipomíná formuli 1.

„Jinak z mé strany to není póza, vystudoval jsem tehdejší Vysokou školu zemědělskou v Brně, obor mechanizace zemědělství. Za volantem různých typů zetorů jsem strávil mnohé prázdniny a jeden takový, Zetor 3511, rok výroby 1971, mám na chalupě“napsal mi Veleba těsně před startem své kampaně. Vůbec o tom nepochybuji: celou svou politickou kariéru hájí venkov, podle něj poslední oázu zdravé morálky. A nejen on miluje Zetor. „Hlavně je to česká výroba“ opakuje mi několikrát jeho pomocník a vodič během jízdy.

Zastavím to perpetuum mobile

„Jendo, chceš mikrofon?“ ptá se Veleby člen jeho volebního týmu, který jako by celý esteticky vypadl z venkovských filmů Zdeňka Trošky. Ostatně ne náhodou: Veleba má Trošku rád nejen za jeho filmy, ale i jako „umělce, znalce lidské duše venkovského člověka a vlastence“. A rád se o tom - stejně jako o mnohých jiných věcech - rozepíše na Facebooku, svém novém velkém útočišti, kde neplatí žádná pravidla.

„Chci mikrofon“ odpovídá Veleba, jejž akce Ligy proti rakovině odsoudila do horního cípu náměstí, kde kromě nás skoro nikdo jiný nechodí. „Dneska je tady na náměstí historická chvíle, protože tady dnes začíná předvolební kampaň… Historická chvíle proto, že máme dobrý tým a oslavíme úspěch… A narušíme stojaté vody, kdy na kraji vládne jedna strana,“ říká Veleba na náměstí svému týmu a kandidátům.

Jeho kampaň sice připomíná Troškovy filmy bez venkovského sexu, udělat z něj ale populistického nativistu hájícího nevzdělané burany by byla chyba. Za SPO kandiduje i šéfka banky v Jihlavě, primářka neurologického oddělení třebíčské nemocnice, IT specialista, právník nebo mladý podnikatel - ti všichni cítí, že právě Veleba hájí jejich názory. Anebo vysoký generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško, který na mítink dorazil na motorce celý v koženém.

I on se nedávno rozpovídal v médiích.

Kromě naší vlasti hájil před NATO i Rusko a také Donalda Trumpa. „Dovedete si představit ženu včele nejmocnějšího státu světa po zkušenostech s nejmocnější ženou Evropy?“ položil generál v Parlamentních listech rétorickou otázku. Právě téma imigrace je pro Velebu stěžejní, i proto se do krajských voleb spojil se řvounem Tomiem Okamurou. Ten na uprchlíky a muslimy přesedlal z „bordelu“ jménem Česko a také z Romů. Prostě se začali líp prodávat.

„Na jaře bude druhá vlna imigrace,“ vykrádá Veleba na náměstí Zemana. „Ale budeme dělat i krajská témata, jako je třeba dopravní obsluha. Tady je 704 vesnic, ale většina silnic je ve špatném stavu. Všechno to souvisí i s tím, aby tady zůstávali mladí lidé a vzdělanost,“dodává. Těžko říct: o vzdělanosti, mladých ani silnicích se od Veleby na Facebooku moc nedovíte, i když tady o nich místo migrace uslyšíte od místních, kteří pracují i za 10 tisíc korun měsíčně v hotovosti. Spíš se od něj dočtete 0 Zemanovi, migrantech nebo muslimech.

A také o České televizi, jež se senátorovi už dlouho válí v žaludku jako valník starých knedlíků. „Chceme zrušení koncesionářských poplatků pro zdravotně postižené a seniory. Česká televize by konečně byla přinucena hospodařit, protože to je perpetuum mobile, které nikdo nekontroluje,“ pokračuje Veleba. A dojde samozřejmě i na Zemana, společně s migrací jeho jediné skutečné téma.

Hanobení prezidenta dělá z Veleby, jinak v podstatě klidného člověka, zlého pana Hyda, co musí i v noci na Facebook.

Naposled mu nedala spát kritika, kterou na adresu prezidenta směroval vysoký bafuňář OSN. „Na to nemám slov, zarazilo to 1 odpůrce Miloše Zemana. Tady se ukazuje jediná věc, že má Zeman pravdu,“uzavře senátor svůj jednodušší logický kruh, než nastartuje traktor.

Rád to mám v ruce

„Když držím volant, tak se cítím jistěji,“ usmívá se na mě Veleba, než mu traktor chcípne při prvním pokusu o rozjetí.

Sedím vedle něj na sedátku pro spolujezdce a oba nás přes čelní sklo spaluje horké letní slunce. „Jsem rád, že jde teď Zetor znovu nahoru, i když už dělají méně traktorů.

Důležité je, že se zachránil. Bral jsem kvůli turné několik zkušebních jízd, ale tohle je nový typ, na kterém jsem nikdy nejezdil,“ vysvětluje, zatímco nás vedle sebe zvenku fotí fotografové. Vypadat jako dvojka kandidátky SPO nebyl tak docela můj původní záměr. Útlá kabina traktoru sbližuje, a tak se Veleby ptám na několik naléhavých věcí. Například jak řídí Českou televizi Evropská unie? „V naší zemi existuje organizace, která každý měsíc vybírá od občanů 135 korun, nikdo ji nekontroluje a její činnost ovlivňují pokyny a direktivy ze zahraničí a Sobotkova vláda. Ptáte se, kdo to je? Je to Česká televize! Není naše, řídí ji pokyny Evropské unie a úzká skupina politiků.

My ji pouze platíme. Ročně přes šest miliard korun… Nechceme už poslouchat prolhané politicky korektní pohádky o nešťastných islamistech, kteří vraždí Evropany z deprese a v psychické tísni. Nechceme poslouchat zkorumpované a hloupé politology, kteří melou o multikulturní Evropě. Odmítáme cenzuru nepohodlných lidí a názorů a informací,“ napsal Veleba na Facebooku.

„To si neuvědomuju. To jsem se asi špatně vyjádřil,“ diví se teď. Ve skutečnosti mu samozřejmě nejde o hospodaření ČT, protože ani netuší, o kolik peněz celkem by veřejnoprávní televize přišla, kdyby poplatky přestali platit senioři a zdravotně postižení; ví jen, že na Vysočině by to bylo „asi 80 milionů korun“.

Veleba bojuje za to, aby byl častěji v televizi, protože si prý vůbec nepamatuje, kdy tam byl naposled. „Není to pocit, ale jsem přesvědčen, že Česká televize neplní svou veřejnoprávní funkci. Není nestranná. Zejména zpravodajství nikdo nechce.

Dostávají v něm prostor pořád ti stejní lidé,“ myslí si.

Krátce před svým traktorovým turné si také veřejně popovídal s Okamurou o tom, jaký „výprask“ dostala při své nedávné návštěvě v Praze německá kancléřka Angela Merkelová. Jaký výprask, ptám se. „Mně to tak připadalo, protože kam se vrtla, tam proti ní bylo veřejné mínění,“ odpovídá Veleba. Pravda je, že proti Merkelové v Praze demonstrovala asi stovka lidí, zatímco stejný počet manifestoval sympatie k ní. „Víte, já jsem z jiného těsta než Okamura, ale program máme stejný. On možná použil z 90 procent program Miloše Zemana,“ dodává senátor. Konečně je to venku.

A jak chce Veleba z krajů zastavit nelegální migraci, když to nedokáže ani celá EU? Traktorem? „Když se dostaneme do zastupitelství aspoň v osmi krajích, tak už to bude určitá síla na to, abychom změnili legislativu. EU se začíná drolit. Zlobí skupina V4 a stavějí se zdi. Model EU je takový, že o nás rozhodují nikým nevolení úředníci,“ říká Veleba. Tak tedy znovu: jak to chce změnit z krajů, jichž se tato legislativa netýká a kde jsou jedinými uprchlíky místní, co prchají za lepším životem do Prahy nebo na Západ?

„Heledte, my se teď musíme zkonsolidovat…

Takže bych na příští zastávce nechal nastoupit vodiče,“ odpovídá mi senátor, zatímco mu v kopci vypadne rychlost. Jinými slovy: ven.

Byla taková doba

Zakrátko jsme venku z traktoru oba.

Stojíme spolu v Jimramově a kolem slyšíme zlé echo. „Jmenuji se Jan Veleba a mám rád Vysočinu. Tady jsem se narodil a tady mí rodiče hospodařili na 15 hektarech. Mám rád lidi na Vysočině, z nich jsem vzešel,“ pouští ve vesnici jeho tým promo nahrávku. Problém je, že ji současně, ovšem se zpožděním, pouští z několika různých zdrojů najednou, takže zní mírně apokalypticky. Jako by vás vesnicí pronásledovalo několik hlasů.

Ptám se Veleby, jak jde jeho venkovská morálka dohromady s tím, že zatímco jeho rodičům sebrali komunisté v roce 1956 hospodářství, on vstoupil do KSČ. Senátor se znovu mění v pana Hyda, podobně jako na Facebooku. „No a co?

Generál Petr Pavel byl taky v KSČ,“ reaguje naštvaně. Proč tam ale vstoupil on? „Vy jste mladý, vy tomu nerozumíte… Byla taková doba… Byl jsem na státních statcích a ředitel mi nabídl, abych tam vstoupil.

Měl jsem odbornost… Nebyl důvod stát někde v koutě s Kainovým znamením a čekat, až mě ostatní přeskáčou… Mě tyhle otázky fakt dráždí,“ neusmívá se vůbec Veleba.

Nejvyšší čas na zdravý selský rozum, který nám slibuje i on. A kde jinde ho najít než v hospodě? „Migrace nás vůbec nezajímá. Tady žádní migranti nejsou, ale pořád o tom slyšíte v televizi, jako by nic jiného nebylo. Veleba mi je jedno. Ale Okamura, ten se vždycky chytá jen toho, co lidi chtějí slyšet… Tyhle strany mi připadají populistické. Kdyby se spíš všichni zajímali o to, že tady lidi dělají za 15 tisíc hrubého měsíčně,“ říká hospodská restaurace Jimram. Možná by měli do České televize pozvat raději ji. 0

