Jak ušetřit za počítačové licence? Půjčte si je

V Česku klesá podíl nelegálních softwarů. V posledních letech se podle společnosti SoftwareOne ustálil na pětatřiceti procentech, což zhruba odpovídá evropskému průměru. Firma, která zákazníkům pomáhá účelně pořizovat a spravovat počítačové programy, tento trend připisuje i jedné novince, ve které vidí budoucnost. „Hlavním trendem, který ovlivňuje nejen pořizování softwarových licencí, je cloud,“ naznačuje Dalibor Lukeš, head of services CEE společnosti SoftwareOne.

* Společnost SoftwareOne vstoupila na český trh před čtyřmi lety s cílem stát se lídrem v oblasti prodeje softwarových multilicencí. Jak se to z vašeho pohledu podařilo?

V oblasti prodeje multilicencí společnosti Microsoft jsme se již po přibližně dvou letech stali jedničkou na trhu a nadále zvyšujeme svůj tržní podíl. Současně posilujeme i v prodeji licencí od dalších výrobců softwaru. Také nás těší, že jsme se pro řadu společností stali strategickým partnerem pro plánování a nákup softwarových licencí.

* V Česku máte už kolem tisícovky klientů a získáváte silný přehled o trhu. Kolik procent licencí je v tuzemsku užíváno nelegálně a mění se časem toto číslo?

V posledních letech se, po postupném poklesu, podíl nelegálních softwarových licencí ustálil kolem 35 procent, což je blízko evropského průměru - to je dobrá vizitka. Dobrou zprávou také je, že firmy a instituce této oblasti věnují stále větší pozornost, a to i formou zavádění procesů pro správu softwarového majetku (tzv. SAM - Software Asset Management).

* Je tato snaha motivována jen narůstajícím povědomím o trestněprávní odpovědnosti za nelegální software ve firmách institucích?

efektivní správě softwarových licencí a především správnému plánování nákupů na základě aktuálního i plánovaného využívání, dokážou společnosti náklady na pořizování a vlastnictví softwaru optimalizovat. Pochopitelně procesně řízený, aktuální přehled o využívaných a pořízených licencích snižuje riziko nelegálního softwaru ve společnosti a tím i potenciální právní riziko. Ale právě ona možnost úspory při efektivním plánování nákupu je, a to především v poslední době, tím hlavním důvodem pro různé formy správy softwarového majetku a především poradenské služby před nákupem či obnovou softwaru.

* To je jistě zajímavá oblast pro hledání úspor. Existují v této souvislosti také nějaké aktuální trendy v oblasti pořizování softwaru?

Hlavním trendem, který ovlivňuje nejen pořizování softwarových licencí, je cloud. Z pohledu licencí je to především možnost pořídit software jako službu. To znamená, že například pro provoz firemního systému elektronické pošty nejenže nepotřebuji vlastní servery a nevynakládám takové prostředky na jeho provoz, ale současně nemusím ani jednorázově investovat do pořízení příslušných licencí. To mi umožní tyto náklady přesunout z investičního rozpočtu do provozního, řídit náklady dle aktuálního počtu uživatelů i mnohem lépe plánovat. Současně u některých produktů přináší pořízení licencí prostřednictvím cloudové služby možnosti, které klasické licencování nenabízí. Například při pořízení sady Microsoft Office prostřednictvím služby Office 365 mají uživatelé možnost využívat tyto produkty legálně až na pěti počítačích a dalších pěti mobilních telefonech či tabletech. Což nejenže přináší možné úspory při licencování více zařízení společnosti, ale i další přínosy, jako například zaměstnanecký benefit ve formě možnosti instalovat Office i na domácí počítače zaměstnanců.

O autorovi| Václav Herz, herz@mf.cz