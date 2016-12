Jak se vaří catering

Blíží se vánoční večírky a s nimi doba, kdy mají cateringové společnosti zdaleka nejvíce zakázek. Každý si určitě vybaví pár nepovedených rautů – vystydlé jídlo a prázdný bufetový stůl už v polovině večírku. I to se může stát. Stačí neodhadnout počet hostů nebo do propočtů nezahrnout „drobnost“ typu, že mezi návštěvníky bude více mužů dávajících přednost masu, či naopak žen, které si hlídají linii a místo dezertu zůstanou radši u salátu a ryby. Možná vám tohle genderové rozdělení přijde striktní, zkušenost však ukazuje, že tak to prostě je.

O tom, jak funguje catering na opravdu velkých akcích špičkové úrovně, jsem si těsně před vyprodaným koncertem Justina Biebera povídala se dvěma pány ze společnosti Bestsport, která provozuje pražskou O2 arenu: šéfkuchařem Tomášem Kněžem (na snímku) a food & beverage manažerem Otou Laubem.

Musím vás zklamat. Největší hvězdy si zpravidla vozí vlastní kuchaře a tým O2 areny jim poskytuje jen podporu. Žádnou pikantní historku o tom, co má kdo ze světových zpěváků nebo sportovců k jídlu nejraději, se mi proto vymámit nepodařilo. I když jeden detail, překvapivě související s kuchyní, mi nakonec pánové prozradili. Mladá hvězda zrovna začínajícího koncertu si údajně vymínila, že chce mít v backstage vlastní vířivku. Žádná strašná extravagance to sice není, ovšem drobný problém to přece jen způsobilo. S vířivkou na přání O2 arena úplně nepočítá, a tak vodu do ní museli ohřát v kuchyni.

71 754 menu

Do plné O2 areny se vejde až 18 tisíc hostů s tím, že klubové patro má kapacitu 1850 míst a Premier Club (luxusní restaurace určená výhradně pro klienty skyboxů) zhruba tisíc míst.

„Většina návštěvníků se stravuje na místech určených pro širokou veřejnost. Hostům, kteří mají pronajaté skyboxy nebo klubová sedadla, ale nabízíme kompletní cateringové služby. Snažíme se o to, aby zážitek z toho, co se děje na ploše, byl umocněný i zážitkem ze servisu, který poskytujeme,“ říká Laube.

Sama jsem na několika akcích ve VIP patrech O2 areny byla, a tak mě samozřejmě zajímá, jak to funguje. Například kolik kuchařů připravuje jídlo pro téměř tři tisíce osob, které obě VIP patra zaplní při exponovaných akcích typu mistrovství světa v ledním hokeji či tenisového Laver Cupu, který v Praze proběhne příští září. „Takové události jsou spolu s velkými korporátními akcemi mimořádné i pro nás. Otevíráme během nich i prostory, do nichž hosté normálně nemají přístup. Znamená to pro nás dlouhé měsíce příprav, pečlivé plánování, shánění spolehlivého personálu i dodavatelů. A nakonec nás stejně, jako při loňském hokejovém šampionátu, zaskočí, že jsme vydali 71 754 menu,“ vzpomíná Laube.

Šéfkuchař Kněž doplňuje další souvislosti: „Během běžně vyprodané akce tady vaří něco přes 70 kuchařů a dalších 30 lidí zajišťuje pomocné kuchyňské práce. Ovšem například dnes tu je koncert a zítra odpoledne hokejové utkání. Takže zatímco se hosté baví a konzumují to, co jsme na dnešek připravili, další tým už chystá catering na zítra. Při mimořádných akcích, jako bylo zmíněné mistrovství, se počet personálu ještě zdvojnásobí.“ Musíme znát své hosty

Nabídka jídel se mění podle konkrétní akce. Jinak vypadá catering, když na ploše duní koncert Kabátů, nebo se hraje hokej, jinak když zpívá Justin Bieber a hala je zaplněná mladičkými fanynkami a sem tam i jejich rodiči, kteří je přišli (většinou ne úplně dobrovolně) doprovodit.

Ptám se Tomáše Kněže, nakolik lze odhadnout, co budou hosté jíst. A bez vytáček dostávám upřímnou odpověď: „Mladé holky, které přijdou na Justina Biebera, si hlídají, aby byly štíhlé. Jedí spíš lehká a zdravá jídla. Dezertů si moc všímat nebudou, ale bude je bavit sushi.“ Při hokeji je všechno jinak. Chodí na něj z 80 procent muži a nejvíc „frčí“ pomalu pečené maso. Někdy jde vyloženě o catering na míru: „Když tu měl koncert Eros Ramazzotti, objednali jsme Marca Fadigu, italského šéfkuchaře oceněného michelinskou hvězdou. Naopak během koncertu Kabátů jsme připravovali jídla pojmenovaná podle jejich písniček. Chceme, aby to bavilo hosty i nás.“

Do arény na večeři

Prošla jsem si s oběma pány zázemí arény a nakoukla tam, kam se za normálních okolností nikdo mimo personál nedostane. Vcelku vím, jak funguje běžná, byť třeba velká restaurace, ovšem představit si provoz podobného kolosu lze jen těžko. Ze statistik plyne, že jeden host použije během velké akce v O2 areně šest talířů, šest vidliček a tři nože. Vynásobte si to třemi tisíci a zjistíte, že i obyčejné mytí nádobí mezi dvěma hokejovými zápasy vyžaduje slušnou porci strategického myšlení.

Přesto kdykoli jsem tu byla, fungoval catering na jedničku. „Nemůžeme si dovolit, aby nefungoval,“ říká Laube, „většinu hostů tu máme dlouhodobě a snažíme se jim poskytnout ten nejlepší možný servis.“ Udávat v takových objemech gastronomické trendy pochopitelně nejde. „Chceme se trendů ale přinejmenším držet. Naši hosté jedí ve špičkových restauracích a my chceme, aby se i u nás najedli dobře,“ dodává šéfkuchař.

Překvapilo mě, že prostory VIP pater s kompletním cateringem jsou otevřené už dvě hodiny před samotnou akcí a hosté je začínají zaplňovat hned po jejich zpřístupnění. Totéž se opakuje i po skončení akce.

Diváci neodcházejí domů, ale zůstávají u skleničky a probírají, co zrovna viděli. Laube říká, že tak to bylo hned od začátku myšlené: „Tak jako se před operním představením chodí na hezkou večeři, tak hosté přicházejí před koncertem nebo jinou akcí a náš catering jim tu hezkou večeři, kterou by si v okolí O2 areny dali jen obtížně, supluje.“

Má pravdu, nevybavuji si jediný podnik v okolí, kde bych si mohla dát thajský salát s papájou a krevetami, pad thai nebo mango sticky rice. Nezbývá než doufat, že letos se vánoční večírky vydaří a jídlo, které na nich ochutnáte, bude alespoň tak dobré jako to, které se podává hostům O2 areny.

