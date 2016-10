Jak potopit libru

Akciím těžařských firem se po propadu na začátku roku nebývale daří. Vzrostly na nejvyšší úrovně za posledních patnáct měsíců díky tomu, že je na tom dobře čínská ekonomika. Ukazatel londýnské burzy s kovy se tak dostal na nejvyšší úroveň za více než rok. „Těžaři teď zažívají totální renesanci díky růstu cen kovů, železné rudy a černého uhlí,“ prohlásil Jeremy Wrathall z Investecu. Bankovní obr Deutsche Bank proto zvýšil doporučení rovnou na sedm těžařských titulů.

Dobrá rada: Komodity ve třetím čtvrtletí vzrostly o dvanáct procent. A růst by měl i nadále pokračovat nejen podle Deutsche Bank, ale rovněž britské banky Barclays. Ta předpokládá, že komodity v příštím roce čeká oživení. Investoři by však měli pozorně sledovat vývoj čínské ekonomiky, která bude hlavním hybatelem jejich cen.

Renesance těžařů

Vývoj akcií těžařských společností podle Bloomberg World Mining Index Vývoj cen šesti neželezných kovů podle

Qualcomm

Okolo amerického výrobce čipů - společnosti Qualcomm - je v současnosti rušno.

Podle listu The Wall Street Journal jedná firma o převzetí nizozemského konkurenta NXP Semiconductors za více než třicet miliard dolarů. Jde o trend v sektoru polovodičů, který se v současnosti konsoliduje. Převzetím rivala by se Qualcomm rychle dostal do oblasti automobilové elektroniky, kde má NXP Semiconductors silné postavení, stejně jako ve výrobě NFC čipů, které se používají v bezkontaktních technologiích.

Dobrá rada: Společnost Qualcomm je největším výrobcem čipů pro chytré telefony, jejichž prodeje stále rostou. Převzetím NXP Semiconductors by navíc dokázala zlepšit nabídku svých produktů. I před zprávou o jednáních ale analytici společnosti věřili. Na začátku minulého týdne zvýšila RBC Capital cílovou cenu na akcie z 59 na 70 dolarů, přičemž minulé úterý se akcie obchodovaly za zhruba 67 dolarů. Stejnou cílovou cenu má rovněž banka JPMorgan Chase & Co.

Jak se daří akciím Qualcommu

(vývoj ceny akcií za posledních 12 měsíců, v USD)

Britská libra

Minulý týden se britská libra propadla vůči dolaru na nejnižší úrovně od roku 1985, když se jedna libra prodávala na mezibankovním trhu za 1,2750 dolaru. Důvodem rychlého pádu ze začátku minulého týdne byla konference Konzervativní strany, kde premiérka Theresa Mayová oznámila, že prioritou není zachování přístupu na jednotný evropský trh. Zároveň britští politici dali najevo, že finanční sektor nemůže čekat ohledy při vyjednáváních, protože přednostní je omezení imigrace. Británie tak může čelit takzvanému hard brexitu.

Dobrá rada: Britská měna může podle řady bankovních domů dál pokračovat v propadu.

„Po proražení minim dosažených po brexitu by libra mohla oslabit vůči dolaru k úrovním 1,25 v nepříliš vzdálené budoucnosti,“ odhaduje Craig Erlam, senior analytik ve společnosti Oanda, která zprostředkovává obchody s měnami. Japonská Daiwa Securities dokonce očekává, že libra může oslabit až pod hranici 1,20 dolaru s tím, jak se bude blížit začátek vyjednávání o odchodu Británie z Evropské unie.

Pád britské libry

Libra je na nejnižších úrovních od roku 1985 (kolik stojí jedna libra v USD)

O autorovi| Vladan Gallistl, gallistl@mf.cz