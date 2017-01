IT koloběžka pro Prahu

Pro pražskou radnici zajišťuje ekonomický systém Ginis společnost Gordic, z jejíž náruče se nedokázala Praha čtvrt století vymanit a která už vyfakturovala stovky milionů korun. Ani po tak dlouhé době se ovšem radnici nepodařilo vytvořit otevřenou soutěž, politici proto nyní rozhodují o další téměř půlmiliardě korun, aby systém nezkolaboval. V pořadí několikáté pouhé jednací řízení bez uveřejnění by ovšem bylo patrně neúnosné - za to už vyfasovala Praha před dvěma lety pětimilionovou pokutu od antimonopolního úřadu. Vymysleli proto, že Gordic bude následující čtyři roky zajišťovat „jen“ základní podporu systému ajeho další rozvoj už bude soutěžen. Ne ovšem tak, jak bývá zvykem. Firmy si vybere sám Gordic aty se stanou jeho subdodavateli. „Rozvoj systému nyní bude probíhat formou otevřených výběrových řízení, kde mezi sebou budou soutěžit společnosti přihlášené do partnerského programu, který Gordic přislíbil vytvořit,“ vysvětlil magistrát podstatu svého řešení prekérní závislosti na jedné firmě. „Dodavatelé si budou svými nabídkami konkurovat, což povede i k vytvoření konkurenčního prostředí a následně ifinančním úsporám,“ prezentuje výhody magistrát.

Bývalá radní pro informatiku Eva Vorlíčková nabízí trochu jiné vysvětlení: „Toto celé je jenom zástěrka. Na trhu dodnes neexistuje firma, která by měla jakákoli práva k systému společnosti Gordic, a znala tak její aplikace a fungování. Je zřejmé, že vpozadí bude vždy Gordic,

a celá tato konstrukce by mohla být chápána jako zločinné spolčení.“ Jako obcházení zákona o veřejných zakázkách vidí popsaný postup i pražští Piráti. Mají obavy, aby nevznikl stejný klientelistický propletenec jako v případě firmy Marbes, která Praze dodává systém Proxio.

„Vendor lock-in, tedy závislost na dodavateli, která přetrvá i při zřízení partnerské sítě, je takový problém, že se proti němu ohradilo dokonce i ministerstvo vnitra,“ dodávají opoziční specialisté na IT.