Imaginárium doktora Bubeníčka

Polsko. Maďarsko a čekatelé v Rakousku se ale mohou jít klouzal ve srovnání s ekipou, která si rozdělila vládu v Ústeckém kraji.

I sám Andrej Babiš ji v soukromí nazval strašnou prasárnou“ a to je co říci. Ústecký region povedou zemanovci (dnešní St rana práv občanů) s oka mu rovci (dnešní SPD), sociální demokraté (na severu vždycky hodně svérázní) a komunisté. Křeslo hejtmana zůstane Oldřichu Bubeníčkovi (KSČM). Na severu Cech tak vzniká laboratoř populismu. Na každém politickém kroku a jeho dopadu na region půjde modelově sledoval, jak to vypadá, když nějaké území zcela ovládnou prazvláštní figury z různých stran, ale jediné nátury. Před každými následujícími celostátními volbami by do Ústí měly jezdil zájezdy, aby voliči viděli, co je čeká. když se tento model rozšíří dál. Příští rok už jedny docela důležité volby budou.