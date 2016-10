Hvězda se jmenuje Giza 45

Muž za stolem se často usmívá a vyzařuje z něho spokojenost. V rozhovoru odehrávajícím se v nevelké kanceláři závodu ležícího jen nedaleko od Milána neváhá tvrdit, že bavlna má duši. Je představitelem páté generace italské rodiny, pro kterou se stala vášní.

Stejně kategorický je Silvio Albini (pořád s tím svým mírným úsměvem) i ve chvíli, kdy má odpovědět na otázku, která bavlna je nejkvalitnější. Chválí tu z Ameriky, kvalitní je podle něho i asijská, vyzdvihuje nevelké plantáže na Barbadosu, ale nezpochybnitelným králem je prý ta z Egypta.

S tím souhlasí i po jeho levici sedící Ladislav Blažek, hlavní hybatel světa pánské módy v Česku. Ročně prodá kolem 60 tisíc košil, z toho polovina je z košilovin vyrobených z egyptské bavlny a dodané firmou Albini.

Sázka na osobitost

Ladislav Blažek je rozhodný muž. Když viděl, že sázka pouze na klasickou módu by ho brzy přivedla do Mrtvého moře, neváhal prudce zatočit kormidlem.

Div přitom svoji loď, roky budovanou módní značku, nepřevrátil.

Nově vsadil na autentičnost, nabídku ucelených kolekcí, takzvaných outfitů. A také na italské dodavatele, od těch má více než devadesát procent materiálů – patří mezi ně třeba producenti z Bielly Cerruti a Loro Piana.

U látek na košile pak vůbec neváhal. Vždyť u Albiniho nakupují Armani, Ermenegildo Zegna, Versace, Hugo Boss a mnozí další. Chvíli mu to ale trvalo, než ho „malý Napoleon“ z městečka Albino přijal, než si získal jeho důvěru. Však je dodnes jeho jediným českým zákazníkem.

A pevné pouto, které navázali již před deseti lety, trvá. Za tu dobu se dokonale poznali, vzájemně si důvěřují a uznávají se.

Svět je barevný

„Češi už dokážou ocenit prvotřídní kvalitu a originalitu.

Dokládá to zájem o naše kolekce,“ pochvaluje si Blažek. Do Itálie pravidelně jezdí společně se svými návrháři proto, aby tu vybrali nové vzory, nabrali inspiraci a dohodli další dodávky vynikající košiloviny pro nové modely. Ty vznikají v designérském studiu, které má v Brně. „Látky putují z Itálie přímo do slovenské výroby, kde se šijí košile. Ty pak nabízíme ve svých obchodech,“ říká Blažek.

Slova pronáší už ne v kanceláři, ale v hale zaplněné hlučícími stroji. Sem jsme se posunuli, právě tady se rodí ten zázrak – z chomáčů bavlny košiloviny té nejvyšší kvality. Na každém kroku je přitom vidět, jakou autoritu u svých zaměstnanců Silvio Albini má.

Firmu, která oslavila 140 let od svého vzniku, vede úspěšně. Neohrozila ji ani nedávná krize, loni jí vzrostl lehce obrat na 148,5 milionu eur. Exportuje sedmdesát procent své produkce do 83 zemí.

Ročně vyrobí na 14 milionů metrů látek.

„Proto jsme přežili, protože prodáváme nejlepším a největším zákazníkům ve světě módy, dodáváme hlavně do USA, Španělska, Německa, samozřejmě do Francie,“ říká pořád ještě s úsměvem. A pak překvapivě zvážní: „Trochu se ale obávám současných turbulencí. Naším cílem je letos udržet to, čeho jsme dosáhli loni.“

Stále živý Thomas Mason

O poznání klidněji je na naší poslední zastávce, ve studovně společnosti. Právě tady jsou knihy plné vzorků látek.

K nejvzácnějším patří ty, které koupili už před čtvrtstoletím společně s prvotřídní značkou Thomas Mason.

„Koupili jsme nádherný archiv.

A s touhle značkou, jejíž historie spadá až do poloviny osmnáctého století, jsme se dostali i k zákazníkům, ke kterým bychom měli jinak cestu uzavřenou. Mnozí Britové jsou totiž soustředění jen na sebe, na svoje značky. Anglie pro nás otevřela anglosaský svět,“ rozplývá se Albini.

Z látky, která má visačku Thomas Mason, se zhotovují luxusní, na míru ušité košile. Pro své zakázkové služby je používá i značka Blažek.

„V tom tkví dnes náš úspěch. Máme pod dozorem vše, vlastní plantáže v Egyptě, sběr bavlny, výrobu, skvělé značky, prodej,“ uzavírá krátkou exkurzi Silvio Albini.

A ještě dodává překvapivou informaci. S Českem úspěšnou italskou firmu pojí nejen spolupráce s módním domem Blažek, ale mají tu i vlastní závody v Letohradu a Dvoře Králové.